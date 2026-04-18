Nadměrné brýle inspirované rokem 21. století jsou zpět v módě

Brýle velikosti XXL se svými širokými obroučkami, výraznými tvary a vysoce vizuálním vzhledem se v módě roku 2026 silně vracejí. Na rozdíl od minimalistické diskrétnosti předchozích let získávají siluety velikosti XXL na tvářích silnou, téměř ikonickou přítomnost, připomínající hvězdné looky prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století.
Reinterpretace vzhledu z roku 2000
Současné obroučky velikosti XXL dokonale vystihují ducha první dekády 21. století: impozantní velikost, barevné bloky, přechody, tónovaná skla, dokonce i efekt „kočičího oka“ nebo výrazně kulaté plastové obroučky. Styly, které tehdy zdobily obálky časopisů, jsou nyní přepracovány s lehčími materiály, decentními moderními prvky a rozmanitějšími barvami, čímž se přizpůsobují širší estetice, která je však stále silně ovlivněna popkulturou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Velmi výrazný doplněk na obličej
Nadměrné brýle jsou výjimečné tím, že okamžitě definují novou oblast obličeje, orámují oči a někdy dokonce zdůrazňují obočí, lícní kosti nebo linii čelisti. To oslovuje ty s výrazným stylem, kteří hledají doplněk, který nahradí charakteristický vzhled jejich outfitu, aniž by samotný outfit musel být nutně extravagantní.
Trend tažený sociálními médii
Sociální média tento trend dále posilují a představují vzhled, v němž se nadměrně velké brýle stávají téměř nezapomenutelnějšími než samotné oblečení: na pódiu, festivalech nebo během módních focení je silueta s velkými brýlemi okamžitě rozpoznatelná a fanoušci ji často kopírují. Značky brýlí nyní nabízejí modely inspirované klasickými designy, někdy v retro edicích, ale s „moderními“ barvami, povrchovými úpravami nebo detaily, díky nimž jsou vhodné jak pro každodenní nošení, tak pro večerní outfit.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nadměrné brýle tak symbolizují trend směrem k odvážnosti, kdy se člověk rozhodne vyniknout, než aby splynul s davem. Ať už se používají jako sluneční brýle, korekční čočky nebo jednoduše jako stylové prohlášení, nadměrné obroučky ztělesňují reakci na tichý minimalismus: více objemu, více geometrie, více přítomnosti a vždy odkaz na léta 21. století, nyní spojená se současnou kulturou.