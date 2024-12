Top 8 des desserts de Noël ultra-rapides et bluffants !

La magie de Noël est dans l’air, les guirlandes scintillent, et le sapin est prêt. Mais, avouons-le, préparer un festin digne de ce nom peut être stressant… surtout quand on arrive au dessert ! Heureusement, pas besoin d’être un cordon-bleu pour régaler vos convives. Voici notre sélection des 8 desserts de Noël ultra-rapides et bluffants qui vont épater tout le monde, et sauver votre soirée.

Les verrines express façon bûche revisitée

Envie de la tradition sans le casse-tête ? Les verrines façon bûche sont là pour vous sauver. Pourquoi on adore ? C’est joli, personnalisable, et pas besoin de four !

Ingrédients:

Biscuits à la cuillère (ou reste de gâteau)

Crème chantilly préparée ou mascarpone

Chocolat fondu (noir ou au lait)

Fruits rouges (framboises, myrtilles…)

Préparation :

Dans des verrines ou de jolis verres, alternez des couches de biscuits, de crème et de chocolat fondu.

ou de jolis verres, alternez des couches de biscuits, de crème et de chocolat fondu. Ajoutez des fruits rouges pour la touche de couleur et un petit croquant avec des éclats de noisettes.

pour la touche de couleur et un petit croquant avec des éclats de noisettes. En 10 minutes, vous avez un dessert élégant et délicieux !

Le sapin feuilleté à la pâte à tartiner

Un grand classique des desserts rapides qui fait toujours son effet. Pourquoi on adore ? Gourmand, croustillant, et parfait pour partager.

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées pré-roulées

De la pâte à tartiner

1 jaune d’œuf

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C.

à 180°C. Étalez une première pâte, tartinez-la généreusement de pâte à tartiner, puis recouvrez avec la seconde pâte.

tartinez-la généreusement de pâte à tartiner, puis recouvrez avec la seconde pâte. Façonnez le tout en forme de sapin et découpez des bandes sur les côtés pour former les « branches ». Torsadez-les, dorez avec le jaune d’œuf, et enfournez 15 minutes.

Les truffes au chocolat minute

Qui dit Noël dit chocolat, et les truffes sont un incontournable. Pourquoi on adore ? Simples à faire, elles se préparent à l’avance et disparaissent en un clin d’œil.

Ingrédients :

200 g de chocolat noir

10 cl de crème liquide

Poudre de cacao ou noix de coco râpée

Préparation :

Faites fondre le chocolat avec la crème au bain-marie.

avec la crème au bain-marie. Laissez refroidir au réfrigérateur jusqu’à obtenir une texture ferme.

au réfrigérateur jusqu’à obtenir une texture ferme. Façonnez des petites boules avec vos mains et roulez-les dans du cacao ou de la noix de coco.

Les brownies express (vegan)

Un dessert chocolaté et sans produits d’origine animale pour plaire à tou·te·s. Pourquoi on adore ? Moelleux, intense et sans compromis sur le goût.

Ingrédients :

200 g de chocolat noir

150 g de compote de pommes

100 g de farine

50 g de sucre

1 cuillère à café de levure chimique

Préparation :

Faites fondre le chocolat.

le chocolat. Mélangez-le avec la compote de pommes, la farine, le sucre et la levure.

de pommes, la farine, le sucre et la levure. Versez dans un moule et faites cuire au four à 180°C pendant 20 minutes. Laissez refroidir avant de couper.

Les mini-pavlovas express

C’est un dessert aussi beau que bon, et personnalisable selon les goûts de vos invité·e·s. Pourquoi on adore ? Aucun temps de cuisson, mais un look digne d’un grand restaurant.

Ingrédients :

Meringues toutes prêtes

Chantilly (en bombe ou maison)

Fruits frais (kiwis, mangue, fruits rouges…)

Coulis de fruits ou chocolat fondu

Préparation :

Disposez une meringue sur chaque assiette.

sur chaque assiette. Ajoutez une belle rosace de chantilly, puis décorez avec les fruits frais et un filet de coulis. Pas besoin de plus pour un effet « wow » !

Les mugs cakes de Noël

Pas envie de passer des heures à cuisiner ? Préparez un dessert directement dans une tasse ! Pourquoi on adore ? Chacun·e sa tasse, aucune vaisselle (ou presque), et c’est prêt en un rien de temps !

Ingrédients :

2 cuillères à soupe de farine

2 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à soupe de cacao en poudre

1 œuf

2 cuillères à soupe de lait

1 cuillère à soupe d’huile

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients dans une tasse, puis faites cuire au micro-ondes pendant environ 1 minute.

dans une tasse, puis faites cuire au micro-ondes pendant environ 1 minute. Saupoudrez de sucre glace ou ajoutez une touche de chantilly pour une ambiance festive.

Le pudding de chia aux fruits rouges (vegan)

C’est un dessert frais et léger. Pourquoi on adore ? Coloré et parfait pour clore un repas copieux.

Ingrédients :

40 g de graines de chia

200 ml de lait végétal (amande, soja, coco…)

Fruits rouges (frais ou surgelés)

Sirop d’érable (facultatif)

Préparation :

Mélangez les graines de chia avec le lait végétal et laissez reposer 30 minutes à 1 heure pour que le tout gonfle.

avec le lait végétal et laissez reposer 30 minutes à 1 heure pour que le tout gonfle. Ajoutez les fruits rouges et un filet de sirop d’érable avant de servir.

Le crumble aux pommes express

Un classique revisitable en version express, parfait pour une touche chaleureuse et fruitée. Pourquoi on adore ? Le mélange du chaud et du croustillant est irrésistible.

Ingrédients :

Pommes épluchées et coupées en dés

Biscuits sablés ou speculoos émiettés

Beurre

Cannelle (facultatif)

Préparation :

Faites revenir les pommes dans un peu de beurre à la poêle avec une pincée de cannelle.

dans un peu de beurre à la poêle avec une pincée de cannelle. Répartissez-les dans des ramequins, recouvrez d’une couche généreuse de biscuits émiettés, et passez au four quelques minutes pour un dessus bien doré.

Avec ces recettes ultra-rapides, fini le stress des desserts de Noël : vous pourrez passer plus de temps à profiter de vos proches et à savourer cette période magique. Pour donner un petit supplément d’âme à vos desserts, n’oubliez pas de miser sur la déco : étoiles en sucre, paillettes comestibles, petits sapins en chocolat… Lâchez-vous et faites briller vos créations !