Ah, le clafoutis ! Ce dessert français à la fois simple et raffiné, qui transforme n’importe quel repas en un instant de bonheur sucré. Moelleux, parfumé et surtout adaptable avec presque tous les fruits de saison, le clafoutis est un véritable caméléon des desserts. Que vous soyez un.e novice en cuisine ou un.e chef.fe aguerri.e, il y a forcément une recette de clafoutis faite pour vous. Enfilez votre tablier et préparez-vous à découvrir 5 recettes de clafoutis aux fruits faciles et moelleux qui feront fondre tous vos invités !

Clafoutis classique aux cerises

On commence par l’incontournable, le clafoutis aux cerises. Originaire du Limousin, ce dessert traditionnel met en avant la saveur des cerises juteuses enrobées dans une pâte à la fois légère et fondante. Le petit secret pour un goût authentique ? Garder les noyaux ! Ils ajoutent une note subtile d’amande au dessert.

Ingrédients :

500 g de cerises

4 œufs

100 g de sucre

100 g de farine

30 cl de lait (végétal ou non)

20 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 pincée de sel

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C (th. 6). Beurrez un moule à gratin et disposez-y les cerises lavées (avec ou sans noyaux). Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez la farine et le sel, puis le beurre fondu. Versez progressivement le lait tout en continuant de mélanger pour obtenir une pâte lisse. Versez la pâte sur les cerises. Enfournez pour 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis soit doré et légèrement gonflé. Laissez tiédir avant de déguster.

Clafoutis aux poires et chocolat

Pour les gourmand.e.s qui ne peuvent résister au chocolat, cette variante est faite pour vous. La douceur des poires s’associe merveilleusement bien avec l’intensité du chocolat, pour un dessert à la fois réconfortant et irrésistible.

Ingrédients :

3 poires

100 g de chocolat noir

4 œufs

80 g de sucre

100 g de farine

30 cl de lait (végétal ou non)

20 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 sachet de sucre vanillé

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Épluchez et coupez les poires en fines tranches. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et mélangez bien. Incorporez le beurre fondu et le lait, puis ajoutez le chocolat fondu. Versez la pâte dans un moule beurré et disposez les tranches de poires par-dessus. Enfournez pour 35 minutes environ. Laissez tiédir avant de servir pour que le chocolat soit bien fondant.

Clafoutis aux pommes et cannelle

Les pommes, c’est le fruit par excellence qui se retrouve dans nos desserts d’automne et d’hiver. Associées à la cannelle, elles rappellent le parfum des fêtes et la chaleur des moments en famille.

Ingrédients :

4 pommes

4 œufs

100 g de sucre

100 g de farine

30 cl de lait (végétal ou non)

20 g de beurre fondu (végétal ou non)

1 cuillère à café de cannelle en poudre

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Épluchez, épépinez et coupez les pommes en petits morceaux. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine et la cannelle, puis le beurre fondu. Versez progressivement le lait en mélangeant pour obtenir une pâte homogène. Disposez les morceaux de pomme dans un moule beurré, puis versez la pâte par-dessus. Enfournez pour 35 minutes. Saupoudrez d’un peu de cannelle avant de servir pour un parfum encore plus intense.

Clafoutis aux prunes et lait de coco (vegan)

Ce clafoutis vegan aux prunes est parfait pour les personnes qui recherchent un dessert sans produits d’origine animale, mais tout aussi gourmand. Le lait de coco apporte une touche exotique et crémeuse, tandis que les prunes ajoutent une agréable acidité. Vous pouvez bien sûr remplacer les prunes par d’autres fruits comme des abricots, des pêches ou des fruits rouges, selon vos goûts et la saison. La crème de coco peut aussi être remplacée par une autre crème végétale (amande, soja) pour varier les plaisirs.

Ingrédients :

6 à 8 prunes (selon la taille)

150 g de farine de blé

50 g de poudre d’amandes

80 g de sucre de canne

30 cl de lait de coco

10 cl de crème de coco

1 cuillère à soupe de fécule de maïs (Maïzena)

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Lavez, dénoyautez et coupez les prunes en quartiers. Dans un grand saladier, mélangez la farine, la poudre d’amandes, le sucre, la levure chimique, la fécule de maïs et le sel. Ajoutez le lait de coco, la crème de coco et l’extrait de vanille aux ingrédients secs, puis mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Beurrez légèrement un moule (ou utilisez de l’huile de coco pour rester dans le thème vegan) et disposez les morceaux de prunes au fond du moule. Versez la pâte sur les prunes, en veillant à bien les recouvrir. Enfournez pour 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis soit doré sur le dessus et bien pris. Laissez tiédir avant de déguster. Ce clafoutis est délicieux à température ambiante ou légèrement frais, selon vos préférences.

Clafoutis aux framboises et amandes

Envie d’un clafoutis avec une touche de raffinement ? Essayez la combinaison des framboises et des amandes. Le contraste entre l’acidité des framboises et la douceur des amandes fait de ce dessert une petite merveille.

Ingrédients :

300 g de framboises

50 g de poudre d’amandes

4 œufs

100 g de sucre

80 g de farine

30 cl de lait (végétal ou non)

20 g de beurre fondu (végétal ou non)

Quelques amandes effilées

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Beurrez un moule et disposez-y les framboises. Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre et la poudre d’amandes. Ajoutez la farine et mélangez bien. Versez le lait et le beurre fondu en continuant de battre pour obtenir une pâte lisse. Versez la pâte sur les framboises et parsemez d’amandes effilées. Enfournez pour 35 minutes environ. Laissez tiédir avant de déguster.

Et voilà, vous avez maintenant une panoplie de recettes de clafoutis aux fruits, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, pourquoi ne pas essayer chacune de ces recettes et découvrir laquelle deviendra votre préférée ? Bon appétit !