Tento styl trenčkotu se pravděpodobně stane klíčovým kouskem podzimu 2026.

Pokud existuje kabát, který nikdy doopravdy neopustí naše šatníky, je to trenčkot. Pro podzim 2026 se znovu objevuje s více „rockovým“ vzhledem. V této sezóně jedna z jeho verzí přitahuje veškerou pozornost a slibuje, že se stane novým must-have.
Trenčkot dostává nový vzhled
Trenčkot, dlouho spojovaný se slavným béžovým gabardénem, se nyní pyšní povrchovou úpravou, která zcela mění jeho vzhled: kůží. Díky svému hladkému a strukturovanému vzhledu okamžitě dodá outfitu charakter a zároveň si zachovává nadčasovou eleganci tohoto ikonického kousku. Je více zahalující než klasický model a je ideální pro chladné podzimní dny. Nosený přes robustní úplet nebo útulný svetr, bez námahy spojuje pohodlí a styl.
@dianaaaavel pixies a kožený trenčkot ano prosím
Střihy pro každý vkus
Nelze si ho nevšimnout: módní přehlídky podzim/zima do značné míry potvrdily návrat trenčkotu s koženým efektem. Jeho úspěch spočívá také v jeho rozmanitosti. Líbí se vám klasické siluety? Dlouhé modely s páskem zůstávají sázkou na jistotu. Dáváte přednost uvolněnějšímu vzhledu? Nadměrné verze s mírně sníženými rameny nabízejí moderní a snadno nositelný styl. Rozdíl dělají i finální detaily: definované pásky, nadměrné límce, lesklé nebo matné textury… Existuje nespočet variant, abyste našli tu, která odpovídá vaší osobnosti.
Jak si osvojit tento trendy kousek?
Trenčkot z umělé kůže se dobře hodí k široké škále outfitů. Nošený rozepnutý přes rovné džíny a pletený svetr dodá každodennímu vzhledu sofistikovaný nádech. Zapnutý na knoflíky a přepásnutý přes splývavé šaty nebo kalhoty s širokými nohavicemi vytváří elegantní a strukturovanou siluetu. Pokud jde o barvy, nadčasové odstíny jako černá, čokoládová nebo karamelová zůstávají jistotou, zatímco sytě zelená nebo červenohnědá nabízejí originálnější nádech.
Správná volba: zvolte umělou kůži
I když je kožený vzhled nepochybně velkým trendem podzimu 2026, není nutné volit zvířecí kůži. Dnes mnoho značek nabízí obzvláště úspěšné alternativy umělé kůže, které poskytují stejný vizuální efekt a zároveň jsou cenově dostupnější.
Je to také volba, která více odpovídá vyvíjejícím se módním trendům. Kůže, která pochází z vykořisťování zvířat, pochází z kůže poražených zvířat. V roce 2026, kdy je k dispozici mnoho a stále kvalitnějších alternativ, vám umělá kůže umožňuje plně se tomuto trendu vyhnout, aniž byste podporovali používání živočišných produktů.
Kus navržený tak, aby vydržel
Kromě úspěchu v této sezóně má trenčkot s koženým efektem ještě jednu výhodu: není omezen pouze na jeden podzim. Objevuje se jak v podzimních/zimních, tak i jarních/letních kolekcích a etabloval se jako trvalý kousek, schopný překonat trendy a sezónu za sezónou se znovu objevovat.
Nadčasový a zároveň rozhodně moderní, trenčkot s koženým efektem potvrzuje, že i opravdová klasika dokáže překvapit. V ideálním případě zvolte verzi s imitací kůže, která spojí styl, modernitu a přístup šetrnější ke zvířatům.