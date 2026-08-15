Tato technika umožňuje dodat objem jemným vlasům bez nutnosti česání.

Milujete objemné vlasy, ale nesnášíte představu, že byste si je kvůli tomu museli poškozovat? Dobrá zpráva: existuje jednoduchá technika fénování, která vám zvedne kořínky bez česání. A především nezapomeňte, že mít jemné nebo ploché vlasy rozhodně není chyba: objem je prostě volba, pokud si chcete se svým účesem užít zábavu.
Tajemství: sušte kořínky v opačném směru
Jemné vlasy mají tendenci přirozeně padat ve směru růstu, což může způsobit, že vypadají plošší. Chcete-li vytvořit pohyb, jednoduše si s tímto přirozeným sklonem při fénování pohrajte.
- Pomocí fénu namiřte horký vzduch ke kořínkům a zároveň prameny natočte opačným směrem, než kam obvykle proudí.
- Pohybujte jimi dozadu, poté dopředu nebo do stran a měňte směr. Cílem není vlákno tlačit, ale dočasně mu dát novou orientaci.
- Po zaschnutí zůstávají kořínky mírně nadzdvižené nad pokožku hlavy a poskytují více textury.
Gesto, které všechno změní: studený vzduch
Tohle je asi nejjednodušší krok k přeskočení… a přesto hraje klíčovou roli.
- Po vysušení části s vyvýšenými kořínky přepněte na několik sekund na režim studeného vzduchu. Tato změna teploty pomáhá vláknu zachovat tvar, který mělo během sušení.
- Můžete také použít malé ploché sponky, které mírně nadzvednou kořínky, zatímco vlasy chladnou, a dát vám tak čas na úpravu zbytku vlasů. Bez této doby na ochlazení se kořínky pravděpodobně rychle vrátí do své přirozené polohy a objemný efekt ztratí na síle.
Pěna nebo sprej: zvolte lehkost
K doplnění této techniky není nutné používat spoustu produktů. Jemným vlasům obvykle prospívají vzdušné textury, jako je lehká pěna nebo objemový sprej.
- Naneste přípravek na vlhké kořínky a vyhněte se konečkům, aby nedošlo k jejich zatížení. Stačí malé množství: na celou hlavu vlasů vystačí množství pěny o velikosti vlašského ořechu.
- Správný přístup? Začněte s malým množstvím produktu a v případě potřeby přidejte více. Pro jemné vlasy nemusí být „více“ nutně vaším nejlepším přítelem: příliš mnoho produktu může rychle vyvolat opačný účinek.
Dva malé tipy pro větší úlevu
S particí si také můžete pohrát. Pokud ji nosíte vždy na stejném místě, posuňte ji o pár centimetrů. Vlasy, které jsou zvyklé padat jedním směrem, budou u kořínků přirozeně vytvářet mírný odpor a texturu.
Další možností je střih. Pár o něco kratších pramenů nahoře může dodat vlasům hybnost a vyvolat dojem plnějších vlasů. Abyste našli tu správnou možnost, je nejlepší se o ní poradit s kadeřníkem, aby mohl střih přizpůsobit vaší struktuře vlasů a vašim preferencím.
Zvyky, které způsobují vypadávání kořenů
I s dobře zvládnutou technikou sušení mohou určité úkony rychle způsobit, že výsledek zmizí.
- První věc, které se je třeba vyhnout, je nanášení bohatých kúr, masek nebo výživných produktů přímo na kořínky. Mohou zatížit vlasové vlákno a bránit jeho nafouknutí.
- Dále se snažte během dne neustále nemanipulovat s vlasy. Opakovaným dotýkáním se přenášíte kožní maz a riskujete, že si kořínky vytrhnete z pokožky hlavy .
- Nakonec si štětec schovejte na dobu před sušením. Jakmile je objem vytvořen, energické kartáčování může uhladit kořínky a zvrátit část provedené práce.
A co je nejdůležitější, není třeba si jemné vlasy „opravovat“.
Mít jemné, ploché nebo řídké vlasy samozřejmě není problém, který by se dal vyřešit. Každá textura vlasů má své vlastní charakteristiky a jemné vlasy mohou být stejně krásné, elegantní a plné osobnosti jako velmi husté vlasy. Objem se může stát stylingovým nástrojem, stejně jako jiná část, vlny nebo nový střih. Pokud se vám líbí myšlenka dodat větší rozměr, tato technika vám umožní jemně, bez úmyslného česání nebo zacuchávání vlasů.
V praxi si pamatujte tyto tři kroky: vysušte kořínky vlasů v několika směrech, zafixujte účes proudem studeného vzduchu a nanášejte produkt střídmě. Stačí pár minut k experimentování s novým způsobem nošení vlasů, aniž byste se snažili změnit jejich přirozenou texturu.