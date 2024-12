Ces 8 mannequins canadiennes bousculent les standards de la beauté et de la mode

Elles incarnent la beauté sous toutes ses formes et apportent un vent de modernité dans l’industrie de la mode. Leur visage ne vous parle peut-être pas, mais dans leur pays, outre-Atlantique, ce sont de véritables figures d’inspiration. Faites la connaissance de ces mannequins canadiennes de prestige que les plus grandes maisons s’arrachent. Elles arrivent toutes largement à la cheville de Bella Hadid.

Linda Evangelista, icône des années 80

Linda Evangelista, icône intemporelle de la mode, est l’une des mannequins les plus réputées du Canada. Née en Ontario, Linda a captivé les foules avec sa beauté unique et sa capacité à se transformer pour chaque campagne, de Saint-Laurent à Chanel. Dès les années 1980, elle est devenue l’un des visages les plus demandés de la fashion-sphère.

Cette femme indépendante qui possède le sang chaud italien a marqué les esprits avec sa citation « je ne me lève pas pour moins de 10 000 $ par jour ». Aujourd’hui âgée de 59 ans, Linda n’a pas raccroché sa carrière. Elle prend encore la pose pour des magazines phares comme Vogue. Sur ses réseaux, elle s’affiche à travers des clichés décomplexés qui reflètent son côté « naturel » et son charme magnétique.

Winnie Harlow, la top qui a fait de sa différence une force

Longtemps associée à la marque Desigual, Winnie Harlow a réussi à braver des normes de beauté tenaces. Diagnostiquée du vitiligo à un jeune âge, Winnie a transformé ce qui pourrait être perçu comme une différence en une signature unique. C’est d’ailleurs cette particularité physique qui l’a propulsée sur les podiums internationaux les plus sellettes.

En 2014, sa participation à America’s Next Top Model a été un tournant, la mettant sous les projecteurs. Aujourd’hui, Winnie est un modèle de résilience, de confiance et d’inclusivité. Avec sa peau marbrée, elle se fait l’ambassadrice de la diversité dans un milieu encore attaché au modèle de la « femme blanche et mince ». Winnie Harlow prête son visage à de nombreuses griffes dont Dior et Fendi.

Ashley Callingbull, la puissance de l’héritage autochtone

Première femme autochtone élue Miss Canada en 2015, Ashley Callingbull utilise son talent pour mettre en lumière les cultures et les droits des Premières Nations. Avec son mélange unique de grâce et de militantisme, elle inspire une nouvelle génération à embrasser ses racines tout en revendiquant sa place dans la mode. Sur ses réseaux, elle ne se contente pas de publier des selfies glamours. Elle se hisse également dans des tenues traditionnelles pour défendre ses couleurs.

Marquita Pring, figure du mouvement body positive

C’est un peu la « marginale » du mannequinat. Elle a fait ses premiers pas en indépendant, sur la toile. Mais elle a rapidement gagné le cœur des marques les plus respectées. Elle a imposé ses courbes sur les catwalks. Alors que la mode fait encore l’apologie de la maigreur, Marquita Pring, elle, a un corps plus représentatif de la réalité. Elle a des formes qu’elle ne compte pas cacher et qu’elle expose avec assurance. Elle repousse les frontières du mannequinat traditionnel en étant l’une des premières mannequins dites « plus size » à défiler pour des marques comme Jean-Paul Gaultier et Savage x Fenty. Sa philosophie : la mode appartient à toutes les tailles.

Yasmin Warsame, symbole de la beauté noire

Yasmin Warsame, née en Somalie et élevée au Canada, est une autre mannequin canadienne qui a marqué l’industrie de la mode de manière indélébile. Première mannequin d’origine somalienne à percer sur la scène internationale, Yasmin a redéfini les standards de beauté dans les années 2000. Elle a défilé pour des maisons de renom comme Chanel, Valentino et Jean-Paul Gaultier, tout en apportant une grande visibilité à la beauté noire et ethnique. À travers son parcours sur les catwalks et au-delà, Yasmin a non seulement prouvé que la diversité était une richesse, mais elle est devenue une figure incontournable de l’inclusivité dans le milieu de la mode.

Ève Salvail, l’enfant terrible de la mode

Mannequin au style rock assumé, Ève Salvail est reconnaissable entre mille. Avec son crâne rasé imprimé d’un tatouage de dragon et son look androgyne, impossible d’oublier son visage. Enfant terrible de la mode, elle refuse de se plier aux conventions et définit ses propres règles sur les podiums. Égérie de Jean-Paul Gaultier, elle a marqué l’histoire avec son apparence punk-rock et son visage immaculé. Toujours active, Ève reste un symbole d’authenticité et d’expression individuelle.

Lauren Chan, la top qui défend les courbes

Mannequin, designer et ancienne rédactrice de mode, Lauren Chan est une figure influente du mouvement body positive. Originaire de l’Ontario, elle a fondé sa propre ligne de vêtements inclusifs. Elle milite pour une représentation plus juste des tailles dans l’industrie. Pour elle, la mode doit s’adresser à toutes les femmes, sans compromis sur le style.

Des étoiles montantes aux tops les plus connues, ces mannequins canadiennes redéfinissent le terme « beauté ». Alors que les top modèles ont tendance à se cloner, elles, affirment leur singularité. Elles dépoussièrent les catwalks et ça fait du bien !