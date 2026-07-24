Spálili jste se od slunce? Zde je první věc, kterou můžete udělat pro zklidnění pokožky.

Tipy a triky
Léa Michel
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Byli jste na slunci příliš dlouho a vaše pokožka začíná rudnout, cítit horko nebo je napjatá? Nebojte se. Spálení sluncem je sice vážné popálení, které by se nikdy nemělo brát na lehkou váhu, ale velmi jednoduchý krok vám může rychle přinést skutečnou úlevu. A čím dříve zareagujete, tím více vám vaše pokožka poděkuje.

Správná věc: okamžitě osvěžte pleť

Když je kůže zahřátá sluncem, první věc, kterou je třeba udělat, je ji ochladit. Studená sprcha nebo přikládání obkladů namočených ve studené vodě může zmírnit pocit pálení a zároveň pomoci zklidnit zánět. Nejlepší je však vyhnout se přímému přikládání ledu na kůži. Nadměrný chlad může tuto již tak citlivou oblast dále podráždit. Cílem je jemné ochlazení, aniž by došlo k tepelnému šoku.

Hydratace, cenný spojenec

Jakmile se vaše pleť uklidní, je čas na hydrataci. Spálení sluncem vysušuje pokožku, a proto je vaše pleť napjatá. Lehký hydratační krém, zklidňující gel nebo dokonce aloe vera mohou poskytnout příjemný pocit pohodlí. Volte raději svěží, tekuté textury než velmi mastné produkty, které mají tendenci zadržovat teplo v pokožce.

Aloe vera: slibný pomocník

Aloe vera patří mezi nejoblíbenější přípravky po opalování. Její účinnost byla studována vědci. Vědecká studie publikovaná v časopise Burns analyzovala čtyři klinické studie zahrnující 371 pacientů. Výsledky naznačují, že lokální aplikace aloe vera by mohla podpořit rychlejší hojení popálenin prvního a druhého stupně, včetně spálenin sluncem. Vědci však zdůrazňují, že data jsou stále omezená a že k potvrzení těchto výhod jsou zapotřebí další studie.

Činnosti, které podporují dobré zotavení

Spálení sluncem nepostihuje jen kůži, může také přispívat k dehydrataci. Nezapomeňte proto pravidelně pít vodu, abyste tělu pomohli s regenerací. Pokud se objeví puchýře, nechte je být. Jejich propichování zvyšuje riziko infekce a může zpomalit hojení. Nakonec postižená místa pečlivě chraňte před sluncem, dokud se zcela nezahojí.

V jakých případech byste se měli poradit s lékařem?

Většina spálenin od slunce se při vhodné péči hojí postupně. Pokud je však popálenina rozsáhlá, objeví se velké puchýře nebo je doprovázena horečkou, zimnicí či celkovou malátností, je důležité neprodleně se poradit se zdravotníkem.

Spálení sluncem je vždy signál, který vysílá vaše pokožka. Rychlým přijetím správných postupů podpoříte její pohodlí a regeneraci. A abyste si slunečné dny plně užili, nejlepší strategií zůstává prevence spálení sluncem pomocí vhodné ochrany před sluncem a rozumného slunění.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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