Představením své kolekce bot nechtěně znovu rozpoutá debatu o standardech krásy.

Začalo to jako jednoduché módní video: nevinná prezentace kolekce bot na závratných podpatcích. Co mělo být jednoduchou, improvizovanou módní přehlídkou, se však rychle změnilo v estetickou zkoušku. Místo chvály designu těchto princeznovských bot se ti nejzlomyslnější uživatelé internetu zaměřili na jiný, fyzičtější detail.
Když ochlupení na těle přitahuje více pozornosti než boty
Tvůrkyně obsahu @carolenavmusic nečekala takovou negativní reakci, když předvedla své pohádkové podpatky. Ve videu, které snadno překročilo milion zhlédnutí, tato profesionální zpěvačka, jejíž instagramový kanál je směsicí audio ukázek a nákupů kotníkových bot, představuje to nejlepší ze své kolekce bot. Poté v soukromí svého obývacího pokoje předvádí ukázku práce nohou hodnou profesionální modelky z přehlídkového molu. Během této velkolepé módní přehlídky se vždy zaměřuje na své nohy. Je to pro ni v jistém smyslu umělecký směr, a právem.
Tato žena, která evidentně vlastní více bot než oblečení, sportovní sandály na platformě připomínající panenky Bratz, designy inspirované renesancí a dokonce i páry bonbónově růžových bot, které vypadají, jako by si je někdo vypůjčil od Barbie. Toto video, natočené s nestydatou hrdostí, si sklidilo chválu od módních nadšenců a nadšenců Pinterestu. Stalo se však také terčem četné, zcela irelevantní kritiky.
Někteří uživatelé internetu, kteří se zjevně snažili všem připomenout standardy krásy, si zahráli ďáblova advokáta. Své znechucení nad chlupatými nohami hlavní postavy vyjadřovali nevolnými emotikony a znechucenými přídavnými jmény. „Myslel jsem, že je to muž.“ „K čemu jsou ty boty, když máte mužské nohy?“ „Co kdybychom založili sbírku holicích strojků?“ Navzdory letům znecitlivění na hladkou, holou pokožku mnoho lidí stále překvapuje, když vidí ochlupení na těle žen. Tento přirozený jev, společný všem lidským bytostem, se zdá být pro ženy největším zločinem, nebo dokonce faux pas.
@carolenavmusic Měla jsem přes 30 podpatků, podívejte se na mě teď, paní minimalistka 🫶🏻💕 #kolekcepodpatků ♬ Naughty Girl - Beyoncé
Tyto komentáře ilustrují estetický tlak, který je na ženy vyvíjen.
Tyto komentáře, které udržují zastaralou marketingovou rétoriku, naznačují, že ochlupení je u žen nadbytečné a nemůže koexistovat s volánkovými podpatky nebo jinými ozdobami. Zatímco opravdoví milovníci módy a zastánci pozitivního pohledu na tělo tvrdí, že jsou příliš zaneprázdněni obdivováním vyobrazených bot, než aby se zaměřili na pozadí, tito šiřitelé nenávisti pilně prosazují ideál hladké pleti. Jako by ochlupení rostlo pouze na mužských postavách nebo výhradně díky kouzlu testosteronu.
Právě tento druh nevyžádané kritiky nutí ženy zakrývat si neupravené nohy pod silnými vrstvami oblečení, vzdát se plavání, protože jejich nohy nejsou reprezentativní, a promarnit 72 dní svého života holením . Zatímco ochlupení je u mužů synonymem mužnosti a je dokonce pozitivním symbolem, když vykukuje zpod sukně, evokuje nedbalost.
Naštěstí se zdá, že tvůrkyně obsahu je naprosto necitlivá k názorům ostatních. Daleko od toho, aby se nechala přemoci nejistotou nebo studem, odmítá si holit nohy, aby se zalíbila společnosti. Naopak chce, aby si lidé na její vzhled zvykli, aby už nebyla vnímána jako „surová“, ale jako obyčejná.
Připomínka: ochlupení na těle a ženskost nejsou protichůdné pojmy.
Pokud se v komentářích někteří jedovatí uživatelé internetu domnívají, že ochlupení na těle ubírá této ženě na stylu a ničí potenciál jejích bot, které jsou evidentně určeny pro pohádky od Disneyho, je to jen babská historka. Byli jsme tak zvyklí vídat ženy se sametovou pletí bez jediného chloupku, že jsme si zvykli věřit, že je to norma, pravidlo, kterým se musíme řídit. Chloupky na těle jsou však zdravé na všech tělech a zůstávají univerzální realitou, nikoli otázkou pohlaví.
Ale díky hashtagům jako „Nechávám si ochlupení na těle“ nebo „princezny mají ochlupení na těle“ se o ženském ochlupení diskutuje jinak. Ne jako o něčem zakázaném, ale jako o právu. Tvůrkyně obsahu toto osvobozenecké hnutí plně podporuje. Dokonce na jeho počest napsala píseň s názvem „REVOLUTIONHAIRY“. Baví ji také umělecky si vlasy upravovat a tvarovat, stejně jako by si upravovala své vlastní vlasy.
V 21. století by už ženské ochlupení nemělo být problémem ani by nemělo způsobovat vizuální šok. Nemělo by ani přitahovat pozornost. A ženy jako Carolena poskytují další, realističtější a přístupnější příklad ženskosti.