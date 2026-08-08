„Hrudky řasenky“: tato jednoduchá metoda by jim mohla pomoci předejít

Nezpevněné, slepené řasy obecně nejsou požadovaným efektem, pokud se snažíte o dlouhý a definovaný vzhled. Je však třeba si uvědomit, že v líčení neexistují žádná pevná pravidla ani „faux pas“. Pokud milujete dramatické řasy, směle do toho. Pro oddělenější vzhled však může pár jednoduchých kroků znamenat velký rozdíl.
Všechno to začíná ještě předtím, než se dotknete svých řas
I když jste našli svou perfektní řasenku, jeden detail může výsledek zcela změnit: množství produktu na kartáčku. Pokaždé, když ji vyndáte z tuby, je ho často příliš mnoho. Řešení? Před nanesením jemně setřete přebytečnou řasenku čistým kapesníkem nebo vnitřkem tuby. Tímto způsobem udržíte dostatek řasenky ve štětinkách a zároveň se vyhnete přebytečnému množství, které může vaše řasy rychle slepovat.
Malá klikatá linie, která dělá všechen rozdíl
Jakmile je kartáček zesvětlený, je čas na aplikaci. Umístěte ho ke kořínkům řas, co nejblíže k linii řas, a poté jemně pohybujte směrem nahoru malými tahy zleva doprava. Tato klikatá technika pomáhá lépe rozprostřít produkt a oddělit řasy. Řasenka zůstává koncentrovanější u kořínků, což vytváří krásný dojem plnosti, zatímco konečky zůstávají světlejší a definovanější.
Dvě vrstvy, ano… ale ve správný čas
Ráda si zintenzivňujete pohled několika vrstvami řasenky? Žádný problém. Načasování může zkrátka znamenat velký rozdíl v konečném výsledku. Abyste zabránili shlukování, naneste druhou vrstvu buď ihned, dokud je první ještě mokrá, nebo až po úplném zaschnutí. Mezidobí není ideální: když řasenka začne schnout, nová vrstva se může shlukovat a způsobit tvorbu malých hrudek.
Vyhněte se „pumpování“ štětcem
Další zvyk, na který si dát pozor: opakované zatlačování kartáčku do tuby a ven z ní pro získání většího množství produktu. Tento pohyb vnáší do řasenky vzduch a může časem přispět k jejímu houstnutí. Je lepší kartáčkem při vytahování jemně otáčet. A pokud je vaše řasenka otevřená déle než tři měsíce, její textura se mohla přirozeně změnit a zhoustnout, což aplikaci zrovna neusnadňuje.
Co když už balíčky jsou tady?
Není třeba začínat znovu. Pokud se vám pár řas omylem slepilo, jednoduše vezměte malý, čistý kartáček a jemně pročešte ještě čerstvé řasy od kořínků ke konečkům. Jemný dotyk obvykle stačí k rovnoměrnému rozložení produktu a dosažení vzdušnějšího vzhledu.
Otírání kartáčku, nanášení řasenky klikatým pohybem, zvládnutí načasování mezi jednotlivými vrstvami… tyto tipy se hodí zejména tehdy, pokud toužíte po oddělených a přirozeně prodloužených řasách. Nicméně nechvalně známé „chomáčky řasenky“ nemusí být nutně módním faux pas. Někteří lidé tento velmi intenzivní, grafický nebo záměrně těžký efekt skutečně oceňují. V líčení neexistují žádná pevná pravidla: nejlepší výsledek je ten, díky kterému se cítíte dobře.