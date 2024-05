Pansexualité : tout ce que vous devez savoir sur cette orientation inclusive

La pansexualité, un terme qui éveille souvent curiosité et confusion, est une orientation sexuelle qui gagne en visibilité et en compréhension. Si vous êtes curieux.se d’en savoir plus, vous êtes au bon endroit. En ce 24 mai, Journée internationale de la visibilité pansexuelle et panromantique, voici tout ce que vous devez savoir sur cette orientation inclusive. De quoi démystifier les idées reçues et célébrer la diversité !

Un amour sans limites de genre

La pansexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance pour les personnes indépendamment de leur sexe ou de leur genre. En d’autres termes, une personne pansexuelle peut être attirée par des hommes, des femmes, des personnes non binaires et toute autre identité de genre. Le préfixe « pan » signifie « tout » en grec, reflétant l’inclusivité et la fluidité de cette orientation.

Il est donc question de ce que la personne est au fond d’elle. À la différence de la sapiosexualité, la pansexualité prend tout de même en compte l’apparence physique. C’est-à-dire que la personnalité entre bien sûr en compte, mais le physique peut aussi jouer dans ce processus d’attirance.

Une journée consacrée à la pansexualité

Le terme « pansexuel » a été popularisé dans les années 1990, bien que le concept d’attirance au-delà des genres existe depuis bien plus longtemps. Même si elle est encore (trop) méconnue, la pansexualité est célébrée le 24 mai, lors de la Journée internationale de la visibilité pansexuelle et panromantique.

Une occasion de parler de cette orientation sexuelle sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de mieux la visibiliser. Le mot d’ordre : stop aux idées reçues, célébrons plutôt l’amour dans toute sa diversité !

Ne pas confondre pansexualité et bisexualité

Il est fréquent de confondre pansexualité et bisexualité, mais il existe bel et bien des distinctions. Là encore, il faut se pencher sur l’étymologie des termes : « bi » peut se traduire par « deux » en grec. La bisexualité est donc définie comme une attirance pour 2 genres, souvent les hommes et les femmes. La pansexualité va au-delà en incluant toutes les identités de genre sans distinction.

Il existe un drapeau pour donner de la visibilité à la pansexualité

En 2010, le drapeau de la pansexualité est créé. Il est constitué de trois bandes de couleurs horizontales rose pour représenter les femmes, jaune pour les personnes transgenres et bleu pour les hommes. Le message : aimons sans frontières, et créons un monde où chacun.e peut aimer librement et pleinement !

Des préjugés et stéréotypes récurrents

Comme toute orientation sexuelle, la pansexualité n’est malheureusement pas à l’abri des préjugés et des stéréotypes. Certaines personnes pensent à tort que les pansexuel.le.s sont indécis.es ou qu’iels « ne peuvent pas choisir ». D’autres croient que la pansexualité est « juste une phase ou une mode ». Il est important de déconstruire ces idées reçues et de reconnaître la légitimité de cette identité.

Une démocratisation facilitée par des célébrités

De nombreuses personnalités publiques ont contribué à la visibilité de la pansexualité en partageant leur propre identité. C’est à Miley Cyrus que l’on doit la première véritable prise de parole en public à propos de la pansexualité.

C’était en 2015 lors d’une interview pour un magazine américain. En France, on pense à Christine and The Queens qui s’est définie comme pansexuelle publiquement en 2014 ou encore la chanteuse Coeur de Pirate en 2016.

La pansexualité met l’accent sur l’inclusivité et le respect de toutes les identités de genre. Elle remet en question les normes de genre rigides et encourage une vision plus ouverte de la sexualité humaine. La pansexualité serait-elle finalement la manière la plus pure et noble d’aimer une personne ? Car on n’aime pas son physique ni son genre, on l’aime pour ce qu’elle est, au fond d’elle.