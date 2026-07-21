Proč se zdá, že ženy mají někdy citlivější čich než muži?

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Julia Perez
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Představa, že ženy mají lepší čich než muži, je rozšířená. Ale co říká věda? Několik studií potvrzuje, že ženy v průměru dosahují lepších výsledků než muži v čichových testech, ať už jde o detekci, identifikaci nebo rozlišování pachů. Jedna studie dokonce navrhla biologické vysvětlení. Podívejme se na to s ohledem na to, že se jedná o průměrné trendy, nikoli o absolutní pravidla.

Rozdíl pozorovaný v mnoha testech

Četné studie v oblasti psychologie vnímání uvádějí mírnou výhodu žen v různých čichových úkonech: rozpoznávání známého pachu, jeho pojmenování, posouzení jeho intenzity nebo jeho odlišení od jiného. Výzkumníci také poukazují na to, že ženy často projevují větší zájem o pachy. Tyto rozdíly však zůstávají mírné a liší se v závislosti na jednotlivci, použitých metodách a kultuře.

Stopa v mozku: čichová žárovka

V roce 2014 poskytl tým z Federální univerzity v Rio de Janeiru pod vedením neurovědce Roberta Lenta biologické vysvětlení. Analýzou mozků po smrti (7 mužů a 11 žen) vědci změřili počet buněk v čichovém bulbu, první oblasti mozku, která přijímá informace z nosu. Výsledek: ženy měly v průměru o 43 % více buněk a téměř o 50 % více neuronů než muži. Podle autorů by tento kontrast mohl poskytnout anatomický základ pro rozdíly v čichové citlivosti.

Vysvětlení, o kterých se stále diskutuje

Proč takový rozdíl? Existuje několik hypotéz, ale žádná z nich nezískala široké uznání. Často se zmiňuje hormonální souvislost, protože estrogen může ovlivňovat vnímání pachů. Jiní vědci navrhují evoluční vysvětlení: bystrý čich mohl hrát roli v určitých reprodukčních projevech, jako je navazování pouta s dítětem nebo rozpoznávání příbuzných. Autoři studie také poznamenávají, že vzhledem k tomu, že mozek během života získává jen málo buněk, tyto další neurony by měly být přítomny od narození. Zůstává jedna otázka: je tento dodatečný počet buněk skutečně dostatečný k vysvětlení rozdílu ve výkonnosti?

Na základě současných znalostí můžeme usoudit, že ženy dosahují v průměru lepších výsledků v čichových testech a že anatomická zvláštnost čichového bulbu nabízí věrohodné vysvětlení. Tyto výsledky však popisují statistické trendy: mnoho mužů má vysoce vyvinutý čich a trénink, věk, zdraví a kouření silně ovlivňují naše schopnosti. Biologie tedy nevymaže významnou individuální rozmanitost.

Julia Perez
Julia Perez
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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