« C’est un sujet très intime » : Nicole Kidman se confie sur son nouveau rôle !

À 57 ans, Nicole Kidman continue de repousser les limites de son art. Dans une récente interview croisée avec Zendaya pour Variety, l’actrice australienne est revenue sur son rôle dans Babygirl, un drame psychosexuel signé A24 et réalisé par Halina Reijn. Le film explore des thématiques d’intimité, de pouvoir et de désir, offrant à Kidman un rôle complexe et risqué qui l’a poussée dans ses retranchements émotionnels.

Une immersion dans l’intimité

Dans Babygirl, Nicole Kidman incarne Romy, PDG d’une grande entreprise à New York. Mariée, mère de deux filles et à la tête d’une carrière exemplaire, Romy semble avoir tout pour être heureuse. Pourtant, son monde bien ordonné bascule lorsqu’elle entame une liaison torride avec un jeune stagiaire, mettant en péril sa vie personnelle et professionnelle.

En discutant avec l’actrice et mannequin Zendaya, Nicole Kidman décrit l’expérience de tournage comme profondément immersive et déstabilisante. « Notre réalisatrice, Halina Reijn, a créé un environnement très chaleureux mais aussi exploratoire. Les scènes pouvaient changer d’un instant à l’autre : on commençait sur une chaise et on finissait par terre. C’était totalement imprévisible », confie Kidman. Ce cadre libre a permis à l’actrice de s’abandonner à son personnage, d’explorer ses émotions brutes et d’offrir une performance poignante.

« C’est un sujet très intime »

Le thème du film, centré sur la transgression et la quête de soi à travers le désir, a touché Nicole Kidman d’une manière personnelle. « C’est un sujet très intime. Pour ce genre de rôle, il est essentiel de se sentir protégée et en sécurité. Ce n’est pas seulement une question d’acteurs, c’est une collaboration où le réalisateur, le directeur de la photographie et toute l’équipe jouent un rôle clé pour capturer cette intimité », explique-t-elle.

Une réflexion sur les choix et la vulnérabilité

Pour Nicole Kidman, Babygirl est plus qu’un simple rôle : c’est une réflexion sur les choix, la vulnérabilité et les conséquences des décisions prises dans un moment d’abandon. Elle explique que ce genre de rôle exige un investissement total, mais aussi une capacité à rester émotionnellement équilibré. « Écouter et réagir, comme dans la vie, est la meilleure façon d’obtenir quelque chose de spécial », partage l’actrice, illustrant son approche intuitive du jeu.

Un pari audacieux qui fait écho à son parcours

Nicole Kidman, connue pour ses choix audacieux tout au long de sa carrière, semble avoir trouvé en Babygirl un rôle qui résonne profondément avec sa sensibilité artistique. À travers ce personnage, elle explore des thématiques universelles sur la condition humaine, prouvant une fois de plus pourquoi elle reste l’une des actrices les plus respectées et recherchées d’Hollywood.

Avec ce film, Nicole Kidman ajoute une nouvelle corde à son arc déjà impressionnant, tout en rappelant pourquoi elle continue de captiver le public avec sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés.