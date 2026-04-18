Vrátila se z „mateřské dovolené“ a překonala rekord Pařížského maratonu

Těhotenství
Naila T.
Photo Instagram @parismarathon

Pařížský maraton 2026 se nesl ve znamení sportovního úspěchu a silného symbolu. 12. dubna 2026 vyhrála Etiopanka Shure Demise závod žen s časem 2 hodiny, 18 minut a 34 sekund, čímž vytvořila nový traťový rekord. Tento výkon zároveň znamenal návrat na nejvyšší úroveň po přestávce související s mateřskou dovolenou.

Historický rekord v Paříži

Na trati dlouhé 42,195 km v Paříži Shure Demiseová zvítězila nad svými soupeřkami rekordním časem. Oficiální organizátor Pařížského maratonu potvrdil její čas 2 hodiny, 18 minut a 34 sekund s tím, že se jedná o nový ženský rekord této akce. Agentura AP a Olympics informovaly o stejných umístěních na stupních vítězů, přičemž Misgane Alemayehuová skončila druhá s časem 2 hodiny, 19 minut a 8 sekund a Keňanka Magdalyne Masaiová třetí s časem 2 hodiny, 19 minut a 17 sekund.

Návrat po mateřské dovolené potvrdila sportovkyně

V rozhovoru zveřejněném v září 2025 pro Toronto Waterfront Marathon Shure Demise vysvětluje, že měla dva roky pauzu od soutěží, během tohoto období porodila dceru a poté se k soutěži vrátila na milánském maratonu v roce 2025.

Tento ročník zaznamenal také rekordní počet účastnic.

Ročník 2026 se také zapsal do historie díky svým číslům účasti. Podle organizátora startovalo 58 853 běžců a cílovou čáru protnulo 57 464. Ženy tvořily 33 % startovního pole, ve srovnání s 31 % v roce 2025, 28 % v roce 2024 a 25 % v roce 2022. Organizátoři tak zdůraznili pokračující růst účasti žen.

Vítězství Shure Demise přesahuje pouhý sportovní úspěch.

Etiopská maratonka dosáhla jednoho z vrcholů ročníku 2026, když několik měsíců po svém návratu k soutěžím překonala ženský rekord v Pařížském maratonu. Její výkon je také součástí širšího trendu: stále rostoucí zastoupení žen ve významných závodech.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
„Věřím, že moje tělo to dokáže“: ve 47 letech tato hvězda pokračuje ve své cestě IVF a inspiruje ženy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Věřím, že moje tělo to dokáže“: ve 47 letech tato hvězda pokračuje ve své cestě IVF a inspiruje ženy

Americká novinářka a sportovní komentátorka Erin Andrewsová i po 47 letech pokračuje v prosazování mateřství a otevírá novou...

„Nečekala jsem to“: Tato maminka se s námi podělila o překvapivou změnu během svého těhotenství

Shante Fonseca (33), matka tří dětí, se na TikToku podělila o svůj nečekaný zážitek z těhotenství po plastice...

Neúctivá péče na porodnicích: skrytá stránka porodního zážitku

Porod by měl být v tom nejlepším slova smyslu nezapomenutelným dobrodružstvím. Pro mnoho žen je však tento zážitek...

„Co si ženy zaslouží“: Po porodu v Jižní Koreji nejde domů

Kim Narmin (@kimnarmln), tvůrkyně obsahu na Instagramu, sdílela virální video, ve kterém ukazuje svůj pobyt v korejském poporodní...