Cheesecake avec ou sans cuisson : 5 recettes à tester absolument !

Le cheesecake, ce dessert si fondant, crémeux et gourmand, fait battre beaucoup de cœurs. Il a su s’imposer comme une véritable star des desserts. Que vous soyez un.e inconditionnel.le de la version new-yorkaise classique ou un.e adepte des déclinaisons modernes, une chose est sûre : il y a un cheesecake pour chaque occasion (et chaque palais). Mais une question subsiste et divise les foules : cheesecake avec ou sans cuisson ? Les deux options ont leurs mérites, et chacune offre une texture et un goût distincts. On vous propose de plonger dans un délicieux dilemme avec 5 recettes de cheesecake à tester absolument. Préparez vos papilles, c’est parti !

Le classique cheesecake new-yorkais (avec cuisson)

Commençons avec l’incontournable cheesecake new-yorkais, le roi des cheesecakes, celui qui fait voyager les papilles direction Big Apple. Sa texture dense et crémeuse est obtenue grâce à une cuisson lente et douce au four. Le secret de sa réussite ? Un subtil équilibre entre le fromage frais (Philadelphia de préférence), la crème, et juste ce qu’il faut de sucre.

Ingrédients :

200g de biscuits spéculoos ou de petits-beurre

80g de beurre fondu

600g de fromage à la crème (type Philadelphia)

150g de sucre

200ml de crème fraîche épaisse

4 œufs

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 cuillère à soupe de jus de citron

Préparation :

Préchauffez le four à 160°C. Mixez les biscuits pour obtenir une poudre fine, puis mélangez-les avec le beurre fondu. Tapissez le fond d’un moule à charnière de cette préparation en tassant bien. Dans un grand bol, fouettez le fromage à la crème avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Incorporez ensuite les œufs un à un, la crème fraîche, la vanille et le jus de citron. Versez cette préparation sur la base de biscuits et enfournez pour 45 minutes. Laissez ensuite refroidir, puis réfrigérez au moins 4 heures avant de déguster.

Astuce de chef : pour éviter les fissures en surface, cuisez votre cheesecake au bain-marie, ou laissez-le refroidir progressivement dans le four éteint.

Cheesecake au citron (sans cuisson)

Besoin d’une option plus légère et rapide à préparer ? Le cheesecake sans cuisson est votre meilleur allié. Facile à réaliser, il demande peu d’efforts, mais garantit un effet wow à chaque bouchée. Sa fraîcheur citronnée réveille les papilles et sa texture aérienne est d’une légèreté divine !

Ingrédients :

200g de biscuits Digestive

100g de beurre fondu

400g de fromage à la crème

250g de mascarpone

100g de sucre glace

Le zeste et le jus de 2 citrons

2 feuilles de gélatine (ou 1 sachet de gélatine en poudre)

Préparation :

Mixez les biscuits et mélangez-les avec le beurre fondu. Tapissez le fond d’un moule en pressant bien. Faites tremper la gélatine dans l’eau froide. Pendant ce temps, fouettez le fromage à la crème, le mascarpone et le sucre glace. Faites chauffer légèrement le jus de citron et faites-y fondre la gélatine essorée. Ajoutez le jus de citron et le zeste au mélange de fromage à la crème. Versez cette préparation sur la base de biscuits et laissez prendre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures.

Cheesecake vegan aux fruits rouges (sans cuisson)

Envie d’un cheesecake frais, léger et plein de couleurs ? Ce cheesecake vegan aux fruits rouges est parfait pour les journées chaudes ou les envies de douceur fruitée. À base de noix de cajou et de lait de coco, il offre une texture crémeuse qui n’a rien à envier aux versions traditionnelles ! Ce cheesecake vegan est aussi beau que délicieux.

Ingrédients :

Pour la base : 150g de dattes dénoyautées 100g d’amandes 50g de flocons d’avoine 2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue

Pour la crème : 300g de noix de cajou (trempées pendant 4h) 200ml de lait de coco 3 cuillères à soupe de sirop d’érable 1 cuillère à soupe de jus de citron 1 cuillère à café d’extrait de vanille 3 cuillères à soupe d’huile de coco fondue

Pour le coulis aux fruits rouges : 250g de fruits rouges (frais ou surgelés) 2 cuillères à soupe de sucre de coco ou sucre classique 1 cuillère à soupe de jus de citron



Préparation :

La base :

Mixez les amandes, les flocons d’avoine et les dattes dans un robot jusqu’à obtenir une pâte collante. Ajoutez l’huile de coco fondue pour lier le tout. Tapissez le fond d’un moule à charnière avec cette préparation en la pressant bien pour former la base du cheesecake. Placez au frais pendant la préparation de la crème.

La crème : Égouttez les noix de cajou après les avoir fait tremper pendant 4 heures (vous pouvez les laisser tremper toute la nuit pour une texture encore plus crémeuse). Mixez les noix de cajou avec le lait de coco, le sirop d’érable, le jus de citron, l’extrait de vanille et l’huile de coco fondue jusqu’à obtenir une crème lisse et onctueuse. Versez cette crème sur la base de dattes et d’amandes, puis lissez la surface à l’aide d’une spatule. Placez le cheesecake au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, voire toute la nuit.

Le coulis aux fruits rouges : Dans une casserole, faites chauffer les fruits rouges avec le sucre et le jus de citron. Laissez mijoter à feu doux pendant 10 minutes, puis mixez pour obtenir un coulis. Laissez refroidir. Versez le coulis sur le cheesecake avant de servir ou proposez-le à part pour que chacun.e puisse doser selon ses goûts.



Cheesecake au chocolat (sans cuisson)

Avis aux chocovores : le cheesecake au chocolat sans cuisson est un pur bonheur ! Ce dessert velouté à souhait se prépare en un clin d’œil et garantit une explosion de saveurs cacaotées à chaque bouchée. Il combine deux péchés mignons : le cheesecake et le chocolat, que demander de plus ?

Ingrédients :

200g de biscuits au chocolat (type Oréo)

100g de beurre fondu

300g de fromage à la crème

200g de mascarpone

150g de chocolat noir fondu

100g de sucre glace

200ml de crème liquide entière

Préparation :

Mixez les biscuits au chocolat et mélangez-les avec le beurre fondu. Tapissez le fond de votre moule. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie. Pendant ce temps, fouettez le fromage à la crème, le mascarpone et le sucre glace. Incorporez le chocolat fondu à ce mélange, puis fouettez la crème liquide en chantilly ferme et ajoutez-la délicatement à la préparation. Versez le tout sur la base de biscuits et laissez prendre au frais pendant 4 à 5 heures.

Cheesecake au caramel beurre salé (avec cuisson)

Qui dit cheesecake, dit parfois besoin de pure gourmandise. Et quoi de mieux qu’un cheesecake au caramel beurre salé pour satisfaire les envies les plus sucrées ? Ce dessert avec cuisson est parfait pour les amateur.rice.s de saveurs sucrées-salées.

Ingrédients :

250g de biscuits sablés

120g de beurre fondu

600g de fromage à la crème

200g de sucre

200ml de crème liquide

4 œufs

1 cuillère à café de vanille

150g de caramel au beurre salé (fait maison ou du commerce)

Préparation :

Préchauffez votre four à 160°C. Mixez les biscuits sablés et mélangez-les avec le beurre fondu. Tapissez le fond de votre moule. Dans un grand bol, mélangez le fromage à la crème, le sucre, les œufs, la crème et la vanille jusqu’à obtenir une pâte lisse. Versez le tout sur la base de biscuits. Faites cuire environ 50 minutes. Laissez refroidir, puis nappez généreusement de caramel au beurre salé avant de servir.

Astuce : pour un effet encore plus gourmand, ajoutez une pincée de fleur de sel sur le caramel !

Que vous soyez team cuisson ou sans cuisson, il y a forcément une recette qui saura faire chavirer vos papilles. Le cheesecake est un dessert polyvalent, qui se prête à toutes les fantaisies. Alors, pourquoi choisir quand on peut tout essayer !