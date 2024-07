Barbecue : 10 recettes gourmandes qui sortent de l’ordinaire

Qui dit été, dit ? Soleil, farniente, vacances et barbecue bien sûr. C’est le moment parfait pour se réunir en famille ou entre ami.e.s et déguster de délicieux plats grillés. Mais avouons-le, le menu est souvent le même… Marre des classiques ? Envie de changement à l’heure du barbecue ? Découvrez nos 10 recettes gourmandes qui sortent de l’ordinaire. Eh oui, il n’y a pas que la viande qui passe sur le grill, vous allez voir !

Tempeh façon ribs et sauce BBQ au sirop d’érable

Pour une alternative végétalienne/vegan aux ribs (travers de porc), essayez ce tempeh grillé avec une sauce BBQ au sirop d’érable. Un délice !

Ingrédients :

400 g de tempeh coupé en lamelles

100 ml de sauce BBQ

2 cuillères à soupe de sirop d’érable

1 cuillère à soupe de sauce soja

Préparation :

Mélangez la sauce BBQ, le sirop d’érable et la sauce soja dans un bol. Ajoutez le tempeh et laissez mariner pendant au moins 30 minutes. Faites griller le tempeh sur le barbecue pendant environ 5 minutes de chaque côté, en badigeonnant régulièrement de marinade.

Brochettes de tofu grillé au persil

Pour une option végétalienne/vegan savoureuse, essayez les brochettes de tofu grillé au persil. Cette recette est non seulement délicieuse mais aussi très saine.

Ingrédients :

400 g de tofu ferme coupé en cubes

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 bouquet de persil frais haché

2 gousses d’ail écrasées

1 cuillère à soupe de jus de citron

Sel et poivre

Préparation :

Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le persil haché, l’ail, le jus de citron, le sel et le poivre. Ajoutez les cubes de tofu et mélangez bien pour les enrober de marinade. Laissez mariner pendant au moins 1 heure au réfrigérateur. Enfilez les cubes de tofu sur des brochettes en bois. Faites griller les brochettes sur le barbecue pendant 5-7 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que le tofu soit bien doré.

Aubergines grillées à l’huile d’olive, ail et au thym

Les aubergines grillées sont un délice, surtout avec une marinade simple et savoureuse à l’huile d’olive, ail et thym.

Ingrédients :

2 aubergines coupées en tranches

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail hachées

1 cuillère à soupe de thym frais

Sel et poivre

Préparation :

Mélangez l’huile d’olive, l’ail, le thym, le sel et le poivre dans un bol. Badigeonnez les tranches d’aubergine de ce mélange. Faites griller les tranches d’aubergine sur le barbecue pendant environ 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient tendres et bien dorées.

Pizza au barbecue

Pourquoi ne pas transformer votre barbecue en four à pizza ? C’est une expérience amusante et délicieuse, parfaite pour un repas convivial.

Ingrédients :

Pâte à pizza

Sauce tomate

Fromage râpé végétal ou non (mozzarella, cheddar, etc.)

Garnitures de votre choix (pepperoni, légumes, etc.)

Préparation :

Étalez la pâte à pizza et placez-la directement sur la grille du barbecue. Faites-la cuire pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. Retournez la pâte, étalez la sauce tomate, ajoutez le fromage râpé (végétal ou non) et les garnitures de votre choix. Couvrez le barbecue et laissez cuire pendant 5-7 minutes jusqu’à ce que le fromage (végétal ou non) soit fondu et que la pâte soit croustillante.

Brochettes de maïs et légumes grillés

Une combinaison colorée et savoureuse de maïs et de légumes grillés.

Ingrédients :

2 épis de maïs coupés en tronçons

1 poivron rouge coupé en morceaux

1 courgette coupée en rondelles

1 oignon rouge coupé en morceaux

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Mélangez tous les légumes avec l’huile d’olive, le sel et le poivre. Enfilez les morceaux de maïs et de légumes sur des brochettes en bois. Faites griller sur le barbecue pendant environ 10-12 minutes, en retournant régulièrement.

Champignons farcis au fromage bleu

Les champignons grillés sont toujours un succès, mais farcis au fromage bleu, ils deviennent tout simplement irrésistibles.

Ingrédients :

Gros champignons de Paris

150 g de fromage bleu émietté (végétal ou non)

1 gousse d’ail écrasée

Persil haché

Sel et poivre

Préparation :

Enlevez les pieds des champignons et garnissez chaque chapeau de fromage bleu (végétal ou non), d’ail et de persil. Faites griller les champignons farcis sur le barbecue pendant 10-12 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et les champignons tendres.

Brochettes sucrées-salées tofu basilic et pêches

Une combinaison de tofu, basilic et pêches pour une brochette sucrée-salée.

Ingrédients :

400 g de tofu ferme coupé en cubes

4 pêches coupées en quartiers

1 bouquet de basilic frais

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Mélangez le tofu avec l’huile d’olive, le sel et le poivre. Enfilez les cubes de tofu, les quartiers de pêches et les feuilles de basilic sur des brochettes en bois. Faites griller sur le barbecue pendant environ 5-7 minutes de chaque côté.

Boulettes végétales en brochettes

Des boulettes végétales savoureuses, parfaites pour les brochettes.

Ingrédients :

400 g de boulettes végétales

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Herbes fraîches (persil, coriandre)

Sel et poivre

Préparation :

Mélangez les boulettes végétales avec l’huile d’olive, les herbes fraîches, le sel et le poivre. Enfilez les boulettes sur des brochettes en bois. Faites griller sur le barbecue pendant environ 8-10 minutes, en tournant régulièrement.

Brochettes de radis grillés

Les radis grillés sont une surprenante et délicieuse addition à votre barbecue.

Ingrédients :

2 bottes de radis

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

1 cuillère à soupe de jus de citron

Préparation :

Coupez les radis en deux et mélangez-les avec l’huile d’olive, le sel, le poivre et le jus de citron. Enfilez les radis sur des brochettes en bois. Faites griller sur le barbecue pendant environ 4-5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement caramélisés.

Brochettes de fruits exotiques

Pour un dessert léger et coloré, rien de tel que des brochettes de fruits exotiques grillés. Un vrai délice visuel et gustatif !

Ingrédients :

Mangue

Ananas

Papaye

Kiwi

Préparation :

Coupez tous les fruits en morceaux de taille égale. Enfilez les morceaux de fruits sur des brochettes en bois. Faites griller les brochettes pendant 2-3 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient légèrement caramélisées.

Maintenant, votre barbecue est prêt à accueillir une variété encore plus large de saveurs. Profitez bien de ces délices gourmands et originaux pour épater vos invité.e.s et satisfaire tous les palais, qu’ils soient omnivores, végétariens, végétaliens ou vegan. Bon appétit et bon barbecue !