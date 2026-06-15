Chignon mariage : 20 idées tendance pour femme

Le chignon reste, saison après saison, la coiffure de mariage préférée des Françaises. Il traverse les décennies sans jamais perdre de son élégance, adaptable à toutes les longueurs de cheveux, toutes les morphologies et tous les univers de cérémonie — du mariage champêtre le plus intimiste aux réceptions les plus glamour.

Bohème ou sophistiqué, lisse et structuré ou volontairement déstructuré, il existe une version de ce coiffé pour chaque mariée.

Selon le Rapport 2026 de Mariages.net, le budget moyen alloué à la coiffure de mariage en France est de 120 euros, un investissement qui reflète l’importance accordée à cette touche finale.

Pour aider chacune à trouver le style qui lui ressemble, nous avons rassemblé 20 idées tendance, détaillées avec méthodes, conseils morpho et inspirations accessoires.

20 idées de chignons pour sublimer votre mariage : le guide intégral des styles tendance

Le chignon bas romantique

Incarnation de l’élégance classique, le chignon bas romantique se fixe à la naissance des cheveux, en haut du cou, pour un rendu souple et naturel. C’est l’un des styles les plus intemporels qui soit. Il s’adapte à presque toutes les formes de visage et s’entend aussi bien avec des cheveux courts qu’avec des chevelures longues.

La partie volumineuse peut être lisse et structurée pour un rendu sophistiqué, légèrement tressée pour plus de texture, ou torsadée pour une touche de relief supplémentaire.

Pour un effet naturel et romantique, laisser quelques mèches retomber librement autour du visage reste le conseil le plus précieux — spécialement pour adoucir un visage carré. Les traits anguleux s’en trouvent instantanément allégés.

Pour un visage rond, décaler le chignon bas légèrement sur le côté avec une mèche tombante suffit à allonger les traits et affiner la silhouette générale. Ce style s’associe idéalement aux robes de coupe empire, dont il épouse le romantisme naturel.

Une broche délicate ou une fleur fraîche glissée dans la structure peut compléter l’ensemble selon l’ambiance du mariage.

Le chignon déstructuré ou flou effet coiffé-décoiffé

Légèreté, mouvement, liberté : voilà les trois mots qui définissent le mieux le chignon flou. Sa structure aérienne, avec des mèches volontairement lâches autour du visage ou de la nuque, lui confère un charme particulièrement adapté aux mariages bohèmes, champêtres, ou aux cérémonies en bord de mer.

La technique consiste à partir d’un chignon classique, puis à déstructurer progressivement l’ensemble en laissant quelques mèches s’échapper naturellement. Tresser certaines de ces mèches libres accentue encore l’effet coiffé-décoiffé pour un look plus nature.

Ce style accueille toutes les textures et longueurs — des cheveux mi-longs aux chevelures très longues.

Des fleurs fraîches glissées dans le chignon, des épingles dorées disposées en asymétrie ou des accessoires minimalistes renforcent son esprit romantique sans l’alourdir. C’est le coiffé parfait pour une réception en plein air ou une noce vintage avec un brin de fantaisie.

Le chignon tressé sophistiqué

La tresse et le chignon forment un duo poétique et délicat. Le chignon tressé sophistiqué peut inclure une tresse fine et discrète effleurant le contour de la coiffure, ou une natte plus pleine et texturisée intégrée au volume central.

La méthode de base part d’une queue-de-cheval, que l’on tresse ensuite en forme de natte épi avant de l’enrouler et de la fixer.

Pour les cheveux très courts, tout n’est pas perdu : tresser une modeste section près de la racine, puis l’enrouler autour du chignon crée un effet délicat et personnel. Des extensions temporaires à clip peuvent enrichir la coiffure si la longueur manque.

Pour les chevelures longues, une tresse plus pleine intégrée apporte volume et texture raffinée que l’on obtient difficilement autrement.

La forme du visage guide aussi les choix. Une tresse lâche sur le côté combinée à un chignon légèrement déstructuré adoucit les angles d’un visage carré. En revanche, une tresse haute et légèrement serrée allonge un visage rond. Des accessoires comme le peigne Amoureuse ou le pic Flore complètent élégamment ce type de coiffure.

Le chignon bohème revisité avec torsades

Texturé, vivant, presque sculptural : le chignon torsadé bohème cumule originalité et élégance. Des mèches enroulées ou torsadées créent un effet volumeux qui donne du caractère à la coiffure sans la rigidifier. C’est une formule idéale pour les mariages champêtres ou les cérémonies qui misent sur une esthétique naturelle.

Sur cheveux courts, un spray volumateur ou un produit coiffant facilite le maintien des torsades. On sépare les cheveux en petites sections, on torsade délicatement chacune d’elles, puis on les fixe avec des épingles autour de la nuque.

Sur cheveux longs, on divise la chevelure en sections plus larges, on réalise les torsades une à une avant de les enrouler progressivement vers l’arrière.

La vigne Mimosa apporte une douceur florale très appréciée dans ce contexte. Des fleurs fraîches dispersées ponctuellement dans les torsades renforcent encore l’esprit romantique et bucolique de l’ensemble. Ce chignon s’harmonise parfaitement avec une robe fluide ou une tenue à encolure bohème.

Le chignon haut élégant

Audacieux et récent, le chignon haut dégage pleinement le visage tout en apportant un effet de hauteur qui allonge la silhouette. Il met particulièrement en valeur le cou et les épaules — un atout considérable pour les robes décolletées ou dos nu.

La méthode commence par une queue de cheval haute. On twiste l’ensemble jusqu’à ce qu’il s’enroule naturellement autour de sa propre base, puis on sécurise avec des épingles disposées tout autour.

Tirer délicatement quelques zones apporte volume et aspect légèrement flou. Pour les cheveux courts, texturer avec un produit coiffant adapté permet de créer un petit chignon haut compact mais bien défini.

Sur chevelures longues ou mi-longues, ce style peut être ultra lisse pour un rendu chic et épuré, ou légèrement déstructuré pour un look plus détendu. Laisser retomber quelques mèches ondulées adoucit l’ensemble pour une allure moins stricte.

Le peigne Vera et le peigne Flavia orné de cristaux scintillants s’y prêtent admirablement, tout comme les boucles d’oreilles Pensées avec leurs perles délicates.

Le chignon danseuse ultra chic

Parmi tous les styles, celui-là ne laisse aucune place au hasard. Le chignon danseuse consiste à tirer et plaquer les cheveux en arrière avec précision, sans qu’une seule mèche ne s’échappe. Net, idéal, intemporel — il séduit les mariées qui veulent un rendu impeccable du premier au dernier instant de la journée.

Ce style dégagé et structuré met particulièrement en valeur les bijoux de cou et les boucles d’oreilles. C’est même l’occasion rêvée de porter des parures spectaculaires sans risquer d’encombrement visuel.

Pour les cheveux longs, des épingles perlées finement dispersées ou un peigne délicat constituent les seuls accessoires nécessaires — la sobriété est ici une vertu.

Les coiffures couronnées d’un diadème ou d’un serre-tête s’accordent mieux avec un chignon lisse de ce type qu’avec n’importe quel autre style. La rigueur de la structure valorise chaque accessoire porté, faisant de ce chignon un franc œuvre de précision.

Le chignon bouclé volumineux

C’est l’une des coiffures les plus fréquentes chez les mariées françaises, et pour cause. Le chignon bouclé volumineux est une vraie star des cérémonies nuptiales — les boucles apportent volume et mouvement à la coiffure, lui conférant un côté romantique et festif parfaitement en accord avec le jour J.

Pour les cheveux longs et naturellement lisses, un fer à friser permet de élaborer des boucles généreuses avant de les rassembler en chignon.

Les boucles peuvent être entièrement fixées à l’arrière du crâne pour un rendu compact et élégant, ou certaines peuvent être laissées pendre librement le long du visage ou du cou pour un effet plus dramatique et glamour.

Ce style convient spécialement aux mariées qui souhaitent une coiffure volumineuse et féminine, sans austérité. Il s’harmonise aussi bien avec une robe princesse qu’avec une création plus moderne et épurée.

Le chignon bas sur le côté glamour

Les coiffures asymétriques remportent un franc succès depuis plusieurs saisons. Le chignon bas sur le côté incarne cette tendance avec beaucoup de grâce : on décale le chignon bas au niveau d’une épaule en ramenant tous les cheveux d’un seul côté, puis on les fixe précisément à l’intersection du cou et de l’épaule.

Le résultat est glamour et résolument romantique, avec une dimension asymétrique que peu d’autres styles peuvent égaler. Il peut être réalisé lisse pour un rendu sophistiqué ou légèrement ondulé pour apporter du mouvement.

Une barrette ornée ou quelques épingles perlées placées sur le côté dégagé complètent le look avec finesse.

Ce chignon convient à toutes les longueurs, mais révèle pleinement son potentiel sur cheveux mi-longs à longs. Il s’associe idéalement aux tenues avec encolure asymétrique ou aux robes dont un côté est plus travaillé que l’autre.

Le chignon boule structuré XXL

Pour les mariées qui aiment être à la pointe de la mode, le bun XXL structuré représente une alternative audacieuse et avant-garde. Rond, lisse, sophistiqué : ce chignon boule à volume maximal attire les regards tout en restant d’une élégance indéniable.

La méthode s’appuie sur un accessoire astucieux — un bun ou une chaussette enroulée placé comme armature. On insère le bout de la chevelure dans cet outil, puis on enroule progressivement le tout autour de lui avant de fixer avec des épingles.

Pour les cheveux très courts, des extensions à clip ou des coussins de volume permettent d’obtenir un résultat similaire.

Sur cheveux mi-longs et longs, le volume obtenu est impressionnant tout en restant léger à porter. Pour un visage carré, positionner le chignon boule légèrement plus bas sur la nuque adoucit les traits. Le pic Rossignol ou le peigne Nuage magnifient ce style avec élégance.

Le chignon banane chic

Aussi appelé French twist revisité, le chignon banane incarne une sophistication que peu de styles peuvent revendiquer. Coiffer l’ensemble des cheveux sur le côté et les fixer avec une rangée d’épingles, puis enrouler la chevelure à l’arrière du crâne de façon à former un bombé régulier.

Les pointes rentrent à l’intérieur de la structure, puis on fixe à nouveau avec des pinces avant d’appliquer un peu de laque pour assurer la tenue.

Ce style convient aussi bien aux mariages formels qu’aux réceptions élégantes. Il apporte une touche intemporelle et raffinée qui traverse les tendances sans jamais sembler démodé. Des cristaux ou un petit bijou de tête glissé à la base du twist suffisent à le sublimer sans l’alourdir.

Le chignon messy bun décontracté chic

Le messy bun prouve qu’on peut être à la fois détendu et impeccable. Ce chignon désordonné mais chic se construit sur une légèreté assumée — on réalise une queue de cheval sans trop serrer, on torsade et on enroule autour de la base, puis on laisse volontairement des mèches s’échapper de part et d’autre pour un rendu naturellement libre.

L’imperfection est ici recherchée, jamais subie. On fixe avec des épingles et on ajuste selon ses goûts. Ce style convient parfaitement aux mariages en plein air, aux noces champêtres ou bohèmes.

Quelques fleurs fraîches piquées çà et là ou des épingles dorées dispersées lui donnent un caractère plus festif sans rien lui ôter de sa spontanéité.

Le chignon avec nœud original

Élégance et fantaisie font rarement aussi bon ménage que dans le chignon avec nœud. Ce style surprenant s’adapte aussi bien aux cérémonies traditionnelles qu’aux mariages modernes et avant-garde. On sépare les cheveux en trois sections : deux latérales et une centrale.

La section centrale s’attache en queue de cheval basse. Les sections latérales servent ensuite à former un nœud autour de la base : on croise et on fixe sous le chignon avec des épingles.

La queue de cheval restante s’enroule en chignon bas final. Le résultat ? Une touche d’originalité assumée qui ne sacrifie jamais l’élégance et attire systématiquement les regards admiratifs.

Le chignon avec voile intégré

Le voile reste un accessoire emblématique de la coiffure de mariage. Le chignon avec voile intégré peut être court ou long, bohème ou ultra classique — tout dépend de la vision que la mariée a de sa cérémonie. Il se fixe grâce à un peigne glissé dans le chignon ou à l’aide d’autres accessoires de fixation adaptés.

Un voile court fixé juste au-dessus du chignon apporte hauteur et romantisme immédiat. Pour les chevelures longues, un voile long fixé sous le chignon offre une allure de princesse difficile à égaler.

Ce style convient à toutes les longueurs de cheveux dès lors que les accessoires de fixation sont correctement adaptés à la quantité et à la texture des cheveux.

Le chignon avec frange douce

Certaines mariées refusent de sacrifier leur frange pour le large jour — et elles ont tout à fait raison. Le chignon avec frange douce est une coiffure élégante et ultra tendance qui intègre la frange plutôt que de la dissimuler. Elle peut être droite et épaisse pour un effet graphique, ultra courte pour un look audacieux ou effilée pour plus de légèreté.

Ce style préserve la personnalité et les habitudes de la mariée tout en lui offrant une coiffure sophistiquée pour le jour J. Il convient particulièrement aux femmes qui ne souhaitent pas se retrouver méconnaissables sur leurs photos de mariage — un argument souvent décisif lors du choix de la coiffure.

Le chignon afro élégant

Qu’il soit bouclé et volumineux, lissé et structuré ou réalisé sur cheveux crépus au naturel, le chignon afro élégant est une option chic et affirmée. Les tresses africaines peuvent aussi servir de base ou de décoration pour enrichir ce type de coiffure.

Le résultat peut être ample et structuré ou plus compact selon la longueur et la texture de la chevelure.

Des accessoires comme des perles, un bijou de tête, une couronne florale ou un bandeau ouvragé complètent parfaitement ce style pour une mariée rayonnante et pleinement elle-même. Ce chignon s’inscrit dans une démarche de célébration de la beauté naturelle, quelle que soit la morphologie ou la silhouette.

Le chignon oriental sophistiqué

Élaboré, précis, spectaculaire : le chignon oriental est une coiffure d’exception. Boucles, tresses, torsades s’y entremêlent, ornés d’accessoires décoratifs comme des perles, des strass ou des broches ouvragées pour un rendu luxueux.

Ce style est souvent porté lors de mariages célébrés dans les cultures orientales, mais rien n’empêche de l’adopter pour toute cérémonie visant un rendu fastueux.

Sa complexité nécessite généralement l’intervention d’un coiffeur professionnel pour être réalisé avec la précision qu’il exige. C’est une coiffure qui se mérite — mais dont le résultat dépasse largement l’investissement.

Le chignon bas torsadé romantique

Le chignon bas torsadé offre un look classique et romantique, idéal pour les noces champêtres ou bohèmes. La méthode part d’une séparation des cheveux en deux sections que l’on torsade séparément, puis que l’on entrelace à l’arrière de la tête avant de fixer avec des épingles croisées pour une tenue optimale.

Ce style convient à presque toutes les formes de visage et à la majorité des types de cheveux. Il accepte bien les accessoires : une broche délicate ou une fleur fraîche glissée à la base de la torsade lui donnent une dimension supplémentaire selon le thème de la réception.

Le chignon bohème avec fleurs naturelles

Parmi tous les chignons de mariage, celui-ci est l’un des plus appréciés pour les cérémonies en plein air. Le chignon bohème avec fleurs naturelles conféré une allure décontractée et bucolique difficile à reproduire avec de simples accessoires artificiels.

Fleurs fraîches dispersées dans la structure, serre-tête fleuri intégré ou couronne végétale : plusieurs stratégies coexistent.

Ce style s’entend particulièrement bien avec les mariages champêtres, bohèmes ou en bord de mer. Il peut être réalisé à base de tresses pour structurer davantage la coiffure tout en préservant son esprit naturel et libre. Les fleurs choisies peuvent rappeler celles du bouquet ou du thème floral de la réception pour une cohérence visuelle totale.

Le chignon tressé bohème déstructuré revisité

Pour les noces bohèmes ou hippie-chic, ce chignon tressé déstructuré revisité représente une option particulièrement séduisante. La technique consiste à partir d’un chignon tressé classique, puis à retirer quelques mèches stratégiquement pour obtenir cet effet flou, décontracté et romantique si caractéristique.

Pour les cheveux courts ou mi-longs, des extensions à clip ou un chouchou tressé enrichissent la coiffure en ajoutant de la matière. Des épingles dorées ou de petites fleurs ponctuent le tout pour un rendu encore plus poétique.

Ce style se démarque par sa capacité à sembler improvisé tout en étant parfaitement maîtrisé — l’art difficile du naturel calculé.

Le sleek bun lisse et sophistiqué

Orientation forte des mariages 2026-2027 selon les professionnels du secteur, le sleek bun incarne le minimalisme chic à son paroxysme. Parfaitement lisse, ultra structuré, sans une mèche libre ni une imperfection visible, ce chignon convient aux mariages modernes et épurés qui privilégient les lignes nettes.

Sa réalisation exige une bonne préparation des cheveux avec des produits lissants et fixants de qualité pour un bilan impeccable. Il accepte à partir du carré long et valorise particulièrement les accessoires fins — petites épingles perlées, peigne délicat ou voilette fixée avec précision.

Les coiffures minimalistes comme celle-là mettent en avant la pureté du visage et l’architecture de la tenue — un effet redoutable.

Retenir les bons accessoires et préparer ses cheveux selon sa longueur

Le chignon ne se résume pas à sa forme. Les accessoires et la préparation des cheveux font toute la différence entre une coiffure ordinaire et une mise en beauté mémorable. Selon les conseils de DESSANGE, chaque longueur appelle des options spécifiques — et des accessoires adaptés.

Pour les cheveux courts allant jusqu’au carré aux épaules, le chignon sera naturellement plus compact.

La stratégie consiste à compenser ce volume moindre avec des accessoires plus imposants ou spectaculaires : peigne orné de perles, large bandeau, couronne de fleurs, bijou de tête ou voile court fixé juste au-dessus du chignon pour apporter hauteur et romantisme.

Les oreilles et la nuque naturellement dégagées deviennent une opportunité de porter de belles boucles d’oreilles.

Pour les cheveux mi-longs, la polyvalence est le maître mot. Cette longueur offre suffisamment de matière pour réaliser la plupart des styles tout en acceptant des accessoires de taille moyenne — barrettes élégantes, fleurs fraîches dispersées ou serre-tête fin.

Pour les chevelures longues, la priorité va aux accessoires discrets et raffinés : fines épingles perlées, petit peigne délicat ou fleurs minimalistes. Un accessoire plus imposant comme une couronne s’associe mieux à un chignon lisse de type danseuse qu’à un chignon très travaillé.

Voici les accessoires clés proposés par Atelier Lilac selon les styles, pour guider le choix de chaque future mariée :

Chignon bas romantique : pics Ara ou Coquelicot, peigne Colombe

pics Ara ou Coquelicot, peigne Colombe Chignon déstructuré : peigne Champêtre, épingles dorées, fleurs fraîches

peigne Champêtre, épingles dorées, fleurs fraîches Chignon tressé : peigne Amoureuse, pic Flore

peigne Amoureuse, pic Flore Chignon boule : pic Rossignol, peigne Nuage

pic Rossignol, peigne Nuage Chignon haut : peigne Vera, peigne Flavia orné de cristaux, boucles d’oreilles Pensées

peigne Vera, peigne Flavia orné de cristaux, boucles d’oreilles Pensées Chignon torsadé bohème : vigne Mimosa, peigne Champêtre, peigne Marie avec perles et cristaux

Préparer les cheveux en amont reste indispensable quel que soit le style choisi. Des soins sans rinçage apportant des actifs nutritifs et une bonne hydratation permettent aux cheveux de rester souples, brillants et faciles à travailler. Un spray texturisant ou volumateur selon la nature des cheveux facilite la réalisation et améliore la tenue tout au long de la journée.

Budget coiffure mariage et tendances 2026-2027 à ne pas manquer

Le Rapport 2026 de Mariages.net sur le secteur nuptial en France établit un budget moyen de 120 euros pour la coiffure de mariage seule. En combinant coiffure et maquillage, ce budget grimpe aux alentours de 200 euros — un poste budgétaire que beaucoup de mariées considèrent comme prioritaire dans leur organisation.

Côté modes, les saisons 2026-2027 dessinent des orientations nettes. Le sleek bun lisse confirme la montée du courant minimaliste dans les mariages contemporains. Le chignon haut avec frange ou mèches devant revisite le style vintage avec une modernité assumée.

Le French twist revisité — alias le chignon banane — continue d’attirer les mariées en quête de raffinement intemporel.

Les coiffures accessoirisées avec peignes, voilettes et serre-têtes gagnent du terrain, tout comme le chignon tourbillon positionné haut sur le crâne pour un effet de hauteur maximal. Le chignon flou bohème ou messy bun coiffé-décoiffé reste une valeur sûre pour les cérémonies décontractées.

La coiffure de mariage idéale n’est pas celle qui suit la mode aveuglément, mais celle qui révèle la personnalité de la mariée tout en s’harmonisant avec sa robe, son maquillage et le thème général de la réception.