Les femmes rondes se voient souvent prescrire des habits noirs qui ternissent la silhouette au lieu de l’illuminer. Pour Tally, pas question de sacrifier son goût pour la mode et de s’interdire des folies vestimentaires sous prétexte qu’elle fait un 46. La créatrice de contenu, qui affirme ses courbes dans l’espace public, décline des looks Pinterest en version plus size.

Des looks Pinterest avec quatre tailles de plus

Combien de fois avez-vous fantasmé sur une tenue Pinterest, vous persuadant qu’elle n’était pas faite pour votre morphologie ? Combien de fois avez-vous enregistré ces looks « aesthetic », en vous disant que les vêtements n’allaient pas vous aller, faute de ventre plat ? Certainement trop. Tally, elle, ne se pose pas la question.

Elle reproduit à l’identique ces looks aperçus sur des corps qui font un petit 36 à taille « réelle ». La créatrice de contenu, ancrée dans le mouvement body positive, transpose ces tenues associées aux tailles fines sur sa silhouette plantureuse. Elle comble un cruel manque de représentation et prouve qu’il n’y a pas de « bons » ou « mauvais » vêtements pour les femmes rondes ou grosses.

Bien souvent, les tenues Pinterest s’érigent sur des corps moulés dans les standards. Difficile donc pour les femmes aux courbes pleines de se projeter dans ces étoffes. Tally, elle, vous en donne un noble aperçu. Loin de prendre l’allure d’un crash test et de virer au fiasco, cet essayage de vêtements est une franche réussite. Un pantalon capri aux motifs vichy qui suit ses lignes naturelles, une chemise blanche sans manche qui souligne sa taille et des mules assorties pour équilibrer le tout. La tenue n’est pas moins belle sur des hanches voluptueuses et un ventre rebondi.

Une tenue qui va à l’encontre de toutes les règles mode

Si vous avez des formes, vous avez certainement assimilé cette idée selon laquelle il ne faut pas porter des imprimés, ni des couleurs trop vives et encore moins des cropped top ou des pantalons près du corps. Les femmes qui ont une silhouette enveloppée ont pris l’habitude de censurer leur dressing. Gentiment invitées à se ranger derrière des coupes qui répriment les courbes au lieu de les exposer, elles ne font pas partie des « privilégiées ».

Tally, elle, fait sauter le verrou qui pèse sur la garde-robe des femmes curvy et abolit ces restrictions infondées. On ne pouvait pas espérer mieux d’une ambassadrice FashionNova, marque refuge des femmes rondes ou grosses. La créatrice de contenu s’habille pour elle et non pas pour les autres. Elle choisit ses pièces avec son cœur et pas selon les diktats.

À travers cette tenue estivale vitaminée, elle renvoie l’image d’une femme libre et affirmée. Elle franchit joliment les limites imposées à celles qui ont de la cellulite, des cuisses qui se touchent et une poitrine volumineuse. Là où la société exige des tenues discrètes et fermées, Tally plébiscite un look frais qui ne cache rien et qui n’efface pas les courbes. Elle apprivoise des pièces mode régulièrement « contre-indiquées » aux femmes qui vont au-delà du 38.

Le style n’a pas de tailles

Avec son approche décomplexée de la mode, Tally fait passer un message clair : s’habiller doit être un plaisir, pas une épreuve. Devant son compte Instagram, divine vitrine de la confiance en soi, vous relativisez et vous vous dites « pourquoi pas moi ? ». À la vue de ces tenues faites de haut transparent, d’ensemble de costume plus que cintré, de jupe short extra courte et de pantalon taille basse, vous vous sentez enfin légitime d’arborer ce que la société vous a toujours interdit.

Tally lève toutes les barrières mentales qui vous empêchent de vous exprimer derrière le tissu. Elle rappelle que chaque corps, qu’il fasse du 34 ou du 52 (ou plus), a le droit d’exister, que ce soit avec des mini-jupes fuchsia, des robes moulantes ou des décolletés vertigineux. Ce n’est pas parce que votre corps est plus fourni que celui des modèles Pinterest qu’il est incompatible avec les tenues exposées.

Tally sort les courbes de l’ombre et les libère de ce vestiaire morose. Il n’y a pas de dress code imposé aux femmes minces alors pourquoi les femmes rondes ou grosses devraient subir ce terrible sort ?