Jak nakreslit falešné pihy pro přirozený výsledek?

Pihy, dlouho skryté pod make-upem, se nyní staly vyhledávaným kosmetickým prvkem. Pokud vás tento trend láká, několika jednoduchými kroky můžete dosáhnout nenápadného a věrohodného výsledku. Cílem je vytvořit iluzi pih přirozeně zanechaných sluncem.
Vyberte si správný produkt
Výběr produktu přímo ovlivňuje výsledek. Pokud jste začátečník, tužka na obočí s tenkým hrotem je často nejjednodušším řešením: umožňuje vám snadno ovládat velikost a umístění každé tečky.
Můžete se také rozhodnout pro pomádu na obočí nanášenou velmi jemným štětečkem, která je ideální pro rozptýlenější efekt. A konečně, samoopalovací kapky nabízejí výsledek, který vydrží několik dní, protože barva se vyvine na povrchu kůže. Tato možnost však vyžaduje trochu větší přesnost, protože chyby se obtížněji opravují.
Zvolte přirozený odstín
Barva je bezpochyby nejdůležitějším prvkem. Příliš tmavý odstín nebo odstín směřující k šedé okamžitě zviditelní všechny nedokonalosti. Zvolte teplou hnědou, o jeden až dva odstíny tmavší než je tón vaší pleti, ale nikdy nejděte až do černé. Světlé pleti budou obzvláště lichotit oříškové nebo karamelové odstíny, zatímco tmavší pleti mohou zvolit sytější hnědé, vždy v teplých tónech.
Umístěte je tam, kde za nimi zapadá slunce
Pravé pihy se objevují především na místech nejvíce vystavených slunci. Inspirujte se tímto rozložením a soustředěte je na kořen nosu, horní části lícních kostí a jemněji nad obočí. Vyhněte se jejich rovnoměrnému rozptýlení po celém obličeji. Měly by tvořit malé, nepravidelné shluky, početnější uprostřed a postupně se od sebe oddělovat směrem k okrajům.
Tajemství úspěšného efektu: nepravidelnost
Často je to právě tento detail, který dělá ten největší rozdíl. Přirozené pihy nejsou ani identické, ani dokonale zarovnané. Měňte jejich velikost, nechte nějaké mezery a zapomeňte na symetrii mezi oběma stranami obličeje. Místo kreslení kruhu jemně poklepejte špičkou tužky na kůži, aniž byste příliš tlačili. Jakmile vyplníte všechny pihy, lehce je rozetřete čistým konečkem prstu, abyste zjemnili jejich okraje. Tento jednoduchý krok jim umožní plynuleji splynout s pletí.
Dodržujte správné pořadí líčení
Aby pihy nezmizely pod make-upem, nakreslete si je po nanesení podkladové báze a korektoru. Před nanesením tvářenky vše zafixujte lehkým pudrem. Tím se make-up přirozeně sjednotí a pihy se splynou s pletí, čímž dosáhnete mnohem realističtějšího výsledku.
Méně je často více
Pokud jsou umělé pihy dobře provedené, jsou téměř nepostřehnutelné. Pokud okamžitě upoutají pozornost, je to obvykle proto, že jejich barva je příliš intenzivní nebo jejich umístění vypadá nepřirozeně. Začněte s pouhým tuctem malých teček a postupně přidávejte další, pokud je potřeba. Vždy je snazší přidat další, než muset začínat znovu od začátku.
A konečně, i když umělé pihy patří mezi současné trendy v oblasti krásy, nejste povinni je přijmout. Následovat trend je volba, nikoli pravidlo. Ať už máte pleť přirozeně pihatou, dokonale rovnoměrnou, nebo si prostě jen přejete zůstat přirozenou, všechny možnosti si zaslouží uznání. Nejdůležitější je vybrat si, co se vám líbí a v čem se cítíte dobře.