Street workout: když ženy ovládnou veřejná prostranství, pravidla se mění

V mnoha městech vznikají street workoutové zóny, které jsou sice určeny pro každého, ale většinou je navštěvují muži s odhaleným hrudníkem. V těchto tréninkových zónách pod širým nebem se nadšenci do kulturistiky cítí jako na známé půdě. Stále více žen se však připojuje k fluorescenčním hrazdám a svírá kruhy uprostřed této smečky, která unisono burácí s každým úsilím.
Místa obývaná muži, která se mohou rychle stát zastrašujícími
Ukotvené v teplém písku co by kamenem dohodil od moře nebo zapuštěné do asfaltu vedle skateparku, vybavení pro street workout je dnes venku běžným jevem. Téměř jistě jste už prošli kolem jedné z těchto staveb věnovaných cvičení s vlastní vahou. Není divu, že muži tyto volně dostupné cvičební stroje pravidelně monopolizují. Jen málo žen se odváží překročit práh těchto testosteronem poháněných hřišť pro dospělé.
Je třeba říct, že muži, kteří to praktikují, nejsou vždy příkladem pohostinnosti. Šátek našroubovaný na nose jako komparzisté v rapových videích, čepice obrácená dozadu, boxerky vykukující z džínů a břicho bez látky, které prozrazuje určitou postavu, muži těmto městským doplňkům vládnou jako tyrani na školních dvorech na vrcholu skluzavek.
Ženy obecně raději platí za členství v posilovně , aby si mohly v klidu dělat shyby, nebo vstávají se sluncem, aby si tyto prostory vyzkoušely ve strategických časech. A to není paranoia ani přehánění. Je to jednoduše odraz symptomatického strachu, který jde daleko za rámec posilování venku. Podle rozsáhlé francouzské studie 65 % žen uvádí, že se na veřejných prostranstvích cítily nebezpečně. Nyní zaujímají postoj „je jim to jedno“ a mstí se na chodníku, dělají shyby nebo předvádějí pózu „L-sed“ před vypoulenýma očima. Tato tichá vzpoura se odehrává na sociálních sítích, za inspirativními videi, kde ženy boří předsudky a každým pohybem si vzbuzují respekt.
Ženy se prosadí v oblastech street workoutu
Zatímco některé ženy cvičí v soukromí svých domovů a předtím, než se vydají na běh, svádějí skutečnou vnitřní debatu, jiné sebevědomě vyrážejí do street workoutových prostor plných mužů. A ne, necítí se jako ztracené ovce mezi divokými lvy. Právě naopak. Daleko od toho, aby se tam nepatřily ani netrpěly syndromem podvodníka, nechávají své mužské protějšky beze slov.
Hashtag #streetworkoutgirl se navíc pyšní nespočtem příkladů. Když Francouzka @aboutmaxoufr zvedá celé tělo na dřevěných paraletách a zdá se, že levituje nad zemí, muži v pozadí neskrývají svůj obdiv. Když @ v3rxn1k4_23 , pouliční atletka, která nepochybně dosáhla nejvyšší úrovně kalisteniky, se točí kolem tyče a předvádí sérii technických kousků poháněných svými zadními svaly, její protějšky mají sklíčené výrazy. Jsou přistiženy při činu při projevu žárlivosti. V další demonstraci svalů @ejayink zažívá radost z ženské solidarity a sklidí motivující potlesk od mladých žen, které přišly na oběd do parku.
Tyto ženy sice možná nemají postavu tanku, ale muži se rozhodně nenechají zastrašit, když začínají s atletickými výkony. Navíc tam nejsou proto, aby s muži soupeřily nebo je předčily, ale jednoduše proto, aby obhájily své místo v prostředí, kde jim stále chybí důvěryhodnost.
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Znovuobjevování veřejného prostoru, každodenní sport
Tyto ženy, které tvoří horizontální lidskou vlajku a bez námahy se pohybují v baru, nepředvádějí jen „divadlo“ pro kamery. Podněcují revoluci v zemi, která je k nim dlouho nepřátelská . Zatímco ženy objímají zdi, přehodnocují své trasy, když jsou ohroženy, lpí na klíčích od bytu a přejí si, aby byly velké jako myš, když jdou v noci ven samy, tyto městské atletky jim otevírají cestu: cestu ke svobodě.
Odmítají sklonit hlavy nebo na tato místa chodí jen tehdy, když jsou opuštěná. Ve dne v noci, v přeplněných nebo málo navštěvovaných oblastech pro street workout, zaujímají svá místa bez omluvy. A nezasahují do ničího území: jednoduše si svou přítomnost prosadí. Navíc většina videí ukazuje benevolentní muže, kteří na ženy nepískají jako na kořist, ale tleskají jejich úspěchům. Chovají se k nim jako k sobě rovným a nikdy je neobviňují, že „nepatří“.
S budováním prostor pro street workout se rozpadají genderové bariéry. Street workout se nestává „ženským“, ale jednoduše se stává smíšenějším. A možná právě to je ta skutečná změna: vidět ženy trénovat venku, aniž by to působilo výjimečně, odvážně nebo překvapivě, ale prostě normálně.