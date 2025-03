Charmed : la vie des actrices aujourd’hui va vous surprendre

Ah, Charmed ! Cette série culte qui a envoûté des millions de fans entre 1998 et 2006. Des sorcières badass, des démons à terrasser, des histoires d’amour dignes des plus grandes tragédies shakespeariennes… bref, un cocktail parfait ! Mais que sont devenues les actrices qui ont incarné les iconiques sœurs Halliwell (et Billie Jenkins) depuis la fin du show ? Leur parcours est aussi magique que fascinant !

Alyssa Milano (Phoebe Halliwell)

Si Phoebe avait le pouvoir de prémonition, Alyssa Milano, elle, a su prédire une carrière bien remplie après Charmed. Depuis la fin de la série, elle n’a jamais quitté le devant de la scène. On l’a vue dans des séries comme Mistresses et Insatiable, mais aussi dans des téléfilms et des productions indépendantes.

Engagée corps et âme dans des causes sociales et politiques, Alyssa est devenue une voix forte du mouvement #MeToo et milite activement pour les droits des femmes. Entre deux meetings, elle jongle aussi avec son rôle de maman, prouvant qu’on peut être une guerrière à la fois à l’écran et dans la vraie vie !

Holly Marie Combs (Piper Halliwell)

L’inoubliable Piper, sorcière au caractère bien trempé et grande préparatrice de potions, a pris un chemin plus discret après Charmed. Holly Marie Combs a joué dans Pretty Little Liars, où elle incarnait la mère d’Aria, mais a progressivement réduit ses apparitions à l’écran.

Aujourd’hui, elle est très active sur les réseaux sociaux, partageant son quotidien de maman et ses prises de position politiques. Elle continue à entretenir une relation proche avec ses fans et n’hésite pas à organiser des retrouvailles avec ses anciennes co-stars. Le pouvoir des trois est toujours bien vivant !

Shannen Doherty (Prue Halliwell)

L’iconique Prue a quitté la série trop tôt, mais son interprète Shannen Doherty est restée un visage marquant de la pop culture. Après son départ de Charmed, elle a continué à jouer, notamment dans le reboot de 90210 et divers films et téléfilms.

La véritable force de Shannen s’est révélée dans son combat contre le cancer. Diagnostiquée en 2015, elle a affronté la maladie avec une résilience étonnante, partageant son parcours avec une sincérité inspirante. Malheureusement, elle nous a quittés en juillet 2024, mais son courage et son héritage restent gravés dans les cœurs des fans.

Kaley Cuoco (Billie Jenkins)

Rejoindre une série culte en dernière saison, c’est pas toujours simple. Mais Kaley Cuoco, qui incarnait Billie Jenkins, a su rebondir mieux que quiconque. Son rôle de Penny dans « The Big Bang Theory » lui a assuré une carrière en or, et elle a enchaîné avec le succès de The Flight Attendant, qui lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards.

Aujourd’hui, elle jongle entre sa carrière d’actrice, sa société de production et sa passion pour les chevaux. Un agenda bien rempli pour cette femme qui ne cesse de prouver qu’elle a plus d’un tour dans son sac !

Rose McGowan (Paige Matthews)

Lorsque Rose McGowan a rejoint Charmed en tant que Paige Matthews, elle a su imposer son style unique. Après la fin de la série, elle a progressivement délaissé le petit écran pour se consacrer à des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a joué dans quelques films et s’est lancée dans la musique, mais c’est surtout son rôle de militante qui l’a propulsée sur le devant de la scène.

Figure clé du mouvement #MeToo, elle a dénoncé les abus d’Hollywood et a publié un livre choc : Brave. Déterminée à faire entendre sa voix, elle continue à militer pour les droits des femmes et à secouer le statu quo. Paige avait le don d’orber dans Charmed, Rose, elle, téléporte les mentalités vers un futur plus égalitaire !

Les actrices de Charmed ont toutes suivi des chemins différents, mais elles ont en commun une force incroyable et une capacité à se réinventer. Que ce soit à travers leur carrière, leurs engagements ou leur courage face aux épreuves, elles continuent d’inspirer leurs fans.