To jsou opatření, která mnoho žen dodržuje, když běhají samy.

Společnost
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ezgi Kaya / Pexels

Obout si tenisky, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si chvilku pro sebe: to je to, co pro mnohé znamená běh. Pro mnoho žen však tato přestávka s sebou nese také řadu reflexů, které mají zajistit jejich bezpečnost. Australská kampaň nyní tuto skutečnost znovu vrací do centra pozornosti.

Běžte, ale buďte neustále ve střehu.

S blížícím se Mezinárodním dnem žen 2026 spustila australská značka sportovního oblečení LSKD kampaň s názvem „Běhá, ale nikdy jen neběhá.“ Její cíl je jednoduchý: ukázat realitu běhu, která je daleko od obrazů svobody často zdůrazňovaných v reklamách.

Toto sdělení je založeno na pozoruhodném pozorování: podle kampaně 92 % žen uvádí, že se při běhu obávají o svou bezpečnost. Tato statistika ilustruje široce sdílenou realitu bez ohledu na sportovní schopnosti nebo zkušenosti.

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Příspěvek sdílený uživatelem Shelley Zalis (@shelleyzalis)

Příprava, která jde daleko za hranice rozcvičky

Ještě před začátkem běhu mnoho běžkyň podniká řadu preventivních opatření, která se stala téměř automatickými. Kontrola dostatečného nabití telefonu, výběr dobře osvětlené a rušné trasy, vyhýbání se určitým oblastem nebo denním dobám, informování blízké osoby o trase... tyto návyky doplňují tradiční fyzickou přípravu.

Během závodu se projevují i další reflexy: udržování klíčů v dosahu, omezení hlasitosti hudby pro udržení si vědomí okolí nebo dokonce změna trasy, pokud se situace zdá nepříjemná. Jednotlivě se tyto činy mohou zdát bezvýznamné. Dohromady však demonstrují neustálou bdělost.

Psychická zátěž, která je často neviditelná

Kromě praktických opatření kampaň zdůrazňuje i jemnější realitu: hypervigilanci. Pozorování kolemjdoucích, předvídání chování, přecházení ulice, zrychlování nebo zpomalování v závislosti na okolnostech... pro mnoho žen jsou tyto výpočty téměř instinktivní. Jsou nedílnou součástí jejich výletů, někdy i po celé roky. Tato neustálá pozornost spotřebovává energii a proměňuje okamžik, který má být synonymem pro pohodu, v cvičení, kde bezpečnost zůstává neustále přítomna v pozadí.

Zpráva, která zpochybňuje celou společnost

Slogan kampaně shrnuje její ambice: „Bezpečnost by neměla být strategií.“ LSKD místo připomíná ženám, jaká opatření je třeba dodržovat, vyzývá je ke změně pohledu. Cílem je zdůraznit, že odpovědnost za takzvaný bezpečný veřejný prostor nemůže spočívat pouze na ženách, které jej využívají.

Značka tak povzbuzuje každého člověka k přijetí respektujícího chování: vyhýbání se postojům, které mohou být vnímány jako zastrašující, zasahování tváří v tvář nevhodnému chování nebo zpochybňování dopadu vlastních činů.

Kampaň, která má široký ohlas

Iniciativa, sdílená na sociálních sítích, rychle vyvolala četné reakce. Tisíce žen se podělily o své vlastní zkušenosti a popsaly návyky, které si osvojily, aby mohly běhat klidněji. Problém dokonce překročil hranice Austrálie. Zdůrazňuje realitu, kterou si mnozí uvědomují a kterou již řešily jiné kampaně, zejména ve světě sportu.

Tím, že tato iniciativa dává běžcům hlas, pomáhá zviditelnit zážitek, který je často přehlížen. Zároveň otevírá širší dialog o tom, jak vytvořit veřejná prostranství, kde se každý může věnovat fyzické aktivitě s větším klidem.

V konečném důsledku je toto poselství univerzální: běh by měl být v první řadě okamžikem svobody, potěšení a sebevědomí, aniž by se bezpečnost stala neustálým problémem.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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