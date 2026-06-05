Těhotná brazilská fanynka rozpouští srdce lidí na internetu během fotbalového zápasu

Těhotenství
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Brazilská influencerka Malu Borgesová, těhotná se svým druhým dítětem, okouzlila své sledující návštěvou zápasu brazilského národního týmu. Na Instagramu nastávající matka zveřejnila fotografie z výletu a doplnila je emotivním popiskem: „Brazílie! První zápas Marie Olímpie, tak emotivní!“

„První zápas Marie Olímpie“

Za tímto vzkazem se skrývá něžné gesto. Maria Olímpia je skutečně jméno holčičky, kterou Malu Borgesová očekává: návštěvu stadionu influencerka považovala za vůbec první zápas svého nenarozeného dítěte. Zvláštní způsob, jak se s dcerou podělit o svou vášeň pro fotbal, a to ještě před jejím příchodem. S velmi kulatým bříškem nastávající matka projevovala nadšení, které nezůstalo bez povšimnutí.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem MALU BORGES (@maluborgesm)

Uživatelé internetu jsou okouzleni

Není divu, že příspěvek Malu Borgesové vyvolal vlnu dojemných reakcí. Mnoho sledujících chválilo tuto „budoucí maminku, která to dělá skvěle“, dojatých rozvíjejícím se poutem mezi matkou a dítětem a jejím nakažlivým humorem. Fotografie, které spojují sportovní vášeň s rodinnými emocemi, dokonale zachytily ducha okamžiku.

Sdílením „prvního zápasu“ své nenarozené dcery nabídla Malu Borges své komunitě okamžik opravdové radosti. S blížícím se narozením Marie Olímpie influencerka Malu Borges znovu potvrdila svou touhu autenticky sdílet tyto každodenní okamžiky. Krásný příběh, který po celou dobu zápasu uchvátil uživatele internetu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Jak pečovat o svou psychickou pohodu během těhotenství?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jak pečovat o svou psychickou pohodu během těhotenství?

Rychlá odpověď Péče o duševní pohodu během těhotenství spočívá na třech základních pilířích: udržování otevřené komunikace s okolím...

Vrátila se z „mateřské dovolené“ a překonala rekord Pařížského maratonu

Pařížský maraton 2026 se nesl ve znamení sportovního úspěchu a silného symbolu. 12. dubna 2026 vyhrála Etiopanka Shure...

„Věřím, že moje tělo to dokáže“: ve 47 letech tato hvězda pokračuje ve své cestě IVF a inspiruje ženy

Americká novinářka a sportovní komentátorka Erin Andrewsová i po 47 letech pokračuje v prosazování mateřství a otevírá novou...

„Nečekala jsem to“: Tato maminka se s námi podělila o překvapivou změnu během svého těhotenství

Shante Fonseca (33), matka tří dětí, se na TikToku podělila o svůj nečekaný zážitek z těhotenství po plastice...

Neúctivá péče na porodnicích: skrytá stránka porodního zážitku

Porod by měl být v tom nejlepším slova smyslu nezapomenutelným dobrodružstvím. Pro mnoho žen je však tento zážitek...

„Co si ženy zaslouží“: Po porodu v Jižní Koreji nejde domů

Kim Narmin (@kimnarmln), tvůrkyně obsahu na Instagramu, sdílela virální video, ve kterém ukazuje svůj pobyt v korejském poporodní...