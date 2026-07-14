„Přestaň ukazovat břicho“: Tváří v tvář kritice ohledně svého těla reaguje bez omluvy.

Tělo pozitivní
Anaëlle Gayon
@emilliareyy / Instagram

Tváří v tvář komentářům ohledně svého vzhledu zvolila tvůrkyně obsahu Emily Reyes (@emilliareyy) jednoduchou odpověď: neschovávejte se. V sebevědomém videu proměňuje kritiku v pozitivní poselství sebepřijetí a připomíná nám důležitost laskavého a soucitného pohledu na naše tělo.

Přijmout své tělo spíše než se omlouvat

Emily Reyes (@emilliareyy), známá na TikToku, se nedávno ozvala poté, co se jí dostalo hanlivých komentářů na adresu jejího těla. Mezi poznámkami, které pravidelně dostává, vyniká jedna: „Přestaň ukazovat břicho.“ Místo aby na negativitu reagovala ospravedlňováním, zvolila opačný přístup: ukázat své tělo s přirozeností a klidem.

Ve videu , kde se vyjadřuje k tomuto zraňujícímu komentáři, jednoduše v popisku uvádí: „Proto miluji to, co dělám.“ Věta, která vypovídá hodně o jejím duševním rozpoložení. Pro Emily Reyes (@emilliareyy) není nic, za co by se měla stydět sdílet svůj každodenní život a ukazovat se taková, jaká je. Její poselství je jasné: každý si zaslouží cítit se svobodně existovat, aniž by musel žádat o svolení.

Poselství pozitivního přístupu k tělu a přijetí

Kromě reakce na kritiky je toto prohlášení součástí hnutí za pozitivní přístup k tělu. Emily Reyes (@emilliareyy) nám připomíná, že těla nejsou určena k tomu, aby se přizpůsobovala nemožným standardům, ale aby byla prožívána, respektována a oceňována. Tím, že se návrhářka rozhodla neměnit svůj image, aby uspokojila očekávání ostatních, podporuje laskavější pohled na sebe sama.

Její poselství nás povzbuzuje k tomu, abychom se zaměřili na to, co naše tělo dokáže, spíše než na kritiku týkající se našeho vzhledu. Tento přístup také zdůrazňuje klíčovou myšlenku: nikdo by neměl muset vysvětlovat, skrývat nebo minimalizovat jakoukoli část svého těla, aby se vyhnul odsouzení. Sebevědomí se buduje také tím, že se naučíme přijímat svůj vlastní obraz s laskavostí.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Emily Reyes (@emilliareyy)

Inspirativní a sjednocující odpověď

Video Emily Reyes (@emilliareyy) si rychle získalo řadu podpůrných zpráv. Mnoho uživatelů internetu chválilo její sebevědomí a pozitivní reakci na bodyshaming. Mnozí se s její zkušeností ztotožnili, což dokazuje, že komentáře o fyzickém vzhledu stále denně ovlivňují mnoho lidí. Navzdory kritice převládaly pozitivní reakce. Tato vlna podpory ukazuje, že sdělení povzbuzující k sebelásce a přijetí silně rezonují s veřejností.

Proměňte kritiku v sílu

Emily Reyes (@emilliareyy) tímto příspěvkem dělá mnohem víc než jen reaguje na pár negativních komentářů: vysílá nám posílení osobnosti. Tím, že se odmítá omluvit za svůj vzhled, nám připomíná, že hodnota člověka nikdy není definována pouze jeho vzhledem.

Její příběh povzbuzuje každého, aby se na sebe díval s větší laskavostí a osvobodil se od tlaků, které vnucují určitou představu o kráse. Je to pozitivní způsob, jak znovu získat kontrolu nad vlastním image a učinit ze sebevědomí skutečnou sílu.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Proměnil svou protézu v kočičí strom: Nápad, který vykouzlí úsměv na tváři uživatelů internetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proměnil svou protézu v kočičí strom: Nápad, který vykouzlí úsměv na tváři uživatelů internetu

V pubertě přišel o nohu kvůli rakovině kostí. Alex, jehož prostřední jméno je Resilience, čelil smrti několikrát. Přestože...

Filtr stárnutí se stává nečekaným nástrojem pro lásku k sobě samému v jakémkoli věku

Na sociálních sítích filtry obecně vyhlazují texturu pleti, zvětšují rty, zvedají lícní kosti a vytvářejí iluzi injekce kyseliny...

„Lidé mi říkají, že jsem moc tlustá“: kritizována za svou váhu, odsuzuje tlak vyvíjený na ženy

Komentáře o fyzickém vzhledu bohužel přetrvávají, zejména na sociálních sítích. Některé ženy odmítají nechat tyto poznámky definovat jejich...

„Toto léto se mnou nikdo nemluví o mé váze“: tato modelka hrdě předvádí svou postavu

S návratem letních tlaků přitahuje video Clémentine Desseaux pozornost svou jednoduchostí a energií. Francouzská modelka se objevuje v...

„Proč čekat, až budete mít břišní svaly?“: povzbuzuje nás, abychom se toto léto oblékali svobodně

Zatímco parné letní teploty nás nutí odlehčit oblečení a ukázat více kůže, pro některé ženy zůstává ukázání postavy...

Tato herečka s plnějšími tvary nám připomíná, že i fiktivní hrdinka může mít křivky.

Zatímco Hollywood nadále propaguje štíhlost a zpřísňuje standardy krásy místo toho, aby je uvolňoval, některé herečky zvyšují průměrnou...