Ztráta rodičů: proč mohou sourozenci váhat (a jak se s tím vyrovnat)

Když zemřou rodiče, sourozenci pláčou společně a ztrácejí veškerý smysl pro směr. Tato tragická a nevratná událost může buď posílit, nebo rozbít pouta. Někdy se základní rodinná jednotka posílí, jindy se roztříští na tisíc kousků. Bez svých pilířů se rodina snaží znovu nabýt rovnováhy. Přesto se této smutné realitě může postavit, aniž by se roztrhala na kusy, a ruku v ruce zmírnit emocionální ránu.
Rodinné problémy po úmrtí, běžná zkušenost
Je to okamžik, kterého se všechny děti děsí, a mnoho z nich se stále drží dětské víry ve věčného rodiče. Ale i když doufáme, že tento hořký zármutek zažijeme co nejpozději, někdy tragédie udeří bez varování. Když rodiče odcházejí na svou poslední cestu do nebes, zanechávají po sobě rodinu zdrcenou, ztracenou a dezorientovanou. Sirotky, kteří ztrácejí veškerý smysl pro dospělost.
V některých případech tato tragická událost sourozence sblíží, ale někdy je rozdělí, a to nejen kvůli problémům s dědictvím. Sotva se rozloučíme s zemřelým, už musíme jmenovat nového neoficiálního opatrovníka, přerozdělit si role v rodině a najít si své místo v tomto vnitřním chaosu. Kolektivní zármutek se pak promění v krizi. A to se neděje jen v nestabilních rodinách, jako jsou ty v „Nestydatých“.
„Rodinná dysfunkce po úmrtí blízké osoby je běžná a může proces truchlení ještě více prohloubit, čímž se do již tak intenzivní a emocionálně nabité situace přidává další stres,“ vysvětluje Gabrielle Appleburyová, licencovaná manželská a rodinná terapeutka z Love to Know . A statistiky to potvrzují. Podle jedné studie vznikají konflikty u 20 % rodin, které prožívají zármutek. Bez autority existuje zvláštní pocit prázdnoty a všichni se drží svých starých zvyků, i když je reorganizace nevyhnutelně nutná.
Původ těchto dysfunkcí podle terapeuta
V rodině hraje každý člověk nevědomou roli. Je tu ten, kdo se stará o papírování, ten, kdo poskytuje emocionální podporu, ten, kdo zvedá náladu. Když už rodiče nejsou doma, sourozenci si udržují stejnou dynamiku a může vzniknout pocit nerovnosti v rozdělení odpovědností.
Například mladší sourozenec může delegovat nejtěžší administrativní úkoly na nejstaršího, který je stále zvyklý dohlížet na rodiče a zajišťovat jejich bezpečnost. Mladší děti se těmto povinnostem vyhýbají tím, že tvrdí, že to není jejich místo, jako by jim jejich postavení v rodině dávalo „volnou ruku“. „Jakmile se tyto vzorce vytvoří, je nezbytná významná individuální práce koordinovaná s ostatními členy rodiny,“ vysvětluje specialista. Terapeuti tyto vzorce označují jako „neviditelnou loajalitu“.
Kromě této reality se mohou znovu vynořit staré zášti, zejména pokud došlo k nerovnému zacházení s dětmi. V rodině jsou někdy ti nejoblíbenější a ti nejčernější. Nestačí mnoho a rozhovor o obyčejné cetku nebo krabičce na památku se změní ve vyřizování účtů. Je to známý efekt „tlakového hrnce“: emocionální šok a všechno exploduje. A není to jen bezdůvodná zloba.
„Již existující komunikační a navazující potíže se v tomto období mohou zhoršit, zejména pokud je obvykle potřeba hodně koordinace (pohřební úpravy, závěť, péče na konci života atd.),“ varuje odborník.
Nejlepší způsoby, jak se s tím vypořádat, aniž byste k něčemu nutili
Rodiče ztělesňují autoritu a jednotu. Jsou pojítkem mezi členy rodiny , rozhodci konfliktů, tvůrci společných vzpomínek. Když už tu nejsou, cítíme se jako pětileté děti. V tu chvíli si téměř přejeme být jedináčky, aniž bychom si uvědomovali, že sdílení tohoto zármutku nám pomáhá ho překonat. I když se snažíme najít pozitivní cestu z této skryté temnoty, existuje.
„Abyste se vyrovnali s rodinnou dysfunkcí, jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, je postarat se o sebe,“ radí terapeutka. Není to sobecké; je to cenné rozhodnutí pro zachování rodinné harmonie. Zdravé prožívání truchlení pomáhá vyhnout se chaotickým scénám a udržovat základy bezpečného útočiště, které rodiče tak pracně budovali. Zde je to, co doporučuje Gabrielle Applebury:
- Po ztrátě rodičů zůstaňte organizovaní a sdílejte informace, abyste předešli napětí mezi sourozenci.
- Prodiskutujte rozhodnutí společně, zapište si je a ujistěte se, že si jich všichni uvědomují.
- V případě složitého konfliktu vyhledejte pomoc třetí strany nebo odborníka.
- Terapeutická podpora může pomoci zvládat smutek a jeho dopad na sourozence.
- Upřednostňujte klidnou komunikaci: naslouchejte, respektujte a v případě potřeby se ptejte.
- Stanovte si hranice a akceptujte fakt, že každý prožívá smutek po svém.
- Pokud se diskuse příliš vyostří, dejte si pauzu a pokračujte později.
- Udržování nebo znovuvytváření společných okamžiků může pomoci zachovat vazby navzdory těžkým podmínkám.
Rodiče jsou páteří rodiny, životodárnou silou domova. Když zemřou, sourozencům trvá delší dobu, než znovu najdou rovnováhu a stabilitu.