Bazén: domácí recept proti chlóru, který vydrží celé léto

V létě trávíme více času ve vodě než na souši. Necháváme se unášet slanými proudy Středozemního moře nebo se koupáme v chlorovaných bazénech. Zatímco se během vodních výletů cítíme jako doma, naše pokožka s tím tak docela nesouhlasí. Abyste ji ochránili před chlórem a užili si plavání bez obav z poškození, zde je lektvar, který si můžete dát do koupelové taštičky.
Chlór, spojenec vody, ale ne pokožky
V létě je plavání každodenní aktivitou. Než však skočíte do vody, potápíte se nebo vynalézáte novou plaveckou techniku, nesmíte zapomenout na základní první pomoc. I když si možná nezapomenete natřít opalovací krém, abyste se ochránili před UV zářením a neproměnili se v humra, slunce není jediným neviditelným nepřítelem léta.
Chlór, který obohacuje vodu v bazénu a štípe v nose pokaždé, když se zdržujete na lehátku, maří veškeré vaše úsilí o péči o pleť. Je nemilosrdný k bakteriím a stejně tak nemilosrdný k vaší pokožce. Tato látka, která byla v minulém století dokonce používána jako válečná zbraň, je vysoce dráždivá, zejména je-li přítomna v nadměrných koncentracích, a to zejména v soukromých bazénech.
„Chlór ve skutečnosti docela dobře chrání před infekcemi a bakteriemi,“ řekl Dr. Jimmy Mohammed televizi RTL . I když však dezinfikuje vodu v bazénu, která se bez něj může rychle zkysnout, oslabuje kožní bariéru a snižuje účinnost hydrolipidového filmu, který chrání pokožku. Má také tu nevýhodu, že urychluje dehydrataci pokožky. To vysvětluje, proč mají nejtenčí oblasti vašeho těla na konci srpna texturu smirkového papíru, a to i přes štědrou aplikaci hydratačního krému.
Sprej proti chlóru pro pokožku chráněnou za všech podmínek
Znáte to rčení: „prevence je lepší než léčba.“ Takže místo toho, abyste se snažili napravit škody způsobené tou mírně chemicky upravenou vodou, která vypadá, jako byste při každém nepovedeném ponoru vypili hrnek bělidla, chraňte ji inteligentně. Ve videu ve stylu „udělej si sám“ se tvůrkyně obsahu @margolistique, která se zaměřuje na život s nízkým obsahem toxinů a celostní pohodu, podělila o svůj recept na sprej odpuzující chlór.
Není to zázračný produkt, který vás učiní zcela imunními vůči chlóru. Je to však užitečný přírodní prostředek, který pomáhá obnovit pokožku po koupání v upravené vodě. Dodává se také v několika formách.
- Prvním krokem je použití 250 ml filtrované vody a 1 čajové lžičky práškového vitamínu C, aby se potlačil oxidační účinek chloru.
- Druhý obohacený o 250 ml vychlazeného nálevu z heřmánku nebo měsíčku lékařského, dvou rostlin známých svými uklidňujícími vlastnostmi. Tento byl také doplněn 1 čajovou lžičkou vitamínu C.
- A třetí varianta, která používá stejný základ jako předchozí recept, s přídavkem lžíce gelu z aloe vera. Díky svým hydratačním a zklidňujícím vlastnostem pomáhá udržovat kožní bariéru.
Tento sprej netvrdí, že působí proti škodlivým účinkům chloru na pokožku, ale jednoduše zachovává její mikrobiom, a tím i její rovnováhu, a také její letní záři. Byla by škoda mít krásné opálení, ale pleť jako pergamen.
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Další osvědčené postupy pro omezení účinků chloru
Tvůrkyně obsahu, která nachází řešení všech svých neduhů v obrovské hojnosti Matky Přírody, doporučuje aplikovat tento sprej před a po plavání, aby se maximalizovala jeho účinnost. „Protřepu si ho, nastříkám si ho na pokožku a vlasy před a po plavání a pak ho opláchnu, když se dostanu domů,“ vysvětluje a povzbuzuje širokou veřejnost k jeho správnému používání. Abyste odstranili chlór dříve, než vám může poškodit pokožku, nevynechávejte sprchu s tělesnou teplotou po opuštění bazénu.
Dále zvolte péči bohatou na hydratační složky, jako je gel z aloe vera nebo výživný krém, které obnoví pružnost vaší pokožky. A co vaše vlasy? Platí stejný přístup: jemný šampon a následně hydratační kondicionér. Stačí pár minut a rozloučíte se se zbytky chloru… a přivítáte pohodlnou pleť a vlasy, které si zachovají plný lesk.
Chlór sice může lidi uklidnit a dezinfikovat ty obrovské bazény, kde se všichni cákají, ale k pleti není šetrný. S pár dobrými spojenci ve vaší kosmetické taštičce a preventivními opatřeními byste si však měli udržet zářivou pleť až do začátku školního roku.