6 recettes de brochettes gourmandes et hautes en couleurs à essayer

Les brochettes, ces délices culinaires qui marient savamment saveurs et présentation, sont parfaites pour des repas conviviaux et estivaux. Elles offrent une palette infinie de possibilités créatives, permettant d’explorer différents mariages de textures, de couleurs et de goûts. Que vous soyez omnivore, végétarien.ne ou vegan, voici 6 recettes de brochettes gourmandes et hautes en couleurs qui éveilleront les papilles de vos convives.

Brochettes de poulet teriyaki aux légumes

Ingrédients :

Blancs de poulet, coupés en cubes

Poivrons rouges, verts et jaunes, coupés en morceaux

Oignon rouge, coupé en quartiers

Champignons de Paris, entiers

Sauce teriyaki

Huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préparer une marinade en mélangeant la sauce teriyaki avec un peu d’huile d’olive, du sel et du poivre. Enfiler les morceaux de poulet et les légumes sur des brochettes en bois ou en métal. Badigeonner les brochettes avec la marinade. Faire griller au barbecue ou au four pendant environ 10-15 minutes, en retournant régulièrement et en badigeonnant de marinade.

Brochettes de gambas marinées aux agrumes

Ingrédients :

Gambas, décortiquées

Citron vert, zestes et jus

Orange, zestes et jus

Ail, haché

Coriandre fraîche, hachée

Huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Mélanger les zestes et jus de citron vert et d’orange avec l’ail, la coriandre, de l’huile d’olive, du sel et du poivre pour créer la marinade. Faire mariner les gambas pendant au moins 30 minutes. Enfiler les gambas sur des brochettes. Faire cuire rapidement sur le grill jusqu’à ce qu’elles soient roses et légèrement caramélisées.

Brochettes de tofu et légumes à l’indienne (vegan)

Ingrédients :

Tofu ferme, coupé en cubes

Poivrons rouges, verts et jaunes, coupés en morceaux

Oignon rouge, coupé en quartiers

Courgettes, coupées en rondelles épaisses

Marinade à l’indienne (mélange de yaourt végétal, curry, cumin, paprika, jus de citron, sel et poivre)

Huile d’olive

Instructions :

Préparer la marinade en mélangeant le yaourt végétal avec les épices, le jus de citron, le sel et le poivre. Faire mariner le tofu et les légumes pendant au moins 30 minutes. Enfiler le tofu et les légumes sur des brochettes en alternant les couleurs. Badigeonner d’huile d’olive. Faire griller au barbecue ou au four jusqu’à ce que les légumes soient tendres et légèrement dorés

Brochettes de champignons marinés et légumes (vegan)

Ingrédients :

Champignons de Paris, entiers

Tomates cerises

Poivrons rouges et jaunes, coupés en morceaux

Marinade (mélange d’huile d’olive, vinaigre balsamique, ail haché, thym frais, sel et poivre)

Herbes fraîches pour la garniture (persil ou basilic)

Instructions :

Préparer la marinade en mélangeant l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, l’ail, le thym, le sel et le poivre. Faire mariner les champignons et les légumes pendant au moins 30 minutes. Enfiler les champignons et les légumes sur des brochettes. Faire griller au barbecue ou au four jusqu’à ce que les champignons soient tendres. Garnir de fines herbes fraîches avant de servir

Brochettes de bœuf yakitori

Ingrédients :

Bœuf (filet ou steak), coupé en cubes

Sauce soja

Mirin (vin de riz doux japonais)

Sucre

Gingembre frais, râpé

Oignon vert, tranché

Instructions :

Mélanger la sauce soja, le mirin, le sucre et le gingembre pour créer la marinade. Faire mariner le bœuf pendant au moins 1 heure. Enfiler les morceaux de bœuf sur des brochettes et ajouter des tranches d’oignon vert. Faire griller rapidement jusqu’à ce que la viande soit cuite selon votre préférence.

Brochettes de fruits frais et marshmallows

Ingrédients :

Fraises

Ananas, coupé en cubes

Bananes, coupées en rondelles

Marshmallows

Chocolat fondu (en option)

Instructions :

Enfiler les fruits et les marshmallows sur des brochettes. Faire griller légèrement jusqu’à ce que les fruits soient caramélisés. Servir avec du chocolat fondu pour tremper.

Ces recettes de brochettes ne sont que le point de départ de votre exploration culinaire. N’hésitez pas à les personnaliser en fonction de vos goûts et de ce que vous avez sous la main. Que ce soit pour un barbecue entre ami.e.s, un pique-nique en famille ou simplement pour égayer un repas du quotidien, les brochettes apportent toujours une touche ludique et délicieuse à table. Profitez de ces recettes de brochettes pour ravir vos papilles !