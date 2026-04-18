Nadměrné brýle inspirované rokem 21. století jsou zpět v módě

Módní trendy
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

Brýle velikosti XXL se svými širokými obroučkami, výraznými tvary a vysoce vizuálním vzhledem se v módě roku 2026 silně vracejí. Na rozdíl od minimalistické diskrétnosti předchozích let získávají siluety velikosti XXL na tvářích silnou, téměř ikonickou přítomnost, připomínající hvězdné looky prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století.

Reinterpretace vzhledu z roku 2000

Současné obroučky velikosti XXL dokonale vystihují ducha první dekády 21. století: impozantní velikost, barevné bloky, přechody, tónovaná skla, dokonce i efekt „kočičího oka“ nebo výrazně kulaté plastové obroučky. Styly, které tehdy zdobily obálky časopisů, jsou nyní přepracovány s lehčími materiály, decentními moderními prvky a rozmanitějšími barvami, čímž se přizpůsobují širší estetice, která je však stále silně ovlivněna popkulturou.

Velmi výrazný doplněk na obličej

Nadměrné brýle jsou výjimečné tím, že okamžitě definují novou oblast obličeje, orámují oči a někdy dokonce zdůrazňují obočí, lícní kosti nebo linii čelisti. To oslovuje ty s výrazným stylem, kteří hledají doplněk, který nahradí charakteristický vzhled jejich outfitu, aniž by samotný outfit musel být nutně extravagantní.

Trend tažený sociálními médii

Sociální média tento trend dále posilují a představují vzhled, v němž se nadměrně velké brýle stávají téměř nezapomenutelnějšími než samotné oblečení: na pódiu, festivalech nebo během módních focení je silueta s velkými brýlemi okamžitě rozpoznatelná a fanoušci ji často kopírují. Značky brýlí nyní nabízejí modely inspirované klasickými designy, někdy v retro edicích, ale s „moderními“ barvami, povrchovými úpravami nebo detaily, díky nimž jsou vhodné jak pro každodenní nošení, tak pro večerní outfit.

Nadměrné brýle tak symbolizují trend směrem k odvážnosti, kdy se člověk rozhodne vyniknout, než aby splynul s davem. Ať už se používají jako sluneční brýle, korekční čočky nebo jednoduše jako stylové prohlášení, nadměrné obroučky ztělesňují reakci na tichý minimalismus: více objemu, více geometrie, více přítomnosti a vždy odkaz na léta 21. století, nyní spojená se současnou kulturou.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tento trend v obuvi, spatřený na Gigi Hadid, by mohl ovládnout jaro 2026.

Tento trend v obuvi, spatřený na Gigi Hadid, by mohl ovládnout jaro 2026.

Nedávno spatřené na nohou americké modelky Gigi Hadid v ulicích New Yorku, tyto boty už teď poutavě přitahují...

Tyto barvy plavek by mohly být všude v létě 2026

Dobrá zpráva: léto 2026 slibuje, že co se týče plavek, bude vším, jen ne nudné. Po několika minimalistických...

Trend „východ-západ“, inspirovaný 20. léty 20. století, se má v roce 2026 stát normou.

Móda se pravidelně inspiruje historií a znovu se objevuje. V roce 2026 se prosazuje trend „východ-západ“, poháněný zejména...

Jako influencerka plus-size oživuje trend dvoubarevných kousků s vysokým pasem.

Bikiny s vysokým pasem se vracejí na pláže a sociální média. Influencerka plus size modelek Sheila (@thesheflo) přitahuje...

Móda: Proč „nenucený“ styl stále oslovuje všechny generace

Nenucený styl, neboli umění vypadat přirozeně stylově, se etablovalo jako jistota již několik let. Je dostupný, pohodlný a...

Plážové oblečení: Tyto trendy budou definovat rok 2026

Chcete si osvěžit letní šatník bez zbytečných komplikací? Plážové trendy pro rok 2026 se zaměřují na to podstatné:...