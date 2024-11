Comment faire des gyozas maison ? 5 recettes de raviolis chinois

Si vous êtes un.e amateur.rice de cuisine asiatique, vous avez sûrement déjà eu l’occasion de goûter à ces petits délices qu’on appelle les gyozas. Ces raviolis chinois, souvent farcis de viande, de légumes et d’épices, sont une véritable explosion de saveurs à chaque bouchée. Quoi de mieux que de préparer ses propres gyozas maison ? Faire des gyozas maison, c’est à la fois simple, fun, et tellement gratifiant. Plus besoin de commander ces petites merveilles au restaurant. Comment faire des gyozas maison ? Voici 5 recettes (parce qu’on n’en a jamais trop) pour que vous puissiez maîtriser l’art du gyoza.

Gyozas traditionnels au porc et cèpes

Commençons par une recette de base, mais absolument irrésistible. Le gyoza traditionnel chinois au porc est un classique qui ne se démode jamais.

Ingrédients (pour 25 gyozas) :

300 g de porc haché

100 g de champignons de cèpes (ou shiitake)

1 gousse d’ail émincée

2 oignons nouveaux

1 cuillère à soupe de gingembre râpé

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

1 cuillère à café de sucre

Pâte à gyoza (disponible dans les épiceries asiatiques)

Préparation :

La farce : dans un grand bol, mélangez le porc haché avec l’ail, le gingembre, les oignons nouveaux hachés finement et les champignons de cèpes coupés en petits morceaux. Ajoutez la sauce soja, l’huile de sésame, et le sucre. Mélangez bien pour que tous les ingrédients s’imprègnent de saveurs. Formez les gyozas : prenez une feuille de pâte à gyoza, placez une petite cuillère de farce au centre. Humidifiez légèrement les bords de la pâte avec de l’eau, puis pliez et pincez les bords pour former un petit demi-cercle. N’hésitez pas à plier et rouler un peu les bords pour leur donner la forme typique de gyoza. Cuisson : faites chauffer une poêle avec un peu d’huile et disposez-y les gyozas. Faites dorer le dessous à feu moyen, puis ajoutez un peu d’eau (environ 1/4 de tasse) et couvrez immédiatement pour cuire la vapeur. Après 5 minutes, retirez le couvercle et laissez l’eau s’évaporer pour que la base des gyozas devienne bien croustillante.

Servez avec une sauce soja ou une sauce piquante pour encore plus de plaisir !

Gyozas au poulet et aux légumes

Si vous aimez les recettes plus légères, le gyoza au poulet et légumes est parfait. Il est tout aussi savoureux, mais avec une touche de fraîcheur.

Ingrédients :

250 g de blanc de poulet haché

1 carotte râpée

100 g de chou chinois finement haché

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de vinaigre de riz

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

1 cuillère à café de sucre

Pâte à gyoza

Préparation :

La farce : mélangez le poulet haché avec la carotte râpée, le chou chinois, la sauce soja, le vinaigre de riz, l’huile de sésame, et le sucre. Vous pouvez aussi ajouter une pincée de poivre blanc pour relever le tout. Formez les gyozas : placez une petite quantité de farce au centre de chaque feuille de pâte à gyoza et pincez pour fermer. Cuisson : comme pour la recette précédente, faites dorer les gyozas dans une poêle avec un peu d’huile, puis ajoutez de l’eau et couvrez pour cuire à la vapeur. Enlevez le couvercle une fois l’eau évaporée pour une croûte bien croustillante.

Gyozas vegan au tofu et aux épinards

Une option parfaite pour les végétalien.ne.s ou vegan, ces gyozas sont riches en saveurs tout en étant légers.

Ingrédients :

200 g de tofu ferme

100 g d’épinards frais

2 gousses d’ail émincées

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

Pâte à gyoza

Préparation :

La farce : égouttez et pressez bien le tofu pour enlever l’excès d’eau. Écrasez-le à la fourchette jusqu’à obtenir une texture grumeleuse. Faites revenir l’ail dans l’huile de sésame, puis ajoutez les épinards hachés pour les faire fondre. Mélangez les épinards avec le tofu écrasé et assaisonnez avec la sauce soja. Formez les gyozas : prenez des petites portions de la farce et placez-les au centre de chaque feuille de pâte. Pincez les bords pour former les gyozas. Cuisson : comme dans les autres recettes, faites cuire les gyozas en les faisant dorer dans une poêle, puis ajoutez un peu d’eau pour la cuisson à la vapeur.

Gyozas au bœuf et au kimchi

Pour les personnes qui aiment le piquant et l’umami, cette recette de gyozas au bœuf et au kimchi vous fera voyager en Corée, tout en restant dans la tradition des raviolis chinois.

Ingrédients :

250 g de bœuf haché

100 g de kimchi haché finement

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de gochujang (pâte de piment coréenne)

Pâte à gyoza

Préparation :

La farce : mélangez le bœuf haché avec le kimchi haché, la sauce soja et la pâte de gochujang. Vous pouvez ajuster la quantité de gochujang selon le niveau de piquant désiré. Formez les gyozas : placez la farce au centre des feuilles de pâte et fermez-les comme pour les autres recettes. Cuisson : cuisez les gyozas de la même manière que dans les autres recettes. Le kimchi va donner un goût très original et piquant à vos raviolis.

Gyozas aux crevettes et au curry

Une touche d’exotisme avec des gyozas aux crevettes et au curry. Ce mélange unique saura satisfaire vos papilles.

Ingrédients :

200 g de crevettes décortiquées et hachées

1 cuillère à soupe de pâte de curry rouge

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de lait de coco

Pâte à gyoza

Préparation :

La farce : mélangez les crevettes hachées avec la pâte de curry, la sauce soja et le lait de coco. Le lait de coco ajoutera une touche de douceur et d’onctuosité. Formez les gyozas : placez la farce au centre de chaque feuille de pâte et pincez pour former les gyozas. Cuisson : faites dorer et cuire à la vapeur comme dans les recettes précédentes.

Astuce bonus : la sauce gyoza parfaite

La sauce qui accompagne les gyozas peut faire toute la différence ! Cette sauce sucrée-salée et légèrement piquante complète parfaitement vos gyozas. Mélangez dans un petit bol :

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de vinaigre de riz

1 cuillère à soupe d’huile de sésame

Quelques gouttes de sauce chili si vous aimez le piquant.

Faire des gyozas maison est bien plus facile qu’il n’y paraît, et les possibilités sont infinies ! Il existe une recette de gyoza pour tous les goûts. Alors, à vos rouleaux de pâte, et laissez parler votre créativité en cuisine. Une fois que vous aurez maîtrisé l’art de faire vos propres gyozas, plus rien ne vous arrêtera pour inventer de nouvelles variations !