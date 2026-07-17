Tyto přínosy mořské vody pro pokožku jsou často přehlíženy.

Tipy a triky
Léa Michel
Photo d'illustration : kittbui / Pexels

Koupání v moři poskytuje nesrovnatelný pocit svobody a svěžesti. Kromě tohoto letního potěšení se skrývají nečekané benefity pro krásu. Mořská voda, bohatá na minerály, se již dlouho používá k péči o pleť a podpoře pohody.

Složení bohaté na mořské poklady

Mořská voda přitahuje tolik pozornosti, a to především díky svému přirozenému bohatství. Obsahuje řadu minerálů a stopových prvků, jako je hořčík, draslík, vápník a sodík. Tyto složky připomínají určité prvky nacházející se v našem těle a od starověku jsou ústředním bodem thalassoterapeutických procedur. Tyto minerály přispívají k tomu, že mořská voda je kompletním smyslovým zážitkem: pokožka prospívá kontaktu s přírodním prostředím, zatímco plavání nabízí skutečný okamžik relaxace.

Jemný, přírodní peeling

Po plavání si mnoho lidí všimne příjemného pocitu jemnější a hladší pokožky. Jedním z důvodů? Mořská sůl může působit jako přírodní exfoliant. Při kontaktu s pokožkou mohou krystalky soli v kombinaci s pohybem vody a třením písku jemně odstranit odumřelé kožní buňky nahromaděné na povrchu epidermis. Výsledkem je sametová pleť. Tento účinek je samozřejmě jemný a nenahrazuje řádnou exfoliační kúru.

Podpora, kterou ocení některé typy citlivé pleti.

Mořská voda je také známá tím, že se používá v určitých postupech souvisejících s pohodlím pokožky náchylné k nepohodlí, jako je lupénka nebo ekzém . Mnoho lidí pociťuje pocit zlepšení během pobytu u moře. Tato praxe, nazývaná klimatoterapie, se opírá o kombinaci několika prvků: slané vody, mořského vzduchu, slunečního záření a změny prostředí. Každá pleť je však jedinečná. Reakce se mohou lišit od člověka k člověku a v případě kožních problémů je nezbytné dermatologické sledování.

Relaxační odpočinek, který je dobrý pro pleť

Výhody moře se neomezují jen na jeho složení. Plavání v oceánu, poslech šumění vln a vdechování mořského vzduchu nabízí skutečný únik. Tento pocit klidu může mít také nepřímý pozitivní vliv na pokožku. Stres může ovlivnit její rovnováhu a vzhled. Zpomalení, nadechnutí a užívání si přírodního prostředí je proto součástí holistické wellness rutiny.

Několik opatření k ochraně vaší pokožky

Mořská voda sice nabízí mnoho výhod, ale vyžaduje také určitou péči. Sůl může pokožku vysušovat, zejména po delším pobytu na slunci. Abyste si po koupání udrželi pokožku v pohodlí a pružnost, doporučuje se opláchnout ji sladkou vodou, abyste odstranili zbytky soli, a poté nanést hydratační krém, který posílí ochrannou bariéru pokožky. Pro bezpečné užívání si slunce je nezbytná také vhodná ochrana před sluncem.

Mořská voda, která má mineralizující, exfoliační a relaxační účinky, se může stát skutečným spojencem vaší pleti během dovolené. Správnou rutinou po každém koupání si můžete užívat jejích výhod a zároveň zachovat přirozenou rovnováhu vaší pleti. Skvělý způsob, jak spojit potěšení, svěžest a pohodu s rytmem vln.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Co se doopravdy stane, když se kůže opálí

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Co se doopravdy stane, když se kůže opálí

Zlatavé opálení často evokuje dovolenou, dny strávené na terasách a slunečné výlety. Tato změna barvy však vypráví úplně...

Tyto návyky poškozují vlasy, aniž bychom si to uvědomovali.

Matné, křehké nebo roztřepené konečky? Není to ani tragédie, ani nevyhnutelné, a už vůbec ne důvod k pocitu...

Vlasy, které se rychle masti: nejčastější a podceňované příčiny

Vypadají vaše vlasy mastné už den po umytí šamponem? Nebojte se, zdaleka nejste sami. I když to může...

Oteklý obličej po probuzení: správné kroky k oživení zářivého vzhledu obličeje

Pohled do zrcadla po probuzení a objevení mírně oteklého obličeje nebo výraznějších vrásek je naprosto normální. Tento jev...

Tyto chyby mohou snížit účinnost opalovacího krému

Opalovací krém je nezbytný pro to, abyste si mohli užívat slunce a zároveň chránit svou pokožku. Ani ten...

Tento trik s obvazem usnadňuje francouzskou manikúru doma.

Není třeba chodit do salonu, abyste se pochlubili nejnadčasovější manikúrou v historii: stále oblíbenou francouzskou manikúrou. Zatímco v...