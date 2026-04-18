Vrátila se z „mateřské dovolené“ a překonala rekord Pařížského maratonu

Pařížský maraton 2026 se nesl ve znamení sportovního úspěchu a silného symbolu. 12. dubna 2026 vyhrála Etiopanka Shure Demise závod žen s časem 2 hodiny, 18 minut a 34 sekund, čímž vytvořila nový traťový rekord. Tento výkon zároveň znamenal návrat na nejvyšší úroveň po přestávce související s mateřskou dovolenou.
Historický rekord v Paříži
Na trati dlouhé 42,195 km v Paříži Shure Demiseová zvítězila nad svými soupeřkami rekordním časem. Oficiální organizátor Pařížského maratonu potvrdil její čas 2 hodiny, 18 minut a 34 sekund s tím, že se jedná o nový ženský rekord této akce. Agentura AP a Olympics informovaly o stejných umístěních na stupních vítězů, přičemž Misgane Alemayehuová skončila druhá s časem 2 hodiny, 19 minut a 8 sekund a Keňanka Magdalyne Masaiová třetí s časem 2 hodiny, 19 minut a 17 sekund.
Návrat po mateřské dovolené potvrdila sportovkyně
V rozhovoru zveřejněném v září 2025 pro Toronto Waterfront Marathon Shure Demise vysvětluje, že měla dva roky pauzu od soutěží, během tohoto období porodila dceru a poté se k soutěži vrátila na milánském maratonu v roce 2025.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Tento ročník zaznamenal také rekordní počet účastnic.
Ročník 2026 se také zapsal do historie díky svým číslům účasti. Podle organizátora startovalo 58 853 běžců a cílovou čáru protnulo 57 464. Ženy tvořily 33 % startovního pole, ve srovnání s 31 % v roce 2025, 28 % v roce 2024 a 25 % v roce 2022. Organizátoři tak zdůraznili pokračující růst účasti žen.
Vítězství Shure Demise přesahuje pouhý sportovní úspěch.
Etiopská maratonka dosáhla jednoho z vrcholů ročníku 2026, když několik měsíců po svém návratu k soutěžím překonala ženský rekord v Pařížském maratonu. Její výkon je také součástí širšího trendu: stále rostoucí zastoupení žen ve významných závodech.