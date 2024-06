Pride Month : 6 recettes arc-en-ciel pour faire honneur à la cause LGBT+

En ce mois des Fiertés, le drapeau arc-en-ciel investit les rues lors des défilés festifs en faveur des minorités, mais il se dresse aussi dans les assiettes ! Et pas seulement à travers quelques confettis comestibles jetés ça et là au-dessus des desserts. Pour affirmer votre soutien pour la cause LGBT+, vous pouvez troquer les banderoles aux slogans inclusifs contre les fouets et le tablier. Soyez un.e allié.e jusque derrière les fourneaux et concoctez des recettes arc-en-ciel qui imposent la tolérance au milieu des tablées. Voici 6 recettes multicolores qui rendent un hommage gourmand à la communauté LGBT+ et qui chassent la monotonie.

Si le mois de juin devait être une couleur, il serait arc-en-ciel. Cette teinte, devenue le symbole universel de toute une communauté, concentre toutes les minorités de genre en un seul et unique blason. En ce mois des Fiertés, le drapeau aux six nuances ne s’érige pas seulement dans la rue, au gré de la Pride, il parsème aussi nos menus. Il se décline dans nos club sandwichs du midi, s’invite au cœur de nos verrines de fruits et se dévoile à la découpe de nos cakes rebondis. Si vous ne pouvez pas descendre sur le bitume pour rejoindre cette foule arc-en-ciel, brandissez vos ustensiles à la place des pancartes. Faites de votre batteur et de vos cuillères en bois vos meilleures armes de lutte contre la haine et l’intolérance.

Pour concocter des recettes arc-en-ciel et vous initier à la cuisine engagée, il va falloir vous salir (un peu) les mains. Vous allez devoir faire appel aux colorants alimentaires pour obtenir ces fameux traits de couleurs. Mais pas question de vous en remettre aux substances chimiques du commerce. Vous pouvez fabriquer vos propres colorants naturels pour des mets au visuel féerique qui ne dérogent pas au bon goût. La betterave sert de rouge, la carotte de orange, le curcuma de jaune, les épinards de vert, la spiruline de bleu, la purée de myrtille de violet et enfin la framboise de rose. Vous voilà avec une palette complète de pigments sains et savoureux. Il ne vous reste plus qu’à les injecter dans vos préparations !

Si vous préférez des recettes arc-en-ciel plus intuitives et moins complexes, vous pouvez simplement ajouter des smarties de couleurs au-dessus d’un brownie. Ou alors, empilez plusieurs ingrédients aux tonalités différentes pour donner l’illusion d’un ruban multicolore. Les recettes arc-en-ciel ne sont pas seulement dédiées aux goûters d’anniversaires des enfants un peu trop fans de licorne. Elles sont aussi vouées à célébrer la cause LGBT+, par l’art de la dégustation.

Lasagne arc-en-ciel

Dans leur forme habituelle, les lasagnes sont dominées par le rouge de la délicieuse sauce bolognaise. Mais dans cette recette revisitée, elles affichent plus de matières et plus de couleurs. Entre chaque étage de pâte se cache un goût différent.

Une onctueuse purée de butternut, un mélange de ricotta et de chou kale et de la betterave pour terminer… Toutes les couches lâchent des saveurs singulières, qui s’harmonisent divinement bien. À la découpe, ces lasagnes insolites laissent entrevoir un radieux pêle-mêle de couleurs.

Sandwich arc-en-ciel aux crudités

Oubliez le sandwich jambon-beurre tout maigrichon et succombez au charme de cette version généreuse au visuel vitaminé ! Ce casse-croûte tient à peine dans la main tant il est bien garni et ça c’est plutôt rare pour être souligné. Chargé à bloc, il ne vous monopolisera que quelques brèves minutes derrière le plan de travail. Tous les ingrédients sont crus. Vous avez juste à les superposer pour mimer le drapeau arc-en-ciel et avoir un rendu qui en jette.

Finalement, c’est un peu une salade de crudités compactée entre deux tranches de pain de mie. Petit tips : pour que l’intérieur soit moins sec, ajoutez de la vinaigrette ou de la sauce satay entre chaque couche. Une des recettes arc-en-ciel que vos collègues vont envier à la pause déjeuner !

Rainbow smoothie

Les recettes arc-en-ciel se déclinent aussi au format boisson. Ce smoothie, digne des plus grands coffee shop, est d’une infinie poésie. Et pas seulement ! Au-delà de son apparence magnétique, ce breuvage crémeux concilie plusieurs saveurs qui explosent en bouche.

Ne versez pas directement les préparations dans un verre avec le bec du blender. Utilisez plutôt une cuillère à soupe pour obtenir cet effet de « couleurs fumées » et vaporeuses. Véritable cocktail fruité, ce smoothie est une surprise à chaque revers de paille.

Layer cake arc-en-ciel

C’est un grand classique ! Ce gâteau à étages revient généralement au centre de la table pour les occasions précieuses. C’est une des recettes arc-en-ciel les plus plébiscitées par les becs sucrés (surtout aux États-Unis). Recouvert de glaçage à l’extérieur, ce dessert abrite un cœur multicolore parfaitement réparti.

Vous vous dites certainement qu’il n’est pas à votre portée et qu’il s’adresse seulement aux as de la pâtisserie. Détrompez-vous ! En fait, il s’agit simplement de disques de génoise assemblés les uns sur les autres et fixés avec de la crème fouettée ou du mascarpone.

Gâteau de crêpes arc-en-ciel

Vos crêpes, vous avez peut-être coutume de les manger avec un peu de confiture ou du sirop d’érable, sans trop de fioritures. Pourtant, vous pouvez les pimper davantage et les convertir en un gâteau ultra glamour. Vous avez certainement déjà entendu parler mille crêpes cake, une accumulation de crêpes alléchante et très maline.

La préparation est un peu fastidieuse puisqu’il faut diviser la pâte et incorporer des gouttes de colorant dans chacune d’elles. Mais le rendu final est vraiment un pur spectacle visuel. Voilà une des recettes arc-en-ciel idéales pour ouvrir le dialogue sur la communauté LGBT+ avec ses enfants.

Glace à l’eau arc-en-ciel

Le mois des Fiertés se tient en juin, une période qui inaugure aussi l’été et qui présage de chaudes températures. Pour lier le militantisme gourmand à l’agréable, façonnez des glaces à l’eau rafraîchissantes et riches de sens (et de fruits). Là encore, rien de bien compliqué.

Vous devez juste avoir un moule à popsicle pour que vos glaces aient la forme escomptée et tiennent sur un bâtonnet. Mixez vos fruits, séparément, avec de l’eau et un peu de crème et versez le tout, par étape, dans le contenant destiné au congélateur. Vous pouvez aussi faire des versions miniatures dans le pot d’un yaourt.

Ces recettes arc-en-ciel transportent avec elles un message de paix et d’acceptation des différences. De quoi sensibiliser à cette cause autour d’un repas convivial et haut en couleur. Si vous voulez, vous pouvez aussi hisser le drapeau LGBT+ dans vos salades ou vos bowls.