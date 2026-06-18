Embrassée de force par un supporter, une streameuse reçoit une vague de soutien

Un live en apparence léger a brusquement basculé dans une situation choquante à Paris, avant le match France–Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. La streameuse @minaravel, suivie en direct par sa communauté, a été victime d’un comportement déplacé en pleine rue. Si l’incident a suscité l’indignation, il a également déclenché un puissant élan de solidarité autour d’elle.

Un geste non consenti qui choque

Alors qu’elle réalisait un contenu en direct avec une amie, la streameuse @minaravel interagissait avec son audience dans une ambiance spontanée et conviviale. Dans ce contexte de partage, un supporter s’est approché et a rapidement adopté une attitude envahissante, perturbant l’instant initialement léger du live. Ce qui devait être une simple interaction avec le public a alors pris une tournure inattendue, rappelant à quel point l’espace public ne devrait jamais devenir un lieu de pression ou d’intrusion.

L’homme a pris les deux jeunes femmes dans ses bras avant d’embrasser la streameuse @minaravel à plusieurs reprises dans le cou, sans son consentement. Surprise et figée par la situation, elle n’a pas pu réagir immédiatement. C’est son amie qui est intervenue pour mettre fin à ce comportement.

Dans le direct, on entend finalement la réaction de la streameuse @minaravel, encore sous le choc : « Mais ça va pas ou quoi ? ». Un réflexe humain face à une situation où ses limites personnelles n’ont pas été respectées. Ce type d’acte rappelle une réalité essentielle : le consentement est non négociable, quelles que soient les circonstances ou la visibilité d’une personne en ligne.

Un clip de l’agression d’hier a tourné sur twitter et insta notamment dans le but de faire de la récupération politique sur notre dos Il est partagé par les médias d’ED qui au lieu d’avoir de l’empathie pour la victime, préfèrent faire des amalgames concernant l’agresseur. pic.twitter.com/wkG0s7yEfO — minanami (@minaravel) June 17, 2026

Une vague de soutien massive et bienveillante

Diffusée en direct, la scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une forte réaction. De nombreux internautes ont exprimé leur indignation et apporté leur soutien à la streameuse @minaravel, saluant sa dignité et sa force dans ce moment difficile.

Au-delà de la colère légitime, c’est aussi une dynamique positive qui s’est installée : messages de respect, encouragements, et rappels essentiels sur la notion de consentement. Cet élan collectif a permis à la streameuse @minaravel de se sentir entourée, montrant la puissance d’une communauté capable de transformer une situation choquante en espace de solidarité.

Les streams IRL et la question du respect

Cet épisode met en lumière une problématique récurrente pour les créatrices de contenu en direct dans l’espace public. Les streams dits « IRL » exposent souvent les streameuses à des comportements intrusifs, allant de simples interruptions à des gestes (très) inappropriés.

Au-delà de la visibilité en ligne, ces situations rappellent une vérité fondamentale : être filmée ou suivie ne retire jamais le droit au respect, à la sécurité et à la liberté personnelle. La frontière entre interaction et intrusion doit rester claire, dans une logique de bienveillance et de responsabilité collective.

Un rappel essentiel sur le consentement

Si cet événement a choqué, il a aussi permis de remettre au centre un message important : chacun doit pouvoir évoluer sans subir de gestes imposés. La visibilité ne justifie jamais l’absence de limites, et le respect reste la base de toute interaction humaine.

Dans cette épreuve, la steameuse @minaravel a ainsi reçu un soutien massif, illustrant une dynamique encourageante : face à l’inacceptable, la parole collective peut devenir un véritable espace de protection et de reconnaissance.