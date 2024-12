« J’ai utilisé le désordre alimentaire pour me trouver belle » : Lara Fabian se confie sur ses troubles nutritifs

Après six années d’absence sur la scène musicale, Lara Fabian revient avec un nouvel album, Je suis là. La chanteuse, connue pour sa voix envoûtante et ses chansons en 15 langues, a co-écrit ce projet avec des figures incontournables de la scène musicale française. Cet album marque une étape importante dans sa carrière et sa vie personnelle, elle s’est confiée dans « L’interview de 9h20 » sur France Inter, partageant les thématiques de son nouvel album.

Un album à la fois intime et universel

Dans Je suis là, Lara Fabian explore les thématiques de la résilience, de l’amour de soi et de la quête de simplicité. À travers des textes poignants, elle se livre comme rarement auparavant. Par exemple, dans la chanson Une Fleur à la bouche, elle évoque le manque d’amour paternel et l’impact qu’il a eu sur elle. « Cette chanson est une lettre ouverte pour ceux qui n’ont pas trouvé les mots pour dire à leurs parents ce qu’ils ressentaient », confie-t-elle.

Elle aborde aussi la pression du regard des hommes dans Le Regard des hommes, où elle explique avoir cherché une liberté intérieure en utilisant des « désordres alimentaires » comme stratégie pour se trouver belle. Aujourd’hui, elle revient sur ces périodes avec un regard tendre et apaisé : « J’ai utilisé le désordre alimentaire pour me trouver belle. C’était une stratégie terrible qui m’a coûté cher », avoue-t-elle. À une époque, Lara Fabian mangeait ainsi une simple pomme par semaine, répartie en quartiers, dans une tentative désespérée de contrôler son apparence. Ces choix, dit-elle aujourd’hui, étaient sa « façon de chercher une liberté intérieure face à la pression du regard des autres et des standards » qu’elle croyait devoir atteindre.

Une réconciliation avec son passé et ses parents

Malgré des épreuves personnelles et professionnelles, Lara Fabian tient à rappeler qu’elle n’a jamais manqué d’amour, bien que cet amour ait parfois été maladroit. Une chanson de l’album célèbre cette réconciliation avec ses parents : « Il faut se souvenir avant tout qu’on a été aimé », explique-t-elle.

Un parcours jalonné de défis

Il faut dire que Lara Fabian a connu un parcours complexe. Après des débuts dans les cafés-concerts, elle s’est fait remarquer à l’Eurovision, où elle s’est classée quatrième. Une « compétition imaginaire » avec Céline Dion, construite par les médias, a suivi, mais c’est au Québec qu’elle a véritablement explosé avec des chansons devenues cultes comme Je t’aime.

Malgré le succès, elle a aussi été la cible de critiques acerbes, notamment pour son apparence et sa manière de chanter. Dans les années 2000, des commentaires sexistes l’ont profondément blessée. Pourtant, Lara Fabian n’a jamais baissé les bras. « Mon destin a été de trouver un endroit en moi où malgré tout ce qui pouvait se dire, je finirais par me trouver assez belle, assez douée », confie-t-elle.

Une artiste accomplie et inspirante

Aujourd’hui, Lara Fabian est plus sereine et en phase avec elle-même. À travers son école de musique en Italie et son travail introspectif, elle continue de transmettre des valeurs de résilience et de confiance en soi. Je suis là témoigne de ce chemin parcouru et célèbre une artiste qui, à 49 ans, brille toujours autant par son talent et son humanité.

Son retour est une invitation à redécouvrir une artiste qui a su transformer ses douleurs en chansons universelles.