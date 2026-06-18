Jugée « inappropriée », la tenue de cette journaliste pendant la Coupe du monde fait débat

À chaque grande compétition sportive ou presque, le même scénario se répète : une femme fait son travail, mais c’est son apparence qui se retrouve au centre des discussions. Cette fois, c’est la journaliste sportive italienne Eleonora Incardona qui fait les frais de commentaires déplacés après une apparition lors de la Coupe du monde de football 2026. Une polémique qui soulève une question simple : pourquoi continue-t-on à juger les femmes sur leur tenue plutôt que sur leurs compétences ?

Une tenue estivale qui déclenche les critiques

Présente au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour couvrir une rencontre entre les États-Unis et le Paraguay, Eleonora Incardona portait un haut blanc associé à un short en jean. Une tenue légère, parfaitement adaptée aux températures estivales et à une journée de reportage sur le terrain.

Pourtant, quelques photos partagées sur les réseaux sociaux ont rapidement déclenché une vague de réactions. Certains internautes ont estimé que son look n’était pas adapté à l’événement, allant jusqu’à qualifier sa tenue d’« inappropriée ». Un débat qui a rapidement pris de l’ampleur, reléguant au second plan le véritable sujet : son travail de journaliste.

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Pourquoi parle-t-on encore de l’apparence des femmes ?

Face aux critiques, de nombreuses personnes ont pris la défense d’Eleonora Incardona. Leur constat est sans appel : les journalistes hommes ne sont quasiment jamais soumis au même niveau d’analyse ou de jugement concernant leur apparence.

Car au fond, la question dépasse largement cette simple tenue. Pourquoi une femme qui couvre un événement sportif devrait-elle justifier ses choix vestimentaires ? Et surtout, pourquoi son apparence devient-elle un sujet de discussion alors que sa mission consiste avant tout à informer ?

Il est important de rappeler une évidence : commenter le corps ou l’apparence d’une femme n’est pas acceptable. Et cela vaut d’ailleurs pour tout le monde. Qu’une personne soit journaliste, sportive, artiste ou exerce n’importe quel autre métier, son physique ne devrait jamais devenir un critère d’évaluation professionnelle.

Une professionnelle avant tout

Si Eleonora Incardona est connue du grand public, c’est avant tout grâce à son parcours dans le journalisme sportif. Reporter pour la plateforme DAZN, elle rassemble également une importante communauté sur les réseaux sociaux, où elle partage régulièrement les coulisses de son métier et sa passion pour le sport.

À l’occasion de cette Coupe du monde 2026, Eleonora Incardona avait d’ailleurs exprimé son enthousiasme à l’idée de vivre cette aventure professionnelle exceptionnelle. Un enthousiasme qui aurait mérité d’être davantage mis en lumière que les commentaires sur sa tenue.

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L’essentiel n’est-il pas ailleurs ?

Cette polémique illustre une réalité encore bien présente : les femmes restent trop souvent ramenées à leur apparence, même lorsqu’elles exercent leur métier avec sérieux et professionnalisme. Une situation d’autant plus frappante que les hommes présents devant les caméras, qu’ils soient journalistes, consultants ou animateurs, échappent généralement à ce type de remarques.

Après tout, lorsqu’il fait chaud, personne ne s’attend à voir un reporter travailler en combinaison de ski. Le plus important devrait être la qualité de son travail, son expertise et sa capacité à transmettre l’information, non la longueur d’un short ou le choix d’un haut.

En définitive, espérons que les discussions autour des grandes compétitions sportives finiront par se concentrer sur ce qui compte réellement : le sport, les performances et le travail de celles et ceux qui les racontent.