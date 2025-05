Ces célébrités ont fait leur coming out cette année, leurs messages ont ému la toile

L’année 2025 a été marquée par des annonces de coming-out courageuses de nombreuses célébrités, qui ont partagé leur identité LGBTQ+ avec le monde.

Airyn De Niro

La fille de l’acteur légendaire Robert De Niro, Airyn, a fait son coming-out en tant que femme transgenre cette année 2025. Lors d’une interview émouvante, elle a partagé son parcours, soulignant l’importance de vivre sa vérité. « Il a fallu beaucoup de courage pour me libérer de ce fardeau. Mais aujourd’hui, je suis enfin libre et fière de qui je suis », a-t-elle déclaré. Son père, Robert De Niro, l‘a soutenue publiquement, affirmant : « Je t’aime et te soutiens en tant que ma fille ».

Louisa Jacobson

Louisa Jacobson, actrice et fille de Meryl Streep, a révélé sa sexualité en se définissant comme lesbienne après plusieurs relations hétérosexuelles. Elle a expliqué que, bien que son parcours ait été long, elle se sentait enfin prête à embrasser son orientation sexuelle sans honte. « Vivre ma vérité est la plus belle chose que j’aie jamais fait », a-t-elle ajouté.

Alexis Floyd

Alexis Floyd, connue pour son rôle dans « Grey’s Anatomy », a révélé sa fluidité sexuelle en janvier 2025. Elle a partagé qu’elle se sentait libre et heureuse d’être elle-même, et que cette décision était une étape importante dans son parcours personnel. « L’acceptation de soi est le plus grand cadeau qu’on puisse se faire », a-t-elle dit.

Jojo Siwa

Jojo Siwa, l’ancienne star de « Dance Moms », a élargi son identité en se définissant comme queer lors de sa participation à « Celebrity Big Brother ». Lors de son coming-out, elle a affirmé : « Je crois que l’authenticité est ce qui nous rend tous plus forts ». Son message a reçu une vague de soutien, et elle est devenue une figure emblématique de l’inclusivité pour de nombreux jeunes.

James Tom

Le comédien James Tom a annoncé sa transition en tant qu’homme trans dans un essai personnel qui a touché de nombreuses personnes. Il a expliqué que le chemin n’a pas été facile, mais que la véritable liberté venait de l’acceptation de soi. « Ce coming-out n’est pas seulement une déclaration sur mon identité, c’est un message d’espoir pour les personnes qui se battent pour être elles-mêmes », a-t-il confié.

Yared Nuguse

Le coureur olympique Yared Nuguse a révélé sa relation amoureuse avec son petit ami en mars 2025 sur Instagram. Il a accompagné son message d’un doux hommage : « Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà un an, mon amour ». Son coming-out a été salué pour sa simplicité et sa sincérité, rappelant l’importance de vivre une vie authentique.

Lara Rajagopalan

Lara Rajagopalan, membre du groupe KATSEYE, a partagé son identité queer en mars 2025 sur la plateforme « Weverse ». Elle a déclaré : « Je suis à moitié fruitcake, et j’aime ça ! ». Elle a souligné que l’amour n’a pas de frontières et que tout le monde mérite d’être accepté pour ce qu’il est.

Tanner Adell

La chanteuse country Tanner Adell a confirmé sa pansexualité lors des Billboard Women in Music Awards en avril 2025. « C’est drôle quand les gens me demandent mon orientation sexuelle, mais je pense que vous devriez pouvoir l’entendre dans ma musique », a-t-elle expliqué avec enthousiasme, ajoutant que sa musique était un moyen pour elle d’exprimer ses sentiments les plus profonds.

Ces personnalités publiques ont non seulement choisi de partager une part intime de leur vie, mais ont aussi envoyé un message fort de soutien et d’inclusivité à leurs fans. Les réseaux sociaux ont alors été envahis de messages de solidarité, de fierté et d’amour. Leurs coming-outs ont prouvé que la visibilité des personnes LGBTQ+ est essentielle et que l’authenticité est la clé pour ouvrir la voie à un monde plus inclusif. En 2025, plus que jamais, ces célébrités nous rappellent l’importance de s’accepter soi-même et d’aimer sans condition.