Proč rtěnka nevydrží (a jak to opravit)

Rtěnka, která bledne, rozmazává se nebo mizí po několika hodinách? Nebojte se: pár jednoduchých tipů může změnit vaši kosmetickou rutinu. Objevte, jak maximalizovat výdrž barvy a zároveň pečovat o rty podle vašich přání a stylu.
Hýčkané rty pro lepší držení
Než vůbec začnete uvažovat o barvě rtů, hraje klíčovou roli příprava rtů. Suché, šupinaté nebo dehydratované rty mají méně rovnoměrný povrch, což může bránit správnému přilnutí rtěnky. Nejlepší přístup? Jednou nebo dvakrát týdně jemně odlupujte rty, abyste odstranili odumřelou kůži, a poté naneste hydratační balzám. Před nanesením rtěnky však nechte balzám několik minut vstřebat: příliš hutná nebo mastná textura může zabránit dobrému přilnutí barvy.
Tajný základ dlouhotrvajících úst
Pro prodloužení výdrže rtěnky může zásadně pomoci nanesení báze. Tužka na rty ve stejném odstínu nebo podobné barvě vám umožní obrysovat rty a lehce je vyplnit před nanesením rtěnky. Tento krok vytvoří první vrstvu barvy, která pomůže make-upu déle držet. Také minimalizuje rozmazávání a pomáhá udržovat uhlazený vzhled po celý den.
Vyberte si správnou texturu podle svých preferencí.
Ne všechny rtěnky nabízejí stejnou výdrž. Matné tekuté formule a rtěnky s dlouhotrvající výdrží jsou často šampiony v dlouhotrvání, protože lépe přilnou ke rtům. Naopak krémové nebo lesklé textury obecně poskytují větší pohodlí, jemný pocit a zářivý efekt, ale mohou rychleji vyblednout. Volba tedy závisí na vašich prioritách: barva, která vydrží celý den, nebo ultra pohodlný pocit, který se snadno znovu nanáší.
Trik na opravu barvy
Chcete ještě více prodloužit výdrž rtěnky? Vyzkoušejte techniku „fixačního závoje“. Po nanesení první vrstvy barvy jemně přiložte na rty kapesník a poté na něj lehce vklepejte tenkou vrstvu průsvitného pudru. Poté naneste druhou vrstvu rtěnky. To pomůže zafixovat pigmenty a udržet intenzivnější barvu déle.
Rtěnka pro každého, dle vašich přání.
Pamatujte, že nošení rtěnky není nikdy povinné. Můžete se rozhodnout ji nosit, nenosit, občas nebo každý den: všechny možnosti jsou platné. Krása nemá jedno pravidlo a každý může vyjádřit svou osobnost, jak si přeje. Ať už je váš odstín pleti, pohlaví nebo styl jakýkoli, máte naprosté právo milovat rtěnku a bavit se s barvami.
Stručně řečeno, s několika dobrými návyky, trochou přípravy a správným složením pro vás může vaše rtěnka vydržet déle zářivá. Především je nejdůležitější cítit se sama se sebou dobře.