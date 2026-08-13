Jaký typ kartáče byste si měli vybrat pro úspěšné fénování?

Obviňujete fén, když vaše vlasy nedrží? Co kdyby skutečný rozdíl byl ve vaší druhé ruce? Tvar, průměr, materiál nebo dokonce štětiny: každý detail se počítá pro dosažení objemu, pohybu nebo hladkého, elegantního vzhledu.
Kulatý štětec, váš spojenec pro přidání pohybu
Je těžké mluvit o fénování, aniž bychom zmínili kulatý kartáč. Jeho válcovitý tvar umožňuje obalit části vlasů a vytvořit potřebné napětí pro uhlazení vlasového vlákna a zároveň dodat objem. Průměr je první věc, kterou je třeba zvážit. Malý kartáč je ideální pro krátké vlasy, precizní úpravu nebo mírně natočené konečky. Naopak větší model vytváří jemný, přirozený pohyb, který je obzvláště lichotivý dlouhým vlasům. Pravidlo je jednoduché: čím delší jsou vlasy, tím větší průměr si můžete zvolit.
Které hroty si mám vybrat?
Ne všechna jadérka nabízejí stejný pocit nebo stejný výsledek.
- Štětiny z kančího dřeva jemně uhlazují vlasové vlákno a pomáhají rozvádět kožní maz po délkách. Výsledek: lesklejší vlasy a hebký vzhled. Jejich jedinou nevýhodou je, že husté vlasy neuchopí tak snadno.
- Tužší syntetické štětiny nabízejí lepší přilnavost k vlasům. To umožňuje lepší kontrolu nad prameny, ale také přenáší více tepla.
- Pro běžné použití představují kombinované štětce , které kombinují přírodní a syntetické štětiny, příjemnou rovnováhu mezi jemností, přilnavostí a kontrolou.
Keramika, kov nebo dřevo: na těle štětce také záleží
Často přemýšlíme o štětinách, ale méně o těle kartáče. Přesto jeho materiál přímo ovlivňuje výsledek. Keramické nebo kovové kartáče se při kontaktu s horkým vzduchem zahřívají, což podporuje déle trvající účes. Dokážou tak vytvořit dobře strukturovaný fén, který si déle zachová svůj tvar.
Toto zvýšení teploty však vyžaduje větší péči, zejména pokud máte poškozené nebo barvené vlasy. Dřevo nabízí šetrnější přístup. Je obzvláště vhodné pro vlasy, které vyžadují jemné zacházení, i když výsledný účes bude obecně méně odolný.
Plochý štětec pro přirozeně hladký povrch
Hledáte elegantní a snadno upravitelné vlasy, spíše než XXL foukaný účes? Plochý kartáč, známý také jako pádlový kartáč, by se mohl stát vaším nejlepším přítelem. Široký a obdélníkový kartáč je obzvláště vhodný pro dlouhé a husté vlasy. Umožňuje vám upravovat délky s napínáním směrem dolů a zároveň směřovat proud vzduchu z fénu od kořínků ke konečkům. Výsledkem jsou snadno upravitelné vlasy s hladkým povrchem, aniž by nutně vytvářel objem u kořínků.
Kostrový kartáč pro úsporu času
Díky svému prolamovanému designu umožňuje kostrový kartáč cirkulaci vzduchu mezi prameny vlasů. Je proto ideální pro urychlení fénování. Jeho úlohou není ve skutečnosti vytvořit finální účes, ale spíše připravit vlasy. Použijte ho k vysušení vlasů na přibližně 80 % a poté přejděte na kulatý kartáč, který vám dodá tvar a doladí účes. Jednoduché a efektivní duo, zejména pokud chcete optimalizovat svou rutinu.
Tajemství dokonalého foukaného účesu? Nezačínejte příliš brzy.
Jednou z nejčastějších chyb je sahat po kulatém kartáči, když jsou vlasy ještě velmi vlhké. V této fázi kartáč pravděpodobně sklouzne, zatáhne za vlasový stvol a proces výrazně prodlouží. Styling se skutečně projeví, jakmile se většina vlhkosti odpaří. Kulatý kartáč si proto nechte na posledních 20 % procesu fénování. Tehdy si můžete opravdu pohrát s objemem, pohybem a konečnou úpravou.
Co když se vám prostě nechce fénovat?
Protože krásné vlasy nemusí být dokonale upravené, aby byly krásné. Můžete si své vlasy zamilovat i přirozeně, s jejich texturou, pružností a jedinečnými vlastnostmi. Není třeba je fénovat, pečlivě připravovat ani se věnovat dlouhé rutině, abyste si mohli užívat svých vlasů. Kudrnaté, vlnité, rovné, pružné nebo jednoduše vysušené na vzduchu: všechny způsoby nošení jsou platné. Správný nástroj je v první řadě ten, který vyhovuje vašim přáním, ne potřebě konkrétního stylingu.
Pokud si rádi upravujete vlasy a chcete investovat do dvou všestranných nástrojů, zvolte kartáč na předsušení a poté kulatý kartáč vhodný pro vaši délku vlasů pro konečnou úpravu. A pokud dáváte přednost přirozenějšímu vzhledu? Měkký kartáč, snadné vysušení a ponechání vlasů tak, jak jsou, může být naprosto dostačující. Nejlepší fénování je to, při kterém se cítíte dobře.