Tento krok před nanesením make-upu je nezbytný pro lepší držení.

Make-up
Léa Michel
Photo d'illustration : teksomolika / Design by Magnific

Ještě než vytáhnete štětce, jeden jednoduchý krok může všechno změnit. A dobrou zprávou je, že je vhodný pro všechny typy pleti, ať už se líčíte každý den... nebo jen občas.

Líčení začíná před prvním tahem štětcem

Podkladová báze, která se rozpíjí, korektor, který zakrývá pleť, nebo pudr, který rychle bledne, nemusí nutně znamenat, že vaše produkty nejsou vhodné. Často záleží na přípravě pleti. Čistá a hydratovaná pleť poskytuje rovnoměrnější povrch, který umožňuje snadnější nanášení a bezproblémové roztírání textur.

Naopak, dehydratovaná nebo nedostatečně připravená pleť může způsobit, že make-up bude méně rovnoměrný a sníží jeho výdrž po celý den. Zkrátka, pár minut strávených vaší rutinou může mít skutečný vliv na konečný výsledek.

Chyba, která může ohrozit outfit

Hydratace pleti je skvělý zvyk, ale i tak je důležité nechat produkt, aby fungoval. Častou chybou je nanášení podkladové báze ihned po hydratačním krému. Pokud se hydratační krém ještě nevstřebal, make-up může z pleti sklouznout, místo aby správně přilnul. Důsledek: vaše pleť se časem rychleji mění a ztrácí jas. Správný přístup? Před zahájením líčení počkejte několik minut. Tato krátká čekací doba umožňuje vstřebání produktu a podporuje rovnoměrnější nanášení.

Primer, často podceňovaný impuls

Báze pod make-up, nazývaná také „primer“, je často považována za volitelný produkt a ve skutečnosti může vylepšit výsledek vašeho make-upu. Vytváří vrstvu mezi pletí a podkladovou bází, pomáhá vizuálně vyhladit texturu pleti a minimalizovat viditelnost pórů.

V závislosti na složení může také redukovat lesk pleti, poskytnout větší komfort suché pleti nebo rozjasnit pleť pro zářivější efekt. Není to nezbytné, ale pokud hledáte make-up, který vydrží déle, může být cenným spojencem.

Rutina, která se přizpůsobí vaší pleti

Neexistuje univerzální řešení. Každý typ pleti má své vlastní potřeby a přesně to je to, co dělá ten rozdíl. Mastná pleť obecně ocení lehké produkty a matující primery. Suchá pleť se bude často cítit pohodlněji s výživnými texturami, zatímco citlivá pleť bude mít prospěch z jemných receptur, které respektují její přirozenou rovnováhu. Cílem není používat velké množství produktů, ale vybrat si ty, které vám poskytnou pocit pohodlí.

A co je nejdůležitější: dělejte to, co uznáte za správné

Vyčistěte si pleť, hydratujte ji, počkejte chvíli s nanesením make-upu a pokud chcete, použijte vhodný primer: tyto jednoduché kroky mohou pomoci zlepšit výsledek a trvanlivost make-upu. Jednu věc je však třeba pamatovat: nejste povinni se líčit.

Ať už jste žena, muž nebo nebinární osoba, ať už máte akné nebo ne, líčení zůstává osobní volbou, nikoli nutností. Nejdůležitější je cítit se dobře ve své kůži, ať už s kosmetickými produkty nebo bez nich. Krásný líčení může vylepšit vzhled, ale sebevědomí nezávisí na podkladové bázi.

Stručně řečeno, make-up, který vydrží celý den, nezávisí pouze na kvalitě použitých produktů. Čistá, dobře hydratovaná pleť, připravená vhodnou péčí o pleť, často poskytuje nejlepší základ pro harmoničtější a dlouhotrvající výsledek. A především nezapomeňte, že make-up je volba, nikdy povinnost: každý má svobodu ho nosit… nebo ne.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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