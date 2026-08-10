Podle studie jsou tyto parfémové tóny oblíbené u žen.

Co kdyby váš nos měl své oblíbené? Studie provedená na Imperial College v Londýně zkoumala parfémy, které spotřebitelé nejlépe hodnotili. Výsledkem bylo, že vynikly tři hlavní olfaktorické rodiny, přičemž velkým překvapením byly kombinace, které skutečně znamenaly rozdíl.
Studie, která zkoumá nejoblíbenější parfémy
Aby vědci Vaiva Vasiliauskaite a Tim Evans pochopili, co dělá vůni přitažlivou, zvolili poměrně originální metodu. Místo aby se účastníků ptali, jaké tóny preferují, analyzovali tisíce recenzí ženských uživatelek na dámské parfémy. Poté tato hodnocení porovnali s podrobným složením vůní, aby identifikovali složky a tóny statisticky spojené s nejvyšším hodnocením. Tento přístup jim umožnil pozorovat preference na základě reálných zkušeností, spíše než se spoléhat pouze na vlastní názory.
Trio, které vyčnívá z davu
Zejména vynikají tři olfaktorické rodiny: květinové, pižmové a vanilkové. Tyto tóny jsou spojovány s pozitivnějším vnímáním vůní, ale význam studie tím nekončí. Vědci naznačují, že tyto tóny nejsou přitažlivé jen pro své vlastní inherentní vlastnosti; mohou také působit jako zesilovače, které zdůrazňují ostatní složky parfému. Vanilka například může do kompozice vnést hřejivý a obklopující aspekt, zatímco květinové tóny mohou dodat hloubku a rozměr. Pižmo zase často přispívá k vytvoření jemného a harmonického pocitu.
Tajemství? Odvažte se vytvářet nečekané kombinace.
Možná nejzajímavější objev spočívá jinde. Některé velmi oblíbené tóny, jako je levandule nebo pelargónie, se pravidelně objevují v uznávaných parfémech. Přesto se zdá, že s nejlépe hodnocenými kompozicemi souvisí některé méně zřejmé kombinace. Mezi nimi vědci upozorňují zejména na jasmín v kombinaci s mátou nebo pižmo doprovázené vetiverem a vanilkou.
To jen dokazuje, že v parfumerii mohou dua a akordy skrývat příjemná překvapení. Známá nota se může stát mnohem originálnější, když se setká s nečekaným aspektem. Známost je lákavá, ale kombinace může vytvořit něco navíc, díky čemuž je vůně nezapomenutelná.
Nezůstávejte jen u jedné noty
Máte slabost pro vanilku? To nutně neznamená, že se vám bude líbit každý parfém, který ji obsahuje. Totéž platí pro jasmín, pižmo nebo dřevité tóny. Abyste našli vůni, která vám vyhovuje, je nejlepší se podívat na celou kompozici a především na to, jak jednotlivé tóny vzájemně fungují.
Vanilka v kombinaci s dřevitými, svěžími tóny nebo květinami vytvoří zcela jiný dojem. A především nechte vůni na své pokožce působit. Vůně může po několika minutách odhalit nové rysy a v průběhu hodin se znovu měnit. Svou roli hraje i vaše vlastní kůže, vaše vzpomínky a vaše čichová citlivost.
Parfém nemá pohlaví
Ačkoli se studie zmiňuje o „ženských parfémech“, jedná se pouze o kategorii, kterou vědci studovali, nikoli o pravidlo, které by se mělo řídit. Neexistují žádné tóny vyhrazené pro ženy nebo muže. Můžete nosit vanilku, vetiver, pižmo, růži, levanduli nebo jakoukoli jinou notu, která se vám líbí, bez ohledu na vaše pohlaví. Klasifikace „pro ni“ a „pro něj“ je primárně dána tržními trendy a marketingem. Nakonec je nejlepším kritériem to vaše vlastní: pokud vám vůně vyhovuje a cítíte se dobře, je pro vás perfektní.
Tato studie nakonec zdůrazňuje krásnou pravdu: nejoblíbenější parfémy nejsou nutně založeny na jediné hvězdné notě, ale na jemné rovnováze mezi několika ingrediencemi. Květiny, pižmo a vanilka mají zdánlivě náskok, ale konečným posouzením zůstává váš nos.