Tyto oděvní materiály jsou vhodnější pro lepší tepelnou odolnost

Když teplota prudce stoupá, prvním instinktem je často vytáhnout si co nejkratší oblečení. Pohodlí při vysokých teplotách je však především o výběru správné látky. Některá vlákna umožňují pokožce dýchat a efektivněji odvádět vlhkost, zatímco jiná rychle promění letní den v opravdovou peci.
Len, nezbytný kus oblečení pro slunečné dny
Pokud existuje jedna hvězdná látka léta, je to len. Je přirozeně prodyšný, díky struktuře vláken podporuje cirkulaci vzduchu a absorbuje vlhkost, aniž by na pokožce vyvolával nepříjemný pocit vlhké látky.
Další výhoda: rychle schne a zachovává si příjemný pocit svěžesti i pod spalujícím sluncem. Co se týče jeho slavného zvrásněného vzhledu, je dnes považován za skutečný módní prvek, který dodává letním outfitům charakter.
Bavlna, ano… ale ne jen tak ledajaká
Bavlna zůstává bezpečnou volbou, pokud si vyberete správnou vazbu. Silné látky, jako jsou některé žerzejové materiály, mají tendenci zadržovat teplo a pot. Naopak bavlněný voál, gáza, lehký poplin nebo seersucker umožňují lepší cirkulaci vzduchu. Zejména seersucker se vyznačuje svou zvrásněnou texturou, která snižuje kontakt mezi látkou a pokožkou a vytváří pocit lehkosti, který je obzvláště vítaný při stoupajících teplotách.
Konopí, velký návrat přírodního vlákna
Konopí, které je v našich šatnících stále poměrně vzácné, si zaslouží vaši plnou pozornost. Je odolné, prodyšné a vysoce savé, sdílí mnoho vlastností s lnem. S každým praním se toto vlákno stává ještě měkčím a zároveň si zachovává vynikající odolnost. Atraktivní volba pro ty, kteří hledají oblečení, které vydrží po celou sezónu.
Celulózová vlákna, ideální pro splývavé oděvy
Viskóza, lyocell a některá vlákna získaná z rostlinné celulózy jsou ceněna pro svou měkkost a krásné splývání. Dobře absorbují vlhkost a nabízejí značné pohodlí v šatech, kalhotách s širokými nohavicemi nebo košilích určených pro teplejší dny. Schnou o něco déle než len, ale zůstávají příjemnou alternativou, která kombinuje eleganci a pohodlí.
Příliš teplé materiály
Naopak některá syntetická vlákna jsou méně vhodná pro vysoké teploty. Například polyester, nylon a akryl neumožňují dobrou cirkulaci vzduchu a zadržují více vlhkosti. Důsledkem je zesílený pocit tepla a pachů, které se rychleji rozvíjejí. Oblečení s vysokým obsahem elastanu může tento efekt také zdůraznit tím, že těsně přiléhá k tělu a omezuje přirozené větrání.
Střih dělá velký rozdíl
I ta nejjemnější látka ztrácí některé ze svých vlastností, pokud je střih příliš těsný. Volné oděvy vytvářejí prostor mezi pokožkou a látkou, což podporuje cirkulaci vzduchu. Světlejší barvy také odrážejí více slunečního světla než tmavší, zatímco lehké vazby tento pocit svěžesti umocňují.
Vybírejte přírodní, ale také zodpovědné materiály
V době, kdy ve Francii stejně jako jinde v Evropě přibývají extrémní vedra a lesní požáry, se musí změnit i naše spotřebitelské návyky. Výběr oblečení vyrobeného z přírodních vláken nebo pocházejícího z odpovědnějších dodavatelských řetězců je gesto, které jde nad rámec pohodlí.
Pokud je to možné, volte certifikovaný len, konopí nebo bavlnu, vyrobené za podmínek, které respektují životní prostředí a lidi, kteří je pěstují. Investice do kvalitních kousků, které vydrží několik let, je často výhodnější než neustálý nákup levného syntetického oblečení. Udržitelnější móda je také způsobem, jak pečovat o planetu, zvířata a přírodní zdroje.
Během období intenzivního horka není vaším nejlepším spojencem pro pohodlí nutně množství látky, ale její složení. Než se vydáte k pokladně, věnujte několik vteřin přečtení štítku: často prozradí mnohem více než jen cenu o schopnosti oděvu udržet vás v pohodlí po celé léto.