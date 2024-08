Vous détestez les brocolis ? Ces recettes vont vous faire changer d’avis !

Ah, le brocoli… Ce légume vert aux allures de mini-arbre qui divise les foules. Pour certaines personnes, c’est un super-aliment à la saveur délicieuse, pour d’autres, c’est tout simplement un cauchemar gustatif. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, rassurez-vous : vous n’êtes pas seul.e. Mais avant de jeter l’éponge et de bannir à jamais ce pauvre brocoli de votre assiette, laissez-moi vous présenter quelques recettes qui pourraient bien vous faire changer d’avis. Préparez-vous à découvrir le brocoli sous un nouveau jour !

Brocoli rôti au parmesan

Commençons par une recette simple et rapide qui saura séduire même les plus réticent.e.s. Le brocoli rôti au parmesan est un plat savoureux qui transforme le brocoli en un accompagnement croustillant et savoureux.

Ingrédients :

1 tête de brocoli

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

50 g de parmesan râpé

Sel et poivre

1 cuillère à café de paprika (facultatif)

Préparation :

Préchauffez votre four à 200°C (390°F). Lavez le brocoli et découpez-le en petits bouquets. Dans un saladier, mélangez le brocoli avec l’huile d’olive, le sel, le poivre et le paprika. Disposez les bouquets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pendant 15 minutes, puis saupoudrez le parmesan sur le brocoli. Remettez au four pour 5 minutes supplémentaires, jusqu’à ce que le fromage soit doré et croustillant. Servez chaud, et regardez vos convives dévorer cette délicieuse préparation.

Cette recette est non seulement simple, mais elle transforme également le brocoli en une gourmandise irrésistible. La combinaison du croquant et du fromage en fait un plat idéal à partager à l’apéritif ou en accompagnement.

Pâtes au brocoli et à l’ail

Les pâtes sont toujours une valeur sûre, et ajouter du brocoli à votre plat de pâtes peut en faire une recette à la fois délicieuse et saine. Voici comment faire des pâtes au brocoli et à l’ail en un rien de temps.

Ingrédients :

300 g de pâtes de votre choix (penne, spaghetti, etc.)

1 tête de brocoli

3 gousses d’ail

50 g de parmesan râpé

Huile d’olive

Sel et poivre

Flocons de piment (facultatif)

Instructions :

Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau salée selon les instructions sur l’emballage. Pendant ce temps, dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et ajoutez l’ail émincé. Faites-le revenir jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez le brocoli découpé et un peu d’eau pour le cuire à la vapeur. Couvrez et laissez cuire pendant 5 minutes. Une fois les pâtes cuites, égouttez-les et ajoutez-les dans la poêle avec le brocoli et l’ail. Mélangez bien. Incorporez le parmesan et assaisonnez avec du sel, du poivre et des flocons de piment si vous aimez les plats épicés.

Ce plat est non seulement rapide à préparer, mais il est aussi plein de saveurs et de couleurs. Le brocoli apporte une touche de croquant qui se marie parfaitement avec la douceur des pâtes

Salade de brocoli, quinoa et feta

Vous cherchez une salade qui allie fraîcheur et gourmandise ? Ne cherchez plus. Cette salade de brocoli, quinoa et feta est non seulement délicieuse, mais aussi très nourrissante.

Ingrédients :

1 tête de brocoli

150 g de quinoa

100 g de feta émiettée

1 poignée de noix ou de graines (au choix)

1 citron

Huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Faites cuire le quinoa selon les instructions sur l’emballage. Pendant ce temps, blanchissez les bouquets de brocoli dans de l’eau bouillante salée pendant 3 minutes, puis plongez-les dans de l’eau glacée pour arrêter la cuisson. Dans un grand saladier, mélangez le quinoa, le brocoli, la feta et les noix ou graines. Préparez une vinaigrette avec le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Versez-la sur la salade et mélangez délicatement. Servez frais ou à température ambiante.

Cette salade est parfaite pour les pique-niques, les déjeuners au bureau ou les barbecues d’été. Elle prouve que le brocoli peut s’inviter dans des plats colorés et savoureux

Soupe crémeuse au brocoli et noix de cajou

Pour les personnes qui préfèrent une approche plus douce, cette soupe est un vrai délice. Ici, le brocoli se fond dans une base crémeuse faite de noix de cajou, créant une texture veloutée et une saveur délicatement douce. C’est un plat réconfortant, idéal pour les journées fraîches, et tellement délicieux qu’il pourrait bien faire oublier aux plus réticent.e.s qu’iels sont en train de manger du brocoli.

Ingrédients :

400 g de brocolis frais

1 oignon moyen, haché

2 gousses d’ail, hachées

200 g de pommes de terre épluchées et coupées en dés

100 g de noix de cajou non salées

750 ml de bouillon de légumes

2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle (optionnel)

1 cuillère à soupe de jus de citron

Sel et poivre au goût

Huile d’olive

Préparation :

Préparation des noix de cajou : faites tremper les noix de cajou dans de l’eau chaude pendant environ 30 minutes pour les ramollir. Égouttez-les et mettez-les de côté. Cuisson des légumes : dans une grande casserole, faites chauffer un peu d’huile d’olive. Ajoutez l’oignon et l’ail, et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajoutez ensuite les pommes de terre et les brocolis, et faites revenir pendant quelques minutes. Ajout du bouillon : versez le bouillon de légumes dans la casserole, couvrez et laissez mijoter à feu moyen pendant environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de terre et les brocolis soient tendres. Mixage : une fois les légumes cuits, ajoutez les noix de cajou ramollies à la soupe. Utilisez un mixeur plongeant (ou un blender) pour mixer le tout jusqu’à obtenir une texture lisse et crémeuse. Si la soupe est trop épaisse, vous pouvez ajouter un peu plus de bouillon ou d’eau chaude pour ajuster la consistance. Finitions : ajoutez la levure nutritionnelle, le jus de citron, du sel et du poivre à la soupe. Mélangez bien et ajustez l’assaisonnement selon vos préférences. Service : servez cette soupe chaude, éventuellement garnie de quelques noix de cajou concassées ou d’une pincée de levure nutritionnelle pour un petit extra.

Cette soupe est un véritable câlin dans un bol. La combinaison du brocoli et des noix de cajou crée une douceur naturelle qui séduit même celleux qui ne sont pas fans de légumes verts. Et le meilleur dans tout ça ? Elle est riche en nutriments et totalement vegan.

Muffins salés au brocoli et au fromage

Enfin, pourquoi ne pas essayer une recette de muffins salés au brocoli ? Ces petites bouchées sont idéales pour un apéritif ou un goûter gourmand.

Ingrédients :

200 g de brocoli

200 g de farine

100 g de fromage (cheddar, mozzarella ou celui de votre choix)

2 œufs

200 ml de lait

1 sachet de levure chimique

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez votre four à 180°C (350°F) et préparez un moule à muffins. Faites cuire le brocoli à la vapeur et hachez-le finement. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sel et le poivre. Dans un autre bol, battez les œufs avec le lait et ajoutez le mélange à base de farine. Incorporez le brocoli haché et le fromage. Répartissez la pâte dans le moule à muffins et enfournez pendant environ 20-25 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient dorés.

Ces muffins salés sont parfaits pour une pause-café, un pique-nique ou même comme en-cas à emporter. Ils sont moelleux, savoureux et prouvés que le brocoli peut se cacher dans de délicieuses gourmandises

Alors, êtes-vous prêt.e à donner une nouvelle chance au brocoli ? Nous espérons que ces recettes vous ont donné envie de redécouvrir le brocoli sous un nouveau jour. Osez expérimenter et jouez avec les saveurs pour créer vos propres plats. N’oubliez pas que la clé pour apprécier le brocoli est de bien le préparer et de l’associer à d’autres ingrédients savoureux. Bon appétit et surtout, amusez-vous en cuisine !