Proč je „looksmaxxing“, tato posedlost fyzickým vzhledem u mladých mužů, důvodem k obavám?

Optimalizace vzhledu, péče o tělo, dobrý pocit ve vlastní kůži: nic nového pod sluncem. Trend, který vzniká na sociálních sítích, však tuto logiku posouvá mnohem dále. „Looksmaxxing“ je stejně fascinující jako alarmující, zejména mezi mladými muži.
Když se tělo stane projektem, který je třeba optimalizovat
Lookmaxxing je založen na jednoduché… a nebezpečné myšlence: váš vzhled je klíčem k vašemu úspěchu. Flirtování, společenské postavení, sebevědomí – vše údajně závisí na vaší postavě. Na platformáchjako TikTok , Reddit a YouTube množství obsahu povzbuzuje uživatele k analýze každého detailu svého obličeje a těla: symetrie, linie čelisti, očí, proporcí. Někteří dokonce nabízejí „žebříčky“ nebo „skóre“ krásy, jako by existoval univerzální vzorec pro „dokonalou mužnost“.
V důsledku toho se vaše tělo může rychle stát vnímáno nikoli jako prostor k obývání, ale jako projekt, který je třeba neustále vylepšovat, opravovat a optimalizovat. Vize, která se může stát vyčerpávající a odtrženou od reality.
Praktiky, které mohou zajít příliš daleko
I když péče o sebe může být pozitivní, některé praktiky spojené s lookmaxxingem jdou daleko za tento rámec. Patří mezi ně techniky jako „mňoukání“ (přiložení jazyka k patře pro úpravu čelisti), intenzivní žvýkací cvičení, velmi přísné diety a extrémní fyzický trénink.
Ještě znepokojivější je, že se objevují některé nebezpečné metody, jako například „drcení kostí“, které zahrnuje údery do obličejových kostí ve snaze o jejich změnu tvaru. Zdravotničtí pracovníci varují před velmi reálnými riziky: zraněními, problémy s klouby, poškozením nervů… nemluvě o psychologických dopadech. Protože když se nedosáhne požadovaných výsledků – což je často případ – může být frustrace intenzivní.
Rostoucí psychický tlak
Za touto snahou o „maximalizaci“ se skrývá také dopad na duševní zdraví. Někteří odborníci pozorují nárůst poruch vnímání těla u mužů, zejména tělesné dysmorfie. V tomto případě můžete mít pocit, že vaše tělo nikdy není dostatečně svalnaté, nikdy dostatečně definované, nikdy dostatečně „dokonalé“, i když to tak není.
Toto zaměření na „nedostatky“ může vést k úzkosti , ztrátě sebevědomí, sociální izolaci nebo dokonce k nevyváženým stravovacím návykům. Past? Myslet si, že problém pramení výhradně z vašeho vzhledu, i když často souvisí s tím, jak vnímáte sami sebe.
Velmi rigidní pohled na mužnost
Lookmaxing se netýká jen estetiky. Propaguje také vysoce kodifikovaný obraz mužnosti : hranatou čelist, štíhlé a svalnaté tělo, dominantní držení těla a chladný pohled. Tento model ponechává jen málo prostoru pro rozmanitost těl, stylů nebo osobností. Může také posilovat mužné normy, kde je mužská hodnota spojena s jeho vzhledem a atraktivitou.
Pro některé mladé lidi se toto hledání stává způsobem, jak znovu získat kontrolu ve světě vnímaném jako nejistý. Jenže tato kontrola má svou cenu: neustálý tlak, neustálé srovnávání a potíže s pocitem „dost“.
Varování od profesionálů
Tváří v tvář rozsahu tohoto jevu bijí psychologové a sociologové na poplach . Svědectví mladých mužů trpících tímto problémem se množí: posedlost zrcadly, závislost na selfie a pocity selhání tváří v tvář nedosažitelným standardům. Sociální média hrají roli zesilující. Tím, že neustále vidí stejné tváře, stejná těla, stejné „ideály“, se tyto obrazy nakonec zdají být normální, i když jsou často nerealistické nebo silně filtrované.
Směrem k klidnějšímu přístupu k tělu
Naštěstí se objevují alternativy. Stále více odborníků podporuje komplexnější přístup k sebeobrazu: rozvíjení kritického myšlení ohledně online obsahu, oceňování tělesné rozmanitosti a navrhování otevřenějších modelů maskulinity.
Vaše tělo není problém, který by se dal opravit, ani projekt, který by se dal využít. Vyvíjí se, projevuje se, doprovází vás každý den. Péče o sebe může zůstat pozitivním procesem, pokud se nestane neustálým tlakem. Máte právo chtít se ve svém těle cítit dobře, aniž byste se snažili přizpůsobit jedinému ideálu.
Debata o lookmaxxingu v konečném důsledku zdůrazňuje zásadní otázku: co když dobrý pocit nezávisí jen na tom, co vidíme v zrcadle, ale také na tom, jak se na sebe díváme?