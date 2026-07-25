Tento typ tašky se stane nezbytnou součástí školního roku 2026.

Po několika sezónách, kdy dominovaly mini kabelky, se velikosti XXL vracejí. Pro podzim 2026 se nadměrná kabelka přes rameno chystá stát novým nezbytným doplňkem. Je elegantní, praktická a snadno se nosí, osloví ty, kteří hledají doplněk, který je krásný i funkční.
Velký formát se vrací s velkým nasazením
Miniaturní tašky, sotva dostatečně velké na to nejnutnější, nyní ustupují mnohem prostornějším modelům. Velkoryské tašky a měkké brašny jsou atraktivní díky své kapacitě pojmout vše potřebné pro rušný den: peněženku, brýle, láhev s vodou, zápisník nebo dokonce kosmetickou taštičku. Tento vývoj odráží touhu upřednostňovat doplňky určené pro každodenní použití, aniž by se obětoval styl. Pohodlí se tak v trendech této sezóny vrací na přední místo.
Přirozeně elegantní styl
Úspěch kabelky přes rameno velikosti XXL spočívá také v jejím uvolněném stylu. Vyrobená z měkkých materiálů a poddajné kůže, okamžitě dodá moderní nádech každému outfitu. Ať už ji nosíte pod paží nebo jednoduše přehozenou přes rameno, přirozeně se pohybuje s vámi a vytváří nenuceně elegantní vzhled. Její záměrně méně pevný vzhled osloví ty, kteří oceňují módu, která je zároveň elegantní a snadno se nosí.
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Jak tento trend přijmout?
Díky své velikosti tato kabelka přirozeně přitahuje pozornost. Pro vytvoření harmonické siluety ji lze kombinovat s více strukturovaným oblečením, jako je přiléhavé sako, vesta na míru nebo ostře střižené kalhoty. Pokud jde o barvy, nadčasové odstíny jako černá, čokoládová nebo karamelová zůstávají jistou volbou, která snadno doplní jakýkoli šatník. Výraznější odstíny vám naopak umožní proměnit kabelku ve skutečný outfit.
Doplněk, který drží krok s vaším tempem
Kromě estetického vzhledu splňuje taška velikosti XXL především každodenní potřeby. Díky velké velikosti se do ní snadno vejde vše potřebné, ať už na pracovní den, cvičení nebo spontánní výlet.
Tato praktická kabelka, která se vyznačuje elegancí, eliminuje potřebu nosit více tašek a bez námahy vás bude doprovázet po celý den. Tato kombinace vysvětluje, proč se tento trend má stát trvalou součástí a přetrvá i po podzimu 2026.