„Věřím, že moje tělo to dokáže“: ve 47 letech tato hvězda pokračuje ve své cestě IVF a inspiruje ženy

Americká novinářka a sportovní komentátorka Erin Andrewsová i po 47 letech pokračuje v prosazování mateřství a otevírá novou kapitolu své cesty k IVF. V upřímném rozhovoru se svým spolumoderátorem podcastu vysvětluje své přesvědčení, že i přes svůj věk jí její tělo stále může dát další dítě.

Těhotenství již dosaženo navzdory překážkám

Erin Andrewsová a její manžel, bývalý hokejista Jarret Stoll, si již radosti mateřství vyzkoušeli. Jejich první dítě, chlapeček jménem Mack, se narodil v červenci 2023 prostřednictvím náhradního mateřství po devíti letech snahy a léčby. K narození došlo z embryí zmrazených před a po diagnóze rakoviny děložního čípku u Erin Andrewsové v roce 2016, kterou následně úspěšně operovala.

Další pokus o IVF ve 47 letech

V epizodě podcastu „Calm Down with Erin and Charissa“ Erin hovoří o obnovení léčby in vitro fertilizací (IVF), přestože její poslední cyklus nebyl úspěšný. Vysvětluje, že se rozhodla vynechat kosmetický zákrok (ošetření CO2 laserem), aby se mohla soustředit na tento nový pokus, a ukazuje, jak důležitý pro ni tento projekt zůstává.

V rozhovoru se svou přítelkyní, americkou sportovní komentátorkou Charissou Thompsonovou, Erin vyjádřila své hluboké přesvědčení: „Věřím, že moje tělo to dokáže.“ Uznala, že statisticky v jejím věku jsou šance na produkci životaschopných vajíček omezené, ale odmítla to vnímat jako definitivní limit. Erin Andrewsová popsala toto odhodlání jako „bizarní závislost“ na snaze, na boji, aniž by se kdy poddala rezignaci.

Podpora jeho rodiny a fanoušků

Její spolumoderátorka Charissa Thompsonová zdůrazňuje důležitost této vytrvalosti a poznamenává, že Mack by bez Erininy houževnatosti tváří v tvář překážkám, s nimiž se setkala, neexistoval. Také Erin Andrewsové připomíná, že už „vyhrála“, když porodila tak vzácného syna. Tato upřímná podpora, sdílená online, rezonuje s mnoha ženami, které se vidí v její cestě za IVF, reprodukčním zdravím a mateřstvím po 40. roce života.

Příběh, který inspiruje ženy

Tím, že se Erin Andrews rozhodla veřejně promluvit o svém věku, svých nezdarech, pochybnostech a odhodlání, se stala viditelnou postavou ve světě pozdního mateřství a IVF. Její příběh, poznamenaný rakovinou děložního čípku, dlouhou cestou k plodnosti a těhotenstvím s náhradním mateřstvím, slouží jako připomínka toho, že mateřství se může vydat mnoha různými cestami, ale zůstává legitimním úsilím v každém věku.

V rozhovorech s Charissou Thompsonovou Erin Andrewsová nakonec uznává, že jednoho dne možná bude muset tyto dveře zavřít. Doufá však, že tento okamžik přijde s klidem někoho, kdo vyzkoušel všechno, bez lítosti, a kdo zasvětil své tělo, srdce a svůj čas životu.

„Nečekala jsem to": Tato maminka se s námi podělila o překvapivou změnu během svého těhotenství

„Nečekala jsem to“: Tato maminka se s námi podělila o překvapivou změnu během svého těhotenství

Shante Fonseca (33), matka tří dětí, se na TikToku podělila o svůj nečekaný zážitek z těhotenství po plastice...

Neúctivá péče na porodnicích: skrytá stránka porodního zážitku

Porod by měl být v tom nejlepším slova smyslu nezapomenutelným dobrodružstvím. Pro mnoho žen je však tento zážitek...

„Co si ženy zaslouží“: Po porodu v Jižní Koreji nejde domů

Kim Narmin (@kimnarmln), tvůrkyně obsahu na Instagramu, sdílela virální video, ve kterém ukazuje svůj pobyt v korejském poporodní...