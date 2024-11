Joann Van den Herik dit non aux standards de beauté : la cousine de Gigi et Bella Hadid se dénude pour la bonne cause

L’industrie de la mode est en perpétuelle évolution, et Joann Van den Herik, mannequin néerlandaise et cousine des iconiques Gigi et Bella Hadid, est là pour lui donner un sacré coup de pied. Elle a décidé de redéfinir ce qu’on appelle « la beauté » et de libérer les corps des pressions sociales. Pour Joann, la mode est bien plus qu’une histoire de vêtements, de glamour ou de défilés exclusifs ; c’est un moyen de bousculer les normes et de revendiquer haut et fort un message de diversité corporelle et d’acceptation de soi.

Une mannequine aux antipodes des standards classiques

Du haut de son mètre 75 et avec une taille 48, Joann Van den Herik pourrait sembler aux antipodes des standards de beauté traditionnels véhiculés par l’industrie de la mode. Mais elle est tout sauf ordinaire. Et avec une famille aussi influente dans le monde de la mode (son père, Leo Van den Herik, est le frère de Yolanda Hadid, mère de Gigi et Bella), on pourrait croire que le succès serait venu facilement. Toutefois, elle a dû faire face à des défis bien spécifiques pour se faire une place dans ce milieu qui célèbre depuis longtemps la minceur extrême.

Son arme secrète ? Une volonté de fer et un engagement sincère pour le mouvement body positive. Joann refuse de laisser qui que ce soit dicter ce à quoi elle devrait ressembler. Sa mission est claire : inspirer les autres à aimer leur corps, quel que soit leur physique, et encourager les marques de mode à représenter une diversité corporelle authentique et inclusive.

Les réseaux sociaux, son terrain de jeu (et de combat)

Joann Van den Herik n’est pas seulement un mannequin ; elle est également une influenceuse de poids qui utilise les réseaux sociaux comme arme de prédilection. Avec plusieurs centaines de milliers d’abonné.e.s sur Instagram et TikTok, elle n’hésite pas à se montrer sans filtre ni retouche, un acte qui fait figure de révolution dans une industrie encore largement dominée par la retouche photo et la perfection virtuelle.

Dans une vidéo TikTok devenue virale, Joann s’adresse directement aux personnes qui ne comprennent pas l’attrait des « filles grosses », comme elle dit, en dansant sur la chanson « I’ll be honest I don’t really understand it » (« Franchement, je ne comprends pas pourquoi »). Cette vidéo a reçu un immense soutien, avec des milliers de commentaires de personnes se sentant inspirées par sa confiance et son humour.

« Être soi-même est la clé »

Joann Van den Herik reconnaît que grandir dans une famille au sein de laquelle les attentes de beauté sont naturellement élevées a façonné son parcours, mais elle refuse de se conformer à ces standards irréalistes. Elle a notamment confié que, petite, elle rêvait déjà de devenir mannequin mais craignait de « ne jamais y parvenir en raison de sa silhouette différente des canons traditionnels ».

Elle raconte également que l’acceptation de soi est un voyage. Dans une interview pour le magazine Slink, Joann partage une méthode simple qui l’aide à relativiser les moments de doute. « Quand je me sens mal à l’aise à propos de mon corps, je me pose cette question : est-ce réellement important ? Cela me diminue-t-il en tant qu’être humain ? La réponse est toujours non ». Elle continue en expliquant comment elle a appris à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. « S’entourer de personnes positives fait toute la différence. J’ai passé beaucoup de temps entourée de gens qui avaient une image négative d’eux-mêmes, et ça finit par devenir épuisant. On absorbe cette énergie, et on finit par croire les mêmes choses à propos de soi-même ».

Son message touche un large public, non seulement parce qu’il est honnête, mais aussi parce qu’il brise les tabous entourant les corps non conformes dans l’industrie de la mode.

Un futur radieux pour une beauté sans compromis

Joann est ainsi devenue un modèle de vie pour des milliers de jeunes, hommes et femmes, qui se battent contre l’image unique que l’industrie tente d’imposer. Elle incarne une nouvelle génération de mannequins qui cherchent à apporter un changement radical dans la manière dont nous percevons la beauté. Ses collaborations avec des marques telles que Debenhams au Royaume-Uni ne sont pas passées inaperçues. Joann n’est pas juste une mannequin, elle vend aussi une idée : celle que chaque corps mérite d’être célébré et valorisé. Ce message est d’autant plus puissant lorsqu’il est véhiculé par une mannequin aux mensurations plus inclusives, une vision que peu de grandes marques avaient osé adopter jusqu’à récemment.

Avec ses racines néerlandaises et ses ambitions internationales, Joann Van den Herik est sur une voie toute tracée pour devenir une icône du body positive. Elle démontre avec détermination que la beauté va bien au-delà de la taille d’une robe et qu’elle réside dans la confiance en soi, l’authenticité et le respect de sa propre image. Joann ouvre la voie à une nouvelle génération de mannequins qui n’hésitent plus à revendiquer leur droit d’exister sans compromis. Et ce, dans un monde où la minceur et les formes figées sont souvent imposées comme des idéaux inaccessibles.

Joann Van den Herik nous rappelle à tou.te.s que la confiance en soi est bien plus précieuse qu’une taille de vêtement et que chaque corps mérite d’être célébré. Elle est ainsi le symbole d’un mouvement qui transforme l’industrie de la mode pour mieux refléter la réalité des femmes d’aujourd’hui. Bravo, Joann, continue de bousculer les codes et de montrer au monde que tous les corps sont beaux !