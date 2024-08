5 recettes de Buddha Bowls ultra simples : la 3e va vous faire saliver !

Les Buddha Bowls, ces magnifiques mélanges de couleurs et de saveurs, sont devenus incontournables dans nos assiettes. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont également riches en nutriments, parfaits pour des repas équilibrés. Découvrez 5 recettes de Buddha Bowls ultra simples, à réaliser en un rien de temps. Et croyez-nous, la 3e recette vous fera saliver comme jamais !

Qu’est-ce qu’un Buddha Bowl ?

Avant de plonger dans nos recettes, faisons un petit point sur ce qu’est un Buddha Bowl. Il s’agit d’un plat unique et complet, généralement servi dans un grand bol. Ce plat coloré et visuellement attrayant se compose souvent d’une base de céréales (comme le quinoa ou le riz), de légumes variés, de protéines (tofu, poulet, pois chiches) et d’une sauce savoureuse. Le tout est présenté de manière esthétique, faisant de chaque bouchée une expérience sensorielle unique.

Buddha Bowl quinoa et légumes rôtis

Ce premier Buddha Bowl est non seulement simple, mais il est aussi un régal pour les yeux !

Ingrédients :

1 tasse de quinoa

2 carottes

1 courgette

1 poivron rouge

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

1 avocat

Graines de sésame pour la garniture

Préparation :

Cuire le quinoa : rincez le quinoa sous l’eau froide, puis faites-le cuire selon les instructions du paquet. Rôtir les légumes : préchauffez votre four à 200°C. Coupez les carottes, la courgette et le poivron en morceaux. Disposez-les sur une plaque de cuisson, arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez. Enfournez pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés. Assembler le bowl : dans un grand bol, déposez le quinoa au fond. Ajoutez les légumes rôtis, quelques tranches d’avocat, et saupoudrez de graines de sésame. Savourez ce mélange de textures et de saveurs !

Buddha Bowl méditerranéen

Ce Buddha Bowl méditerranéen est un vrai voyage au pays des saveurs ensoleillées !

Ingrédients :

1 tasse de couscous

1/2 concombre

1 tomate

1/4 d’oignon rouge

1/2 tasse de pois chiches cuits

1/4 de tasse d’olives noires

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Feta émiettée pour garnir (végétale ou non)

Préparation :

Cuire le couscous : suivez les instructions sur l’emballage pour cuire le couscous. En général, il suffit de le mélanger avec de l’eau bouillante et de le laisser gonfler pendant 5 minutes. Préparer les légumes : coupez le concombre, la tomate et l’oignon rouge en petits dés. Mélanger les ingrédients : dans un grand bol, mélangez le couscous, les légumes, les pois chiches et les olives. Arrosez de jus de citron et d’huile d’olive, puis mélangez délicatement. Ajouter la feta : émiettez la feta (végétale ou non) sur le dessus de votre Buddha Bowl pour une touche crémeuse et salée. Savourez !

Buddha Bowl au tofu caramélisé

Chaque bouchée de ce Buddha bowl est un festival de saveurs. Vous ne pourrez pas résister à l’envie d’en refaire !

Ingrédients :

1 bloc de tofu ferme

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de miel (ou sirop d’érable pour une version vegan)

1 tasse de riz brun

1 brocoli

1 carotte

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

Graines de sésame pour garnir

Préparation :

Mariner le tofu : coupez le tofu en cubes. Dans un bol, mélangez la sauce soja et le miel. Ajoutez les cubes de tofu et laissez mariner pendant au moins 15 minutes. Cuire le riz : faites cuire le riz brun selon les instructions de l’emballage. Cuire les légumes : dans une poêle, faites chauffer l’huile de sésame. Ajoutez le brocoli et la carotte coupés en morceaux. Faites sauter pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais croquants. Caraméliser le tofu : dans une autre poêle, faites chauffer un peu d’huile. Ajoutez le tofu mariné et faites-le dorer des deux côtés, jusqu’à ce qu’il soit caramélisé. Assembler le bowl : dans un bol, disposez le riz, ajoutez les légumes sautés et les cubes de tofu caramélisé. Saupoudrez de graines de sésame. Dégustez !

Buddha Bowl tropical aux fruits

Ce Buddha bowl tropical est parfait pour les chaudes journées d’été, avec une explosion de saveurs sucrées et acidulées.

Ingrédients :

1 tasse de riz à sushi (ou riz basmati)

1 mangue

1 avocat

1/2 tasse d’ananas frais

1/2 citron vert

1 cuillère à soupe de noix de coco râpée

Menthe fraîche pour garnir

Préparation :

Cuire le riz : faites cuire le riz selon les instructions, puis laissez-le refroidir. Préparer les fruits : coupez la mangue, l’avocat et l’ananas en dés. Assembler le bowl : dans un bol, placez une couche de riz. Disposez les fruits coupés par-dessus. Arrosez de jus de citron vert et saupoudrez de noix de coco râpée. Ajouter la menthe : décorez avec quelques feuilles de menthe fraîche pour une touche de fraîcheur. Savourez !

Buddha Bowl épicé aux haricots noirs

Ce Buddha bowl est une explosion de saveurs et de couleurs, parfait pour les amateurs de plats épicés !

Ingrédients :

1 tasse de riz sauvage

1 boîte de haricots noirs

1 avocat

1 poivron jaune

1/2 tasse de maïs

1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à soupe de sauce piquante (facultatif)

Coriandre fraîche pour garnir (facultatif)

Préparation :

Cuire le riz : préparez le riz sauvage selon les instructions de l’emballage. Préparer les haricots : rincez et égouttez les haricots noirs. Dans une poêle, ajoutez les haricots, le cumin, le maïs, et le poivron coupé en dés. Faites chauffer pendant environ 5 minutes. Assembler le bowl : dans un bol, mettez le riz, puis ajoutez le mélange de haricots et de légumes. Complétez avec des tranches d’avocat et un peu de sauce piquante si vous aimez le piquant. Garnir de coriandre : terminez en ajoutant de la coriandre fraîche pour un goût relevé, si vous aimez. Dégustez !

Voilà, vous avez maintenant des recettes de Buddha Bowls ultra simples et délicieuses à réaliser chez vous. N’hésitez pas à expérimenter en ajoutant vos ingrédients préférés ou en remplaçant ceux que vous n’aimez pas. Les Buddha Bowls sont notamment parfaits pour les repas en semaine, car ils peuvent être préparés à l’avance et facilement emportés au travail ou à l’école. N’hésitez pas à parcourir notre rubrique Recettes où nous vous proposons du sucré et du salé. Régalez-vous !