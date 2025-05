Selon une étude publiée par l’Institut national d’études démographiques (INED) le 30 avril 2025, près d’une femme sur cinq âgée de 18 à 29 ans ne se définit plus comme hétérosexuelle. Longtemps marginalisées ou invisibilisées, les orientations sexuelles en dehors de l’hétérosexualité deviennent plus visibles, et surtout, plus affirmées fièrement.

La génération qui change la donne

L’enquête « ENVIE » (Enquête sur la vie affective des jeunes adultes), menée par l’INED en 2023 auprès de 10 000 jeunes, dessine un paysage inédit. D’après les chiffres, 19 % des jeunes femmes interrogées se déclarent non hétérosexuelles. Un chiffre bien supérieur à celui des jeunes hommes, dont 8 % s’identifient en dehors de l’hétérosexualité.

Ce changement ne sort pas de nulle part. En 2015, lors de l’enquête « Virage », ils n’étaient que 3 % des femmes de cette tranche d’âge à se déclarer bi ou homosexuelles. Moins de 10 ans plus tard, le pourcentage a été multiplié par 6. Une progression fulgurante qui signe, selon les chercheurs, une rupture générationnelle. Aujourd’hui, 5 % des femmes de 18 à 29 ans se disent pansexuelles, 10 % bisexuelles, et 2 % lesbiennes.

Chez les hommes, l’évolution est plus timide : 3 % se disent homosexuels et 3 % bisexuels. Ces données indiquent non seulement une diversification des orientations sexuelles, mais aussi une dynamique portée majoritairement par les femmes. « Ce sont surtout les femmes de 18 à 21 ans qui se reconnaissent dans ces orientations sexuelles en dehors de l’hétéronormativité », précisent les auteurs de l’étude.

Des orientations sexuelles plus fluides et affirmées

Cette montée des orientations sexuelles bi, pan ou encore lesbienne n’est pas une question d’étiquette. Elle correspond à un vécu plus nuancé : en 2023, 37 % des jeunes femmes ont déclaré avoir ressenti de l’attirance pour les deux sexes au cours de leur vie – elles étaient seulement 7 % en 2015. Chez les hommes, cette proportion est passée de 2 % à 18 % en 8 ans.

Ce glissement vers une plus grande fluidité des orientations sexuelles semble refléter une génération plus libre, plus introspective aussi. Le refus des cases strictes, l’acceptation croissante des désirs multiples et la visibilité des récits queer dans les médias et les réseaux sociaux participent (enfin) à normaliser cette diversité.

Un effet MeToo et une remise en question de l’hétérosexualité

Cette transformation des orientations sexuelles ne se comprend pas totalement sans son contexte social. Le mouvement #MeToo, selon le sociologue Wilfried Rault, co-auteur de l’étude, a profondément marqué les jeunes générations. Au-delà de la dénonciation des violences sexuelles, il a aussi remis en question les dynamiques de genre au sein des relations hétérosexuelles. Résultat : pour certaines jeunes femmes, l’hétérosexualité devient « moins désirable ».

Le poids des inégalités dans les tâches domestiques ou la charge mentale peut également jouer un rôle. L’idée d’un couple hétéro, parfois perçu comme déséquilibré, s’érode au profit de représentations plus égalitaires – et souvent plus ouvertes – incarnées dans les couples queer. « Il y a une banalisation relative de l’homosexualité », explique ainsi encore le sociologue Wilfried Rault.

Un phénomène qui n’était pas aussi présent dans les années 1990 ou même au début des années 2000. L’effet cumulatif du mariage pour tous, des luttes LGBT+ et de leur représentation dans les séries, les livres ou les artistes suivis sur TikTok et Instagram a nourri cette transformation.

Une mutation durable ou générationnelle ?

Pour autant, les chercheurs se gardent de tirer des conclusions définitives. S’agit-il d’une évolution durable, ou d’un effet d’âge, les orientations sexuelles pouvant évoluer avec le temps ? Difficile à dire. L’étude se veut avant tout un instantané d’une génération qui vit sa sexualité avec plus de nuances, plus d’honnêteté, et surtout, plus de liberté. Par ailleurs, 1,7 % des jeunes se définissent comme non binaires. Là aussi, ce chiffre illustre l’émergence de nouvelles façons de concevoir l’identité, en dehors du binarisme de genre.

Ce que révèle cette étude, au fond, c’est peut-être moins un changement « de sexualité » qu’un changement de paradigme. Les jeunes ne se contentent plus de reproduire les normes de leurs aînées. Ils expérimentent, nomment, redéfinissent leurs désirs. Le doute – « Je ne suis pas sûre d’être hétéro » – devient une étape légitime, une exploration saine, loin de la honte ou du silence.

La sexualité se vit ainsi désormais moins comme un destin, plus comme un territoire à explorer. Et dans ce mouvement, c’est la société toute entière qui évolue (enfin) vers plus d’écoute et de diversité.