Tento typ tašky se stane nezbytnou součástí školního roku 2026.

Módní trendy
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Po několika sezónách, kdy dominovaly mini kabelky, se velikosti XXL vracejí. Pro podzim 2026 se nadměrná kabelka přes rameno chystá stát novým nezbytným doplňkem. Je elegantní, praktická a snadno se nosí, osloví ty, kteří hledají doplněk, který je krásný i funkční.

Velký formát se vrací s velkým nasazením

Miniaturní tašky, sotva dostatečně velké na to nejnutnější, nyní ustupují mnohem prostornějším modelům. Velkoryské tašky a měkké brašny jsou atraktivní díky své kapacitě pojmout vše potřebné pro rušný den: peněženku, brýle, láhev s vodou, zápisník nebo dokonce kosmetickou taštičku. Tento vývoj odráží touhu upřednostňovat doplňky určené pro každodenní použití, aniž by se obětoval styl. Pohodlí se tak v trendech této sezóny vrací na přední místo.

Přirozeně elegantní styl

Úspěch kabelky přes rameno velikosti XXL spočívá také v jejím uvolněném stylu. Vyrobená z měkkých materiálů a poddajné kůže, okamžitě dodá moderní nádech každému outfitu. Ať už ji nosíte pod paží nebo jednoduše přehozenou přes rameno, přirozeně se pohybuje s vámi a vytváří nenuceně elegantní vzhled. Její záměrně méně pevný vzhled osloví ty, kteří oceňují módu, která je zároveň elegantní a snadno se nosí.

@ilovecoach2000s soo 2000s 💋🍯 #ilovecoach2000s #2000scoachbag #y2kaesthetic #2016 #2000sfashion ♬ originální zvuk - rin

Jak tento trend přijmout?

Díky své velikosti tato kabelka přirozeně přitahuje pozornost. Pro vytvoření harmonické siluety ji lze kombinovat s více strukturovaným oblečením, jako je přiléhavé sako, vesta na míru nebo ostře střižené kalhoty. Pokud jde o barvy, nadčasové odstíny jako černá, čokoládová nebo karamelová zůstávají jistou volbou, která snadno doplní jakýkoli šatník. Výraznější odstíny vám naopak umožní proměnit kabelku ve skutečný outfit.

Doplněk, který drží krok s vaším tempem

Kromě estetického vzhledu splňuje taška velikosti XXL především každodenní potřeby. Díky velké velikosti se do ní snadno vejde vše potřebné, ať už na pracovní den, cvičení nebo spontánní výlet.

Tato praktická kabelka, která se vyznačuje elegancí, eliminuje potřebu nosit více tašek a bez námahy vás bude doprovázet po celý den. Tato kombinace vysvětluje, proč se tento trend má stát trvalou součástí a přetrvá i po podzimu 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tento styl trenčkotu se pravděpodobně stane klíčovým kouskem podzimu 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento styl trenčkotu se pravděpodobně stane klíčovým kouskem podzimu 2026.

Pokud existuje kabát, který nikdy doopravdy neopustí naše šatníky, je to trenčkot. Pro podzim 2026 se znovu objevuje...

Tento styl kalhot se již nyní ukazuje jako klíčový trend pro podzim 2026.

Po několika sezónách, kdy dominovaly kalhoty velikosti XXL, si pozornost získává nová silueta. Originální, pohodlné a snadno se...

Tyto ploché boty se stanou nezbytností podzimu 2026.

Letošního podzimu 2026 se móda ubírá novým směrem: směrem k nepopiratelnému pohodlí. Rozlučte se s podpatky, které se...

Tato vintage „babiččina“ sukně se vrací do šatníků.

Dlouhodobě zastaralý kousek se dlouhá květinová sukně pozoruhodně vrací. Na vlně nostalgie ovlivňující módu se opět stala stálicí...

Fotbalové dresy proměňuje v ultrakreativní módní kousky.

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se fotbalový dres stal každodenní součástí oblečení. Tento číslovaný oděv, který v...

Tyto styly plavek budou v létě 2026 všude na plážích

Toto léto se plavky prosadí daleko za hranicemi písku. Jsou koncipovány jako skutečné módní prohlášení a dají se...