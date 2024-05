Découvrez ces 7 recettes pour savourer la betterave autrement

Vous avez certainement le souvenir de la betterave de la cantine découpée en dés et présentée dans des petits ramequins. Ce légume racine, qui pousse sous terre, vous le connaissez dans sa plus plate simplicité. Mais au-delà de mettre de la gaieté dans les assiettes avec sa teinte lie-de-vin, la betterave a des saveurs à revendre de l’entrée au dessert. Elle ne prétend pas seulement recevoir un sobre filet de vinaigrette. Cuite ou crue, la betterave s’apprécie sous toutes ses formes et se prête à de délicieuses fantaisies culinaires. Pour apprécier ce légume envoûtant ailleurs que dans les salades, voici 7 recettes à la betterave qui vont vous scotcher les papilles.

La betterave, un légume « santé » qui colore tout le menu

Vous avez certainement déjà accoutumé la betterave avec un trait d’huile d’olive et une pincée de sel, sans trop de fioritures. En revanche, vous ne pensez probablement pas à elle lorsqu’il s’agit de faire des recettes plus sophistiquées. Pourtant, la betterave peut être le fil rouge de nombreux mets. Cette plante, qui séduit par sa délicate sucrosité et sa couleur écarlate majestueuse, est également une bombe de vitalité.

Riche en fibres, en minéraux, en antioxydants et en vitamine A, elle fait du bien au corps et au palais. Cependant, il vaut mieux éviter de la consommer crue au risque de faire une intoxication alimentaire. Vous pouvez la cuire à l’eau bouillante pendant 2h30, au four 1h à 180° ou à la vapeur une trentaine de minutes. Ainsi, son amertume s’estompe pour laisser place à une saveur délicate, à la frontière du fruit.

Sa chair fondante et moelleuse se mixe sans difficulté. La betterave est donc souvent réduite en gaspacho onctueux, en mousse à tartiner, en sauce alternative à la bolognaise ou même plus audacieux, en smoothie « coup de fouet ». Mais il est aussi possible de la laisser entière et de la couper sans prise de tête pour la hisser au cœur de carpaccio veggie ou la déposer sur une pizza, comme vous le faites avec les oignons.

Les recettes à base de betterave sont plurielles et dictent le menu du début à la fin. Elles subliment un apéro dinatoire en un clin d’œil comme elles pimpent divinement les plats de résistance. Elles peuvent même intervenir dès le levé et vous détourner de votre traditionnel bol de céréales du matin. Bon marché, polyvalente et docile, la betterave n’est pas seulement un ingrédient secondaire voué à rendre vos plats « instagrammables ». La preuve avec ces recettes où la betterave est reine ! Une chose est sûre : elles vont vous faire voir la vie en rose.

Chips de betterave au vinaigre

La betterave peut avoir des textures inattendues et croustiller sous la dent. Pour ouvrir l’appétit de vos convives lors de vos apéros d’été ou donner une impulsion à vos piques-niques, transformez la betterave en chips. Contrairement aux pommes de terre, vues et revues, elles se rapprochent presque de la friandise « sucrée » et sont un bon compromis pour les personnes hésitantes.

Pour qu’elles prennent cette apparence et envahissent vos bols à l’heure de trinquer, faites-les cuire à basse température (120°) pendant 1h30. Adieu les paquets industriels, bonjour le fait maison ! Voilà une des recettes de betterave que vous risquez de reproduire souvent…

Falafels de betterave

Les falafels, ces boulettes protéinées typiques du Proche-Orient, peuvent compléter vos salades, garnir vos wraps ou faire trempette dans une sauce blanche. Ils s’adaptent idéalement au repas speed exigé au bureau, mais remplacent aussi divinement les acras ou les bricoles apéritives « huileuses ».

Souvent accusée d’être sèche, la betterave leur apporte l’humidité nécessaire pour éviter ce côté pâteux et friable. Ces falafels ont un petit truc en plus qui fait toute la différence en bouche ! Comme quoi, les recettes à la betterave peuvent vous suivre partout, même jusqu’à l’openspace.

Tarte Tatin oignon rouge, betterave

Quand vous pensez à la tarte Tatin, vous imaginez forcément la célèbre pâtisserie « renversée », aux pommes caramélisées. Mais ce dessert peut aussi se convertir en plat, à partager (ou pas) ou à dévorer avec un petit mesclun de salade, les jours de chaleur.

Malgré son allure très pointue, cette recette ne demande que le strict minimum. Il suffit de disposer des oignons rouges et des tranches de betterave sur une plaque de cuisson puis de recouvrir le tout avec une pâte feuilletée. Après, c’est au four de faire son travail !

Gnocchis de betterave

Les recettes à la betterave peuvent être gourmandes et vous mettre l’eau à la bouche ! En témoignent ces gnocchis à la robe rose, qui baignent dans un pesto de pistache à tomber. En plus d’avoir une allure des plus romantiques, ces pâtes de pomme de terre nécessitent seulement quelques compétences en malaxation.

Si vous avez déjà joué à la pâte à modeler, ça devrait aller. Plus sérieusement, ce sont des gnocchis comme vous n’en avez jamais vu. Ils n’ont rien à envier à ceux des restos italiens.

Risotto crémeux à la betterave (vegan)

Pour rester dans le même périmètre géographique, voilà une autre spécialité phare de la botte : le risotto. Eh oui, la betterave peut aussi servir de liant à travers ce mets qui laisse toutes les papilles en émoi.

Elle enrichit instantanément le visuel de ce plat, souvent de teinte neutre ou blanchâtre, mais elle lui confère aussi une saveur plus raffinée. À elle seule, la betterave surclasse la recette. Une petite neige de parmesan par-dessus pour corser le goût et c’est parti pour le festin !

Brownie chocolat, rose et betterave

Les recettes à base de betterave n’ont pas de frontières ni de limites. Et puisque ce légume est la douceur incarnée, il a aussi sa place dans les desserts. On vous voit venir avec votre sourcil en l’air et votre regard interloqué. Certes, le pari peut paraître assez osé, mais c’est une réussite assurée. Concoctez ce brownie aux notes florales et vous changerez d’avis ! La betterave permet d’avoir la main plus légère sur le sucre et apporte une texture spongieuse addictive.

Smoothie bowl betterave, framboise et vanille

La betterave s’invite aussi au petit déjeuner ! Oui, vous avez bien lu. Évidemment, pas question de la manger comme vous dévorez une pomme ou une orange. Vous pouvez la rendre beaucoup plus attrayante, en l’intégrant par exemple à ce smoothie bowl qui promet énergie et vigueur dès le saut du lit. La framboise et la vanille prennent le dessus, mais la betterave renforce la teneur énergétique de ce mets, entre le dessert et la boisson.

Si ces recettes de betterave vous ont convaincu, vous pouvez essayer des formules un peu plus « décalées ». Pourquoi ne pas tester le « pink latte », une boisson chaude revigorante qui vous fera peut-être zapper votre « café adoré ».