Tento styl kalhot se již nyní ukazuje jako klíčový trend pro podzim 2026.

Po několika sezónách, kdy dominovaly kalhoty velikosti XXL, si pozornost získává nová silueta. Originální, pohodlné a snadno se přizpůsobí vašemu stylu, balónkové kalhoty se mají stát jedním z nezbytných kousků podzimu 2026. A jedno je jisté: nejsou vyhrazeny pouze pro jeden typ postavy.
Balónkové kalhoty, nová módní posedlost
Letos si je nelze nevšimnout. Balónkové kalhoty, které lze rozpoznat podle velkorysého objemu na stehnech a nohavicích, který se postupně zužuje směrem ke kotníkům, vytvářejí ladnou a dynamickou siluetu. Některé značky je nazývají také „pantaloon“ a zaujmou svým grafickým vzhledem a výrazně moderním stylem.
Tento střih se odlišuje od klasických kalhot a nabízí nový způsob hry s proporcemi. Dodává outfitu charakter, aniž by obětoval pohodlí, což je rovnováha, která do značné míry vysvětluje jeho úspěch.
@inavanvae Jak si upravit balónkové kalhoty 🌝 ♬ původní zvuk - Remy
Kus, který se snáze přizpůsobí, než si myslíte.
Jejich objemnost se na první pohled může zdát zastrašující, ale balónkové kalhoty se nosí mnohem snadněji, než se zdá. Chcete-li vytvořit lichotivou rovnováhu, jednoduše je zkombinujte s přiléhavým topem nebo s topem mírně zastrčeným do pasu, který zdůrazní vaši postavu. Co se týče bot, je možné cokoli. Kotníkové boty nebo podpatky nabízejí sofistikovaný vzhled, zatímco tenisky vytvářejí ležérnější atmosféru. Nakonec jde o osobní preference a styl.
Trend, který oslavuje pohodlí... a všechny typy postav.
Úspěch balonových kalhot je součástí širšího trendu: volných, pohodlných střihů, které umožňují tělu volný pohyb. Podobně jsou stále populární kalhoty s kulatým výstřihem a kalhoty se širokými nohavicemi.
A především není třeba se ptát, zda je tento střih „pro vás ten pravý“. Móda není o omezování lidí pravidly nebo diktáty. Malí, vysocí, s křivkami, štíhlí, svalnatí atd.: každý si může nosit, co se mu líbí. Balónkové kalhoty nejsou vyhrazeny pro „ideální typ postavy“, protože prostě neexistují. Nejdůležitější je cítit se v oblečení dobře a bavit se proporcemi, látkami a kombinacemi. Koneckonců, móda je fantastické hřiště, ne seznam pravidel, která je třeba dodržovat.
@bygigivassallo Balónkové kalhoty celou zimu... nebo dokud mi kotníky nevydrží zimu. 😂🖤 #balónkovékalhoty #ootd #falloutfit #podzimnímóda ♬ Harrison Nesnáším Jazz Ft Jaleel Shaw vychází 10. června - Harrison
Kalhoty, které si zaslouží oblibu na podzim 2026
Originální, pohodlné a zároveň elegantní balónkové kalhoty splňují všechna kritéria pro tuto sezónu jako nezbytný kousek. Jejich sošná silueta dodává každodennímu vzhledu nádech svěžesti a dokazuje, že velkorysé střihy mají stále světlou budoucnost.
Pokud chcete letos na podzim 2026 vystoupit ze své komfortní zóny, možná je ideální čas udělat si ve svém šatníku místo pro balónkové kalhoty. Nejen proto, že jsou trendy, ale také proto, že nejlepším způsobem, jak nosit oblečení, je vybrat si takové, ve kterém se cítíte naprosto sami sebou.