Tyto přínosy mořské vody pro pokožku jsou často přehlíženy.

Koupání v moři poskytuje nesrovnatelný pocit svobody a svěžesti. Kromě tohoto letního potěšení se skrývají nečekané benefity pro krásu. Mořská voda, bohatá na minerály, se již dlouho používá k péči o pleť a podpoře pohody.
Složení bohaté na mořské poklady
Mořská voda přitahuje tolik pozornosti, a to především díky svému přirozenému bohatství. Obsahuje řadu minerálů a stopových prvků, jako je hořčík, draslík, vápník a sodík. Tyto složky připomínají určité prvky nacházející se v našem těle a od starověku jsou ústředním bodem thalassoterapeutických procedur. Tyto minerály přispívají k tomu, že mořská voda je kompletním smyslovým zážitkem: pokožka prospívá kontaktu s přírodním prostředím, zatímco plavání nabízí skutečný okamžik relaxace.
Jemný, přírodní peeling
Po plavání si mnoho lidí všimne příjemného pocitu jemnější a hladší pokožky. Jedním z důvodů? Mořská sůl může působit jako přírodní exfoliant. Při kontaktu s pokožkou mohou krystalky soli v kombinaci s pohybem vody a třením písku jemně odstranit odumřelé kožní buňky nahromaděné na povrchu epidermis. Výsledkem je sametová pleť. Tento účinek je samozřejmě jemný a nenahrazuje řádnou exfoliační kúru.
Podpora, kterou ocení některé typy citlivé pleti.
Mořská voda je také známá tím, že se používá v určitých postupech souvisejících s pohodlím pokožky náchylné k nepohodlí, jako je lupénka nebo ekzém . Mnoho lidí pociťuje pocit zlepšení během pobytu u moře. Tato praxe, nazývaná klimatoterapie, se opírá o kombinaci několika prvků: slané vody, mořského vzduchu, slunečního záření a změny prostředí. Každá pleť je však jedinečná. Reakce se mohou lišit od člověka k člověku a v případě kožních problémů je nezbytné dermatologické sledování.
Relaxační odpočinek, který je dobrý pro pleť
Výhody moře se neomezují jen na jeho složení. Plavání v oceánu, poslech šumění vln a vdechování mořského vzduchu nabízí skutečný únik. Tento pocit klidu může mít také nepřímý pozitivní vliv na pokožku. Stres může ovlivnit její rovnováhu a vzhled. Zpomalení, nadechnutí a užívání si přírodního prostředí je proto součástí holistické wellness rutiny.
Několik opatření k ochraně vaší pokožky
Mořská voda sice nabízí mnoho výhod, ale vyžaduje také určitou péči. Sůl může pokožku vysušovat, zejména po delším pobytu na slunci. Abyste si po koupání udrželi pokožku v pohodlí a pružnost, doporučuje se opláchnout ji sladkou vodou, abyste odstranili zbytky soli, a poté nanést hydratační krém, který posílí ochrannou bariéru pokožky. Pro bezpečné užívání si slunce je nezbytná také vhodná ochrana před sluncem.
Mořská voda, která má mineralizující, exfoliační a relaxační účinky, se může stát skutečným spojencem vaší pleti během dovolené. Správnou rutinou po každém koupání si můžete užívat jejích výhod a zároveň zachovat přirozenou rovnováhu vaší pleti. Skvělý způsob, jak spojit potěšení, svěžest a pohodu s rytmem vln.