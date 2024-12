À 40 ans et plus, ces mannequins prouvent que l’âge n’est qu’un chiffre !

Les mannequins croisées sur les podiums arborent presque toutes des traits juvéniles, quasi enfantins. Dans ce milieu rigide où l’apparence l’emporte, la retraite commence de bonne heure, surtout pour les femmes, inlassablement invitées à « rester jeunes ». Il y a quelques années de ça, les mannequins de plus 40 ans n’auraient jamais eu leur chance sur le catwalk. Mais au 21e siècle, elles enjambent les barrières de l’âge et incarnent une beauté intemporelle. Le 15 février dernier, à la Fashion Week de New York, la marque Batsheva a même pris le parti de faire défiler uniquement des mannequins de plus de 40 ans. Un tableau rafraîchissant dans un univers attaché au mythe de la Jouvence éternelle !

Tasha Tilberg, la rebelle de la mode

Un regard ténébreux qui semble nous défier, un look androgyne, un corps constellé de tatouages… Tasha Tilberg, mannequin insoumise et faussement nonchalante, a une véritable signature physique. Elle n’a pas le « profil type » de la top modèle et c’est justement ce qui fait sa force. La Canadienne, rebelle dans l’âme, défile aux côtés de débutantes qui ont à peine 15 ans. Loin de ressentir une imposture, elle se sent à sa place. Elle n’a pas peur de vieillir sous l’objectif des caméras. Anticonformiste de la mode, elle est toujours fidèle à elle-même. Elle a porté les pièces inestimables de Louis Vuitton, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Chloé, Jil Sander, Karl Lagerfeld sans jamais faire défaut à sa personnalité underground.

Veronica Webb, l’élégance à l’état pur

Fille de quartier populaire, Veronica Webb a toujours aimé être dans la lumière. Propulsée dans le monde de la mode au début des années 80, Veronica Webb se distingue rapidement par sa silhouette élancée, sa peau noire éclatante et sa grâce innée. Première mannequin afro-américaine à signer un contrat exclusif avec des marques prestigieuses comme Revlon et Versace, elle ne tarde pas à se faire un nom. Si aujourd’hui elle est plus familière des tapis de yoga que des allées de la Fashion Week, elle continue les photoshoots. Elle a d’ailleurs fait la Une du très pointu Harper’s Bazaar cette année. Dans un secteur où la jeunesse fait foi, Veronica prouve que l’élégance est immortelle.

Amber Valletta, un visage captivant

L’âge n’est qu’un chiffre et Amber Valletta le rappelle à merveille. Mannequin légendaire des années 90, elle a traversé les décennies sans jamais perdre de sa superbe. À plus de 50 ans, elle est toujours aussi sollicitée par les grandes maisons. En 2019, elle devenait ainsi le visage phare de la campagne « printemps » d’Yves Saint Laurent. Son visage angélique et sa silhouette sculpturale continuent de faire tourner les têtes sur les podiums. Femme versatile qui excelle dans tous les domaines, du posing à l’acting, Amber Valletta est également ambassadrice d’une mode plus consciente. Elle s’est associée à Karl Lagerfeld pour une collection de prêt-à-porter mieux pensée et plus durable.

Helena Christensen, une carrière sans fin

La mannequin danoise est l’une des premières à avoir rejoint le gang des Supermodels aux côtés de Cindy Crawford et d’autres nobles tops. Trente ans après, Helena est toujours fidèle au poste et continue de faire corps avec la scène. En novembre 2024, elle défilait pour Elie Saab, parée d’une robe sertie en transparence comme le créateur sait si bien les dessiner. Et elle entend bien poursuivre sa carrière tant que son corps lui permet encore.

Alexa Chung, le charme plus fort que la beauté

Née d’un père chinois et d’une mère anglaise, Alexa Chung est le fruit d’un beau mélange culturel. Visage angélique, yeux d’un bleu hypnotique… Alexa Chung ressemble à l’une de ces princesses de conte de fées. Elle possède un charme naturel, hermétique au temps. Après avoir fait le tour des magazines féminins les plus lus, elle continue de prêter son corps aux grandes maisons. Lors de la dernière Fashion Week de Paris, elle a servi de toile vivante aux vêtements néo-sportswear de Miu Miu.

Delfine Bafort, le top à la gueule d’ange

Cheveux platines, sourcils foncés, joues creusées et traits délicats, Delfine Bafort est la mannequin de tous les contrastes. La top Belge fait partie de cette nouvelle génération qui bouleverse les codes traditionnels. À 42 ans, elle culmine encore en haut des castings, n’en déplaise à certaines personnes. Son look minimaliste et sa beauté naturelle ont fait d’elle une figure incontournable dans l’industrie de la mode. Delfine incarne élégance et simplicité, montrant qu’il n’y a pas de limite à la beauté, à condition de rester soi-même.

Liya Kebede, la beauté intérieure avant tout

Liya Kebede, à plus de 40 ans, est toujours aussi belle et influente. Cette mannequin et activiste éthiopienne est l’une des premières à avoir fait tomber les barrières de la beauté en montrant qu’une femme noire pouvait être un modèle international de haut niveau. Égérie de la marque de cosmétiques Estée Lauder, elle s’est hissée dans le top 100 des personnalités influentes du Time Magazine en 2010. Encore aujourd’hui, Liya continue de figurer parmi les visages les plus recherchés dans le monde de la mode. D’ailleurs elle a une vision très spirituelle de la beauté. « Ce que j’ai appris et que je veux transmettre à ma fille de dix ans, c’est qu’on doit trouver ce qui fait notre personnalité« , a-t-elle confié au média ELLE.

Ces mannequins de plus de 40 ans repoussent les limites de l’âge sur les podiums. Elles honorent cette avancée dans le temps souvent diabolisée dans l’industrie de la mode. Cependant, la plupart de ces mannequins restent très « normées » et sont régulièrement complimentées sur leur physique encore « intacte ».