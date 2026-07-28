Tyto oděvní materiály jsou vhodnější pro lepší tepelnou odolnost

Tipy pro siluetu
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Design by Magnific

Když teplota prudce stoupá, prvním instinktem je často vytáhnout si co nejkratší oblečení. Pohodlí při vysokých teplotách je však především o výběru správné látky. Některá vlákna umožňují pokožce dýchat a efektivněji odvádět vlhkost, zatímco jiná rychle promění letní den v opravdovou peci.

Len, nezbytný kus oblečení pro slunečné dny

Pokud existuje jedna hvězdná látka léta, je to len. Je přirozeně prodyšný, díky struktuře vláken podporuje cirkulaci vzduchu a absorbuje vlhkost, aniž by na pokožce vyvolával nepříjemný pocit vlhké látky.

Další výhoda: rychle schne a zachovává si příjemný pocit svěžesti i pod spalujícím sluncem. Co se týče jeho slavného zvrásněného vzhledu, je dnes považován za skutečný módní prvek, který dodává letním outfitům charakter.

Bavlna, ano… ale ne jen tak ledajaká

Bavlna zůstává bezpečnou volbou, pokud si vyberete správnou vazbu. Silné látky, jako jsou některé žerzejové materiály, mají tendenci zadržovat teplo a pot. Naopak bavlněný voál, gáza, lehký poplin nebo seersucker umožňují lepší cirkulaci vzduchu. Zejména seersucker se vyznačuje svou zvrásněnou texturou, která snižuje kontakt mezi látkou a pokožkou a vytváří pocit lehkosti, který je obzvláště vítaný při stoupajících teplotách.

Konopí, velký návrat přírodního vlákna

Konopí, které je v našich šatnících stále poměrně vzácné, si zaslouží vaši plnou pozornost. Je odolné, prodyšné a vysoce savé, sdílí mnoho vlastností s lnem. S každým praním se toto vlákno stává ještě měkčím a zároveň si zachovává vynikající odolnost. Atraktivní volba pro ty, kteří hledají oblečení, které vydrží po celou sezónu.

Celulózová vlákna, ideální pro splývavé oděvy

Viskóza, lyocell a některá vlákna získaná z rostlinné celulózy jsou ceněna pro svou měkkost a krásné splývání. Dobře absorbují vlhkost a nabízejí značné pohodlí v šatech, kalhotách s širokými nohavicemi nebo košilích určených pro teplejší dny. Schnou o něco déle než len, ale zůstávají příjemnou alternativou, která kombinuje eleganci a pohodlí.

Příliš teplé materiály

Naopak některá syntetická vlákna jsou méně vhodná pro vysoké teploty. Například polyester, nylon a akryl neumožňují dobrou cirkulaci vzduchu a zadržují více vlhkosti. Důsledkem je zesílený pocit tepla a pachů, které se rychleji rozvíjejí. Oblečení s vysokým obsahem elastanu může tento efekt také zdůraznit tím, že těsně přiléhá k tělu a omezuje přirozené větrání.

Střih dělá velký rozdíl

I ta nejjemnější látka ztrácí některé ze svých vlastností, pokud je střih příliš těsný. Volné oděvy vytvářejí prostor mezi pokožkou a látkou, což podporuje cirkulaci vzduchu. Světlejší barvy také odrážejí více slunečního světla než tmavší, zatímco lehké vazby tento pocit svěžesti umocňují.

Vybírejte přírodní, ale také zodpovědné materiály

V době, kdy ve Francii stejně jako jinde v Evropě přibývají extrémní vedra a lesní požáry, se musí změnit i naše spotřebitelské návyky. Výběr oblečení vyrobeného z přírodních vláken nebo pocházejícího z odpovědnějších dodavatelských řetězců je gesto, které jde nad rámec pohodlí.

Pokud je to možné, volte certifikovaný len, konopí nebo bavlnu, vyrobené za podmínek, které respektují životní prostředí a lidi, kteří je pěstují. Investice do kvalitních kousků, které vydrží několik let, je často výhodnější než neustálý nákup levného syntetického oblečení. Udržitelnější móda je také způsobem, jak pečovat o planetu, zvířata a přírodní zdroje.

Během období intenzivního horka není vaším nejlepším spojencem pro pohodlí nutně množství látky, ale její složení. Než se vydáte k pokladně, věnujte několik vteřin přečtení štítku: často prozradí mnohem více než jen cenu o schopnosti oděvu udržet vás v pohodlí po celé léto.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Tento tip vám pomůže snáze odstranit mastnou skvrnu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento tip vám pomůže snáze odstranit mastnou skvrnu

Pouhé cáknutí oleje nebo stopa másla může rychle zničit váš vzhled. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak zvýšit své...

Bolí vás nohy po nošení podpatků? Tento tip vám může poskytnout rychlou úlevu.

Den strávený na podpatcích, večer strávený chůzí nebo stáním… a vaše nohy si říkají o zasloužený odpočinek. Přehřátí,...

Tyto šperky mají význam, o kterém mnoho lidí neví.

Náhrdelník, prsten nebo přívěsek nejsou jen hezké doplňky. Po staletí je mnoho šperků spojováno s určitými symboly, přesvědčeními...

Tato barva podprsenky je nejnenápadnější pod bílým oděvem.

Léto je tady a s ním i nezbytné bílé kousky: zářivé a elegantní. Pod světlé látky může být...

Tyto šaty lichotí postavě a vytvářejí štíhlý vzhled, bez podpatků.

K vytvoření elegantního outfitu nemusíte nosit vysoké podpatky. Některé šaty si přirozeně hrají s liniemi, objemy a proporcemi,...

Jak si vybrat sluneční brýle, které lichotí vašemu obličeji

Výběr slunečních brýlí je v první řadě o tom, jak si dopřát radost. I když určité tvary obrub...