Proč je „looksmaxxing“, tato posedlost fyzickým vzhledem u mladých mužů, důvodem k obavám?

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anastase Maragos/Unsplash

Optimalizace vzhledu, péče o tělo, dobrý pocit ve vlastní kůži: nic nového pod sluncem. Trend, který vzniká na sociálních sítích, však tuto logiku posouvá mnohem dále. „Looksmaxxing“ je stejně fascinující jako alarmující, zejména mezi mladými muži.

Když se tělo stane projektem, který je třeba optimalizovat

Lookmaxxing je založen na jednoduché… a nebezpečné myšlence: váš vzhled je klíčem k vašemu úspěchu. Flirtování, společenské postavení, sebevědomí – vše údajně závisí na vaší postavě. Na platformáchjako TikTok , Reddit a YouTube množství obsahu povzbuzuje uživatele k analýze každého detailu svého obličeje a těla: symetrie, linie čelisti, očí, proporcí. Někteří dokonce nabízejí „žebříčky“ nebo „skóre“ krásy, jako by existoval univerzální vzorec pro „dokonalou mužnost“.

V důsledku toho se vaše tělo může rychle stát vnímáno nikoli jako prostor k obývání, ale jako projekt, který je třeba neustále vylepšovat, opravovat a optimalizovat. Vize, která se může stát vyčerpávající a odtrženou od reality.

Praktiky, které mohou zajít příliš daleko

I když péče o sebe může být pozitivní, některé praktiky spojené s lookmaxxingem jdou daleko za tento rámec. Patří mezi ně techniky jako „mňoukání“ (přiložení jazyka k patře pro úpravu čelisti), intenzivní žvýkací cvičení, velmi přísné diety a extrémní fyzický trénink.

Ještě znepokojivější je, že se objevují některé nebezpečné metody, jako například „drcení kostí“, které zahrnuje údery do obličejových kostí ve snaze o jejich změnu tvaru. Zdravotničtí pracovníci varují před velmi reálnými riziky: zraněními, problémy s klouby, poškozením nervů… nemluvě o psychologických dopadech. Protože když se nedosáhne požadovaných výsledků – což je často případ – může být frustrace intenzivní.

Rostoucí psychický tlak

Za touto snahou o „maximalizaci“ se skrývá také dopad na duševní zdraví. Někteří odborníci pozorují nárůst poruch vnímání těla u mužů, zejména tělesné dysmorfie. V tomto případě můžete mít pocit, že vaše tělo nikdy není dostatečně svalnaté, nikdy dostatečně definované, nikdy dostatečně „dokonalé“, i když to tak není.

Toto zaměření na „nedostatky“ může vést k úzkosti , ztrátě sebevědomí, sociální izolaci nebo dokonce k nevyváženým stravovacím návykům. Past? Myslet si, že problém pramení výhradně z vašeho vzhledu, i když často souvisí s tím, jak vnímáte sami sebe.

Velmi rigidní pohled na mužnost

Lookmaxing se netýká jen estetiky. Propaguje také vysoce kodifikovaný obraz mužnosti : hranatou čelist, štíhlé a svalnaté tělo, dominantní držení těla a chladný pohled. Tento model ponechává jen málo prostoru pro rozmanitost těl, stylů nebo osobností. Může také posilovat mužné normy, kde je mužská hodnota spojena s jeho vzhledem a atraktivitou.

Pro některé mladé lidi se toto hledání stává způsobem, jak znovu získat kontrolu ve světě vnímaném jako nejistý. Jenže tato kontrola má svou cenu: neustálý tlak, neustálé srovnávání a potíže s pocitem „dost“.

Varování od profesionálů

Tváří v tvář rozsahu tohoto jevu bijí psychologové a sociologové na poplach . Svědectví mladých mužů trpících tímto problémem se množí: posedlost zrcadly, závislost na selfie a pocity selhání tváří v tvář nedosažitelným standardům. Sociální média hrají roli zesilující. Tím, že neustále vidí stejné tváře, stejná těla, stejné „ideály“, se tyto obrazy nakonec zdají být normální, i když jsou často nerealistické nebo silně filtrované.

Směrem k klidnějšímu přístupu k tělu

Naštěstí se objevují alternativy. Stále více odborníků podporuje komplexnější přístup k sebeobrazu: rozvíjení kritického myšlení ohledně online obsahu, oceňování tělesné rozmanitosti a navrhování otevřenějších modelů maskulinity.

Vaše tělo není problém, který by se dal opravit, ani projekt, který by se dal využít. Vyvíjí se, projevuje se, doprovází vás každý den. Péče o sebe může zůstat pozitivním procesem, pokud se nestane neustálým tlakem. Máte právo chtít se ve svém těle cítit dobře, aniž byste se snažili přizpůsobit jedinému ideálu.

Debata o lookmaxxingu v konečném důsledku zdůrazňuje zásadní otázku: co když dobrý pocit nezávisí jen na tom, co vidíme v zrcadle, ale také na tom, jak se na sebe díváme?

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Ve 26 letech se rozhodla žít v dodávce a její každodenní život zaujal uživatele internetu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ve 26 letech se rozhodla žít v dodávce a její každodenní život zaujal uživatele internetu.

Heidi Elliottová si zvolila radikálně odlišný životní styl : místo sdíleného bytu nebo svého prvního bytu se přestěhovala...

Ztráta rodičů: proč mohou sourozenci váhat (a jak se s tím vyrovnat)

Když zemřou rodiče, sourozenci pláčou společně a ztrácejí veškerý smysl pro směr. Tato tragická a nevratná událost může...

Méně dovedností, více závislosti: proč je „deskilling“ tak znepokojivý

Technologie vám zjednodušují život, někdy vás dokonce ohromí. Za touto efektivitou se však stále častěji skrývají otázky: co...

Ve svých 46 letech se s námi podělila o to, co by si přála vědět ve svých 36 letech.

Tvůrkyně obsahu Erin Devine (@devinedwelling ) se podělila o osobní zamyšlení nad lekcemi, které by si přála znát...

Mise Artemis II: Plat astronautů vyvolává reakce

Mise Artemis II, která znamenala návrat astronautů na oběžnou dráhu Měsíce, přitáhla pozornost z nečekaného důvodu: odměňování posádky....

Tato videokampaň mění způsob, jakým vnímáme ženské ragby, a boří stereotypy.

Ženské ragby, dlouho omezované předsudky, nyní získává na viditelnosti a uznání. Videokampaň známé francouzské pojišťovny je součástí tohoto...