Kritizována za svůj vzhled, mstí se tím, že se stala modelkou plavek.

Podle některých předsudků by se ženy s křivkami boků a plnějšími postavami měly omezit na decentní plavky a snažit se skrýt toto maso, které oko nevidí. Zatímco „letní postava“ nadále dominuje konverzaci, a to jak na stránkách časopisů, tak prostřednictvím hashtagů, modelka plus size Erin Marley Klay nám připomíná, že postava nepotřebuje potvrzení, aby byla vidět na teplém písku. Modelka, která zdobí stránky Sports Illustrated, se zastává všech žen, které se cítily nuceny upravit svou postavu, aby se vešly do bikin.
Modelka plus-size s inspirativní kariérou
Éra hnutí body positivity se zdá být vzdálenou vzpomínkou. Před několika lety byla těla osvobozena od společenských norem a pohledů ostatních, poháněna podpůrnými hashtagy. Po tomto krátkém oddechu následovala obnovená cenzura tvarů těla a odsouzení přirozených křivek. Toto pozitivní myšlení nevydrželo.
Tlak na konformitu se vrátil do popředí diskusí, radikálnější a neochvějnější než kdy dříve. Ve společnosti, která redukuje těla na prchavé trendy, se štíhlost prosazuje jako původní ideál, nejpřijatelnější verze ženské postavy. Jako každé léto, aby se žena kvalifikovala do string bikin nebo mikroplavek, nesmí být nic vidět. Tělo nesmí pod těmito plážovými dekami vzbudit rozruch, s rizikem, že bude odsouzeno obviňujícími pohledy nebo posměšnými tvářemi. Média a sociální sítě, jeviště pro tyto diktáty, propagují štíhlý vzhled pod sluncem a považují jakoukoli nadváhu za něco, čeho se je třeba zbavit.
Tuto všudypřítomnou fatfobii a netoleranci vůči takzvaným „křivkám“ postavám, které se vzpírají postavě přesýpacích hodin, zažila Erin Marley Klay na začátku své kariéry na vlastní kůži. Nešla zrovna cestou, která by vedla k diverzitě. Pracovala ve vysoce selektivním světě modelingu, kde odlišnost zůstává cizím pojmem, a objevila ji agentura Zion Models. Bez větší námahy se stala ikonou plus size a její realističtější postava ji vynesla do popředí SKIMS, značky Kim Kardashian. Mladá žena se 759 000 sledujícími modelovala také pro Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal a YMI Jeans.
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Nejlepší odpověď na jeho kritiky? Úspěch.
Navzdory své nepopiratelné přítomnosti, úchvatné chůzi a téměř přeslazené postavě se Erin kritice nevyhnula. Její tělo je sice čirou něhou, ale stalo se úrodnou půdou pro smutně běžnou nenávist.
V roce 2025 upoutala pozornost uživatelů internetu fotografie z pláže, kteří věřili, že znají absolutní pravdu o tom, co je „krásné“ nebo „ošklivé“. Tato ambasadorka sebevědomí měla na sobě retro plavky s květinovým vzorem a minimem látky. Styl byl chválen pro vyrýsované břišní svaly a štíhlé nohy, ale kritizován za vypracované boky a měkké břicho .
Erin Marley Klay, věrná svým inkluzivním hodnotám a radostné filozofii, nenechala tato ošklivá slova ovlivnit její sebevědomí. „Prosím, nenechte se předsudky společnosti o tom, co je krásné a co ne, zastavit v životě. Co někdo říká o vašem vzhledu, je jeho věc, ne vaše, “ jednoduše prohlásila v pořadu X.
Lepší než slovní odpověď, Erin Marley Klay se připojila k tomu, co mnozí považují za elitu modelingového světa, k jeho zlatému kruhu. Erin Marley Klay, kterou naverboval prestižní časopis Sports Illustrated, proslulý svými foceními v plavkách, definitivně ukončila debatu o svém těle.
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Jeho krédo? Všechna těla si zaslouží být oslavována.
Na vrcholu léta se s teplotní křivkou snášejí i nejistoty, které prudce stoupají. Během tohoto letního období si mnoho žen odepírá potěšení z pobytu v blízkosti vln a místo toho se schovávají za sarongy nebo silné ručníky s pocitem viny, že nezhubly dost na to, aby se mohly ukázat. Jiné mají pocit, že se nenarodily ve správném těle a trpí následky genetiky. Erin si však pěstuje jiný způsob myšlení. Místo aby přijala normy, přijímá svůj vlastní odraz.
„Je snadné se nudit, když jste online tak dlouho, ale reakce mi připomněly, proč to dělám. Motivuje mě vidět, jak se ostatní lidé s postavou jako já nebo lidé s nejistotou cítí ještě o něco lépe díky mé přítomnosti na internetu,“ řekla časopisu People .
V počátcích své slávy si Erin Marley Klay myslela, že musí zhubnout, aby získala zakázky nebo se zúčastnila konkurzů, ale dnes prezentuje své tělo takové, jaké je, v jeho surové podobě. S každým vystoupením v plavkách ujišťuje ženy po celém světě a resetuje naši mentální představu o ideálu. Není to vyhlášení války hubenosti, ale mírová smlouva s křivkami. Protože křivky mohou být také talismanem pro štěstí.