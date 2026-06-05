Těhotná brazilská fanynka rozpouští srdce lidí na internetu během fotbalového zápasu

Brazilská influencerka Malu Borgesová, těhotná se svým druhým dítětem, okouzlila své sledující návštěvou zápasu brazilského národního týmu. Na Instagramu nastávající matka zveřejnila fotografie z výletu a doplnila je emotivním popiskem: „Brazílie! První zápas Marie Olímpie, tak emotivní!“
„První zápas Marie Olímpie“
Za tímto vzkazem se skrývá něžné gesto. Maria Olímpia je skutečně jméno holčičky, kterou Malu Borgesová očekává: návštěvu stadionu influencerka považovala za vůbec první zápas svého nenarozeného dítěte. Zvláštní způsob, jak se s dcerou podělit o svou vášeň pro fotbal, a to ještě před jejím příchodem. S velmi kulatým bříškem nastávající matka projevovala nadšení, které nezůstalo bez povšimnutí.
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Uživatelé internetu jsou okouzleni
Není divu, že příspěvek Malu Borgesové vyvolal vlnu dojemných reakcí. Mnoho sledujících chválilo tuto „budoucí maminku, která to dělá skvěle“, dojatých rozvíjejícím se poutem mezi matkou a dítětem a jejím nakažlivým humorem. Fotografie, které spojují sportovní vášeň s rodinnými emocemi, dokonale zachytily ducha okamžiku.
Sdílením „prvního zápasu“ své nenarozené dcery nabídla Malu Borges své komunitě okamžik opravdové radosti. S blížícím se narozením Marie Olímpie influencerka Malu Borges znovu potvrdila svou touhu autenticky sdílet tyto každodenní okamžiky. Krásný příběh, který po celou dobu zápasu uchvátil uživatele internetu.