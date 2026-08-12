V šedesáti letech si uplatňuje právo užívat si pláž bez jakýchkoli obav.

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
Maillot de bain à 60 ans liberté
@ginadrewalowski / Instagram

Zatímco společnost stále vnucuje ženským tělům datum spotřeby a podřizuje je skutečnému dress code, stále více starších žen se osvobozuje od stereotypních pletených vest a zastaralých outfitů. Odhodlané užívat si každý slunečný den, stejně jako v mladších letech, odmítají se přizpůsobit této vnucené skromnosti a léto přijímají v dvoudílných plavkách. Šedesátnice @ginadrewalowski ztělesňuje tento bezstarostný letní životní styl a soupeří se sluncem na teplém písku.

Pro plavky není stanoveno žádné věkové omezení.

Pokud se bojíte stárnutí a pokud vás ovládlo společenské vymývání mozků proti stárnutí, tvůrkyně obsahu @ginadrewalowski vaše obavy rychle rozptýlí a vrátí vás zpět do reality. Tato zkušená šedesátnice jménem Gina je zářivým opakem toho, co svět od ženy v jejím věku očekává. Je nemožné ji shrnout jediným přídavným jménem. Tato radostná duše, která oslňuje každého, kdo se na ni podívá, a téměř se obdivuje skrz sluneční brýle, však snadno porušuje pravidla svého šatníku.

Je to úplně jiný svět než stereotypní „zamilovaná babička“, která se schovává v kardiganech a jejímž jediným bestsellerem jsou kalhoty s elastickým pasem. Ne, Gina se odmítá podřídit nepodloženým diktátům, jejichž jediným cílem je vyvolat v ženách pocit viny a prezentovat mládí jako vzor ctnosti. Zatímco některé ženy po dosažení menopauzy definitivně prásknou dveřmi za sukněmi nad kolena a topy bez rukávů, tato starší žena s oslnivým úsměvem dává svému stylu volný průběh. Na chodníku nosí outfity, které jsou protikladem umírněnosti a skromnosti. A tento bezstarostný přístup si zachovává za všech okolností, dokonce i na rozpáleném písku, tváří v tvář davu přihlížejících.

Ve videu natočeném směrem k horizontu se pohupuje v černých bikinách ozdobených zlatými šperky, stříbrné vlasy má upravené do vln. Krásný záblesk uvolnění, doprovázený frází „tělo nemá datum spotřeby“. Ano, nosí kardigan, ale přímo na kůži, který nabízí jen omezené krytí, ale zároveň uvolněný vzhled.

@ginadrewalowski Proč bych se měla schovávat?🫣 #ŽivotV60 ♬ Originalton - Gina

Šedesát let starý a na to hrdý, projev, který stojí za to poslouchat opakovaně

Ať už na přeplněných plážích nebo v městském prostředí, tato tvůrkyně obsahu, která dává do perspektivy vše, co společnost neúnavně démonizovala, nežádá o svolení k existenci. Pod jejím nohama se každý kout veřejného prostoru proměňuje v kreativní hřiště, improvizované jeviště.

U břehu Gina (@ginadrewalowski) odhazuje těžkopádné švy svých jednodílných plavek, aby cítila moře na své kůži. V ulicích města opouští plstěné podrážky bot na suchý zip a nechává rezonovat cvakání závratných jehlových podpatků. Nesnaží se přizpůsobit této vnucené diskrétnosti: vyjadřuje se bez zábran a cenzury. Nosí oblečení, které mnoho žen v jejím věku vyhnalo ze svých šatníků z rezignace, studu nebo nedostatku sebevědomí. Co se jiným jeví jako riskování, pro Ginu je způsob života.

Její šatník se skládá převážně z minisukní, šatů s odvážnými rozparky nebo zavinovacími střihy a sošných bikin, které její postavu obepínají, místo aby ji svazovaly. Pro ni neexistují žádné regulované délky ani decentní, striktní dress code. Gina sama obrací proti sobě roky propagandy propagující věčné mládí a dokazuje, že stáří není ani řadou obětí, ani nevyhnutelným osudem.

Obrázky, které dokazují, že věk není přítěží

Kvůli neúnavným marketingovým kampaním, propagaci kosmetické chirurgie a společenskému tlaku ženy dospěly k přesvědčení, že jejich těla by jednoho dne mohla být zastaralá. Nebo že si po padesátce už nebudou moci užívat módních radovánek svých dvacátých let.

Přesto Gina (@ginadrewalowski) prostřednictvím svého inspirativního a neomezeného obsahu, osvobozeného od jakýchkoli diktátů, oslavuje věk. Jak říká ve videu, nesnaží se vrátit zpět ani se stát mladší verzí sebe sama. Chce prostě žít svůj život bez omezení. Protože koneckonců věk na vašem občanském průkazu nedefinuje vaši osobnost ani volby, které děláte před zrcadlem.

Nošení luxusních plavek nebo flitrovaných šatů v šedesáti letech není vyjádřením lítosti ani důkazem popírání věku. Je to symbol ženy, která si druhou polovinu svého života užila naplno. Svoboda projevu by nikdy neměla být dobrovolná a Gina nám to krásně připomíná.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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